По неподтвержденным данным, в здании горящего кемеровского ТЦ могут находиться 17 человек. Родственникам не удается связаться со своими близкими. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление МЧС. По последним данным, при пожаре пострадали 24 человека, трое детей и женщина погибли.