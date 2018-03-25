По неподтвержденным данным, в здании горящего кемеровского ТЦ могут находиться 17 человек
По неподтвержденным данным, в здании горящего кемеровского ТЦ могут находиться 17 человек. Родственникам не удается связаться со своими близкими. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление МЧС. По последним данным, при пожаре пострадали 24 человека, трое детей и женщина погибли.
Комментарии13
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tks 25 марта 2018 | 17:06
Жесть...
gruzin12 25 марта 2018 | 17:29
tks: Заткни свой поганый рот мразь бандеровская!
anemon 25 марта 2018 | 17:42
Сам-то, своим поганым ртом, чего стоящего сказал, промразь путинская, за 11-80?
demokrat62 25 марта 2018 | 17:47
gruzin12: А что грузину уже за Путина ?? Это после 2008 года ? Чудеса твои господи
demokrat62 25 марта 2018 | 17:49
demokrat62: грузины.
shlevet 25 марта 2018 | 17:08
Хоть бы они выжили
vtodorol 25 марта 2018 | 17:27
Час назад было сообщение,что заблокированные в здании дети звонили своим родственникам и плача прощались с ними....
mystar 25 марта 2018 | 17:34
vtodorol: Час назад было сообщение
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Где? Ссылку можно? Пожалуйста. Или у кого?
vtodorol 25 марта 2018 | 17:39
mystar: В НОВОСТЯХ по РАДИО Комсомольская правда.
anemon 25 марта 2018 | 17:40
Бог в помощь этим детям. Больше - помочь некому.
mystar 25 марта 2018 | 17:32
Ну если данные неподтвержденные зачем панику и истерику распространять? Видимо очень хочется.
anemon 25 марта 2018 | 17:38
Все эти торговые и развлекательные центры строятся по сырым проектам, согласованным за откаты; побыстрее, не из самых лучших материалов, лишь бы поскорее начать качать бабло. Я уже лет 7 не посещаю все эти Плазы, ИКЕА и т.п., потому, что в глаза бросается это наплевательское отношение к безопасности.
demokrat62 25 марта 2018 | 17:45
В кемеровском паблике пишут о 150 пострадавших. https://vk.com/typical_kmr