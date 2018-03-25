Памфилова: На выборах президента были немногочисленные вбросы не в пользу кандидата от власти
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на выборах президента были немногочисленные вбросы не в пользу кандидата от власти. По крайней мере, в некоторых случаях. Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ. Памфилова упомянула один из самых резонансных случаях в подмосковных Люберцах, где работники уик подтасовывали результаты не обращая внимания на видеокамеры. Кому они хотели добавить голосов, глава ЦИК не уточнила.
Комментарии54
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ginbin_ 25 марта 2018 | 17:05
Куда же глубже, уж пятки скрылись и только кончик бороды из жопы напоминает о существовании Эллочки.
germanorum 25 марта 2018 | 17:07
Короче, не помогли вбросы Бабурину. Очень немногочисленны были
greeg1 25 марта 2018 | 17:09
Да уж. Без киндер сюрприза ты с путяшей сейчас бы чемоданы паковала, а не строчила эту галиматью на Эхе.
ihor_syvoryj 25 марта 2018 | 17:09
Прокравшиеся агенты Госдепа вбрасывали бюллетени против Путена?
vebis 25 марта 2018 | 17:10
Гарри Каспаров "И жалкий лепет оправданья..."
Прочитал несколько дней назад статью писателя Дмитрия Быкова "Последние выборы", в котором автор приходит к следующему неутешительному выводу: "До Крыма возможны были варианты, после Крыма – только Чаушеску или уничтожение человечества. Зато уж фашизма (кстати, тоже на ф...) в России больше не будет никогда: он исчезнет либо вместе с текущей конфигурацией, либо со всей Россией и миром". Такая логическая конструкция молчаливо фиксирует свершившийся факт фашизации России, оставляя при этом за скобками сам генезис трансформации политического строя в нашей стране.
В превращении подполковника КГБ – мечтавшего, по его собственным словам, о карьере олигарха, но неожиданным поворотом судьбы вознесенного на самую вершину власти – в безумного диктатора, способного спалить весь мир в огне ядерного апокалипсиса, есть немалый вклад и отечественных властителей дум, интеллигентских чистоплюев, много лет, ради собственного комфорта и благополучия, постоянно находивших оправдания постепенному сползанию России в фашистское болото.
На протяжении всех лет путинского правления диктатура шаг за шагом укреплялась, и на сегодняшний день внутри России пока не видно предпосылок крушения режима. Однако еще 10 лет назад у нас были шансы изменить негативный тренд развития страны, но каждый год либеральная интеллигенция, пугая нас угрозой фашизма и революциями, брезгливо отмахивалась от попыток организации сопротивления набиравшей обороты путинской диктатуре. Пример Быкова здесь является показательным – сегодня ему не по себе, а в 2010-м году, с высокомерной формулировкой "это неактуально", он отказался от подписания обращения "Путин должен уйти", поддержанного десятками тысяч российских граждан.
babich174 25 марта 2018 | 17:11
А я знаю за кого были вбросы - за Навального, ведь правда, честнейшая наша Эллочка-людоедка!?
antimrakobes 25 марта 2018 | 17:15
babich174: или за Навального, или за Обаму.
ugas 25 марта 2018 | 17:17
А где посадочки? Дела-то хоть на вбрасывавших завели или это уже норма?
neon999 25 марта 2018 | 17:25
Информационная поддержка бандитского режима не делает чести ЭМ. Радиостанция имела достойную историю, но скатывается вся глубже в дерьмо.
pag22 25 марта 2018 | 17:26
..."вбросы не в пользу кандидата от власти".
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Кандидат от власти" - партийный выдвиженец и вице-спикер? Самовыдвиженец ведь не может быть кандидатом власти?
cautoff 25 марта 2018 | 17:30
Лижет на износ. Аж борода задымилась.
max3446 25 марта 2018 | 17:33
я в этом даже не сомневался. практика показывается, что выборы фальсифицирует только оппозиция. Иначе как можно объяснить победу пустых мест и полных нулей Каца с Яшинфм или унылого Ройзмана в Екатеринбурге на депутатских и мэрских выборах соответственно?
korol74 25 марта 2018 | 17:35
ааааафуеть,что несёт эта Эллочка-людоедка
parodist 25 марта 2018 | 17:39
ЭТА ВЛАСТЬ ДЕРЖИТСЯ ТОЛЬКО НА ЛЖИ.
lawyer12 25 марта 2018 | 17:42
остается наблюдать за тем как увеличивается благосостояние этой шкуры и ее личинок....
bratec_kot 25 марта 2018 | 17:49
А что она могла сказать? Теперь она замазана в захвате власти по самые-самые...