Памфилова: На выборах президента были немногочисленные вбросы не в пользу кандидата от власти

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на выборах президента были немногочисленные вбросы не в пользу кандидата от власти. По крайней мере, в некоторых случаях. Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ. Памфилова упомянула один из самых резонансных случаях в подмосковных Люберцах, где работники уик подтасовывали результаты не обращая внимания на видеокамеры. Кому они хотели добавить голосов, глава ЦИК не уточнила.