Пятеро детей пострадали в результате умышленного наезда автомобиля в шотландском городе Глазго

Об этом сообщает ВВС. Уточняется, что это случилось накануне. Автомобиль преднамеренно был направлен в группу детей. Полиция считает это покушением на убийство. Был ли это теракт, не уточняется. Полиция разыскивает водителя и пассажира, которые скрылись с места происшествия. Одна из пострадавших, девочка 14 лет, получила серьезные травмы и находится в больнице в тяжелом состоянии.