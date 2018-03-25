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16:33, 25 марта 2018

Памфилова: На выборах президента были немногочисленные вбросы не в пользу кандидата от власти

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на выборах президента были немногочисленные вбросы не в пользу кандидата от власти. По крайней мере, в некоторых случаях. Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ. Памфилова упомянула один из самых резонансных случаях в подмосковных Люберцах, где работники уик подтасовывали результаты не обращая внимания на видеокамеры. Кому они хотели добавить голосов, глава ЦИК не уточнила.

Комментарии

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ginbin_ 25 марта 2018 | 17:05

Куда же глубже, уж пятки скрылись и только кончик бороды из жопы напоминает о существовании Эллочки.

germanorum 25 марта 2018 | 17:07

Короче, не помогли вбросы Бабурину. Очень немногочисленны были

greeg1 25 марта 2018 | 17:09

Да уж. Без киндер сюрприза ты с путяшей сейчас бы чемоданы паковала, а не строчила эту галиматью на Эхе.

ihor_syvoryj 25 марта 2018 | 17:09

Прокравшиеся агенты Госдепа вбрасывали бюллетени против Путена?

vebis 25 марта 2018 | 17:10


Гарри Каспаров "И жалкий лепет оправданья..."

Прочитал несколько дней назад статью писателя Дмитрия Быкова "Последние выборы", в котором автор приходит к следующему неутешительному выводу: "До Крыма возможны были варианты, после Крыма – только Чаушеску или уничтожение человечества. Зато уж фашизма (кстати, тоже на ф...) в России больше не будет никогда: он исчезнет либо вместе с текущей конфигурацией, либо со всей Россией и миром". Такая логическая конструкция молчаливо фиксирует свершившийся факт фашизации России, оставляя при этом за скобками сам генезис трансформации политического строя в нашей стране.
В превращении подполковника КГБ – мечтавшего, по его собственным словам, о карьере олигарха, но неожиданным поворотом судьбы вознесенного на самую вершину власти – в безумного диктатора, способного спалить весь мир в огне ядерного апокалипсиса, есть немалый вклад и отечественных властителей дум, интеллигентских чистоплюев, много лет, ради собственного комфорта и благополучия, постоянно находивших оправдания постепенному сползанию России в фашистское болото.
На протяжении всех лет путинского правления диктатура шаг за шагом укреплялась, и на сегодняшний день внутри России пока не видно предпосылок крушения режима. Однако еще 10 лет назад у нас были шансы изменить негативный тренд развития страны, но каждый год либеральная интеллигенция, пугая нас угрозой фашизма и революциями, брезгливо отмахивалась от попыток организации сопротивления набиравшей обороты путинской диктатуре. Пример Быкова здесь является показательным – сегодня ему не по себе, а в 2010-м году, с высокомерной формулировкой "это неактуально", он отказался от подписания обращения "Путин должен уйти", поддержанного десятками тысяч российских граждан.

babich174 25 марта 2018 | 17:11

А я знаю за кого были вбросы - за Навального, ведь правда, честнейшая наша Эллочка-людоедка!?

antimrakobes 25 марта 2018 | 17:15

babich174: или за Навального, или за Обаму.

(комментарий скрыт)

ugas 25 марта 2018 | 17:17

А где посадочки? Дела-то хоть на вбрасывавших завели или это уже норма?

neon999 25 марта 2018 | 17:25

Информационная поддержка бандитского режима не делает чести ЭМ. Радиостанция имела достойную историю, но скатывается вся глубже в дерьмо.

pag22 25 марта 2018 | 17:26

..."вбросы не в пользу кандидата от власти".
..............................................................................................................
Кандидат от власти" - партийный выдвиженец и вице-спикер? Самовыдвиженец ведь не может быть кандидатом власти?

cautoff 25 марта 2018 | 17:30

Лижет на износ. Аж борода задымилась.

max3446 25 марта 2018 | 17:33

я в этом даже не сомневался. практика показывается, что выборы фальсифицирует только оппозиция. Иначе как можно объяснить победу пустых мест и полных нулей Каца с Яшинфм или унылого Ройзмана в Екатеринбурге на депутатских и мэрских выборах соответственно?

korol74 25 марта 2018 | 17:35

ааааафуеть,что несёт эта Эллочка-людоедка

parodist 25 марта 2018 | 17:39

ЭТА ВЛАСТЬ ДЕРЖИТСЯ ТОЛЬКО НА ЛЖИ.

lawyer12 25 марта 2018 | 17:42

остается наблюдать за тем как увеличивается благосостояние этой шкуры и ее личинок....

bratec_kot 25 марта 2018 | 17:49

А что она могла сказать? Теперь она замазана в захвате власти по самые-самые...

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