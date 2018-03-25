Пятеро детей пострадали в результате умышленного наезда автомобиля в шотландском городе Глазго
Об этом сообщает ВВС. Уточняется, что это случилось накануне. Автомобиль преднамеренно был направлен в группу детей. Полиция считает это покушением на убийство. Был ли это теракт, не уточняется. Полиция разыскивает водителя и пассажира, которые скрылись с места происшествия. Одна из пострадавших, девочка 14 лет, получила серьезные травмы и находится в больнице в тяжелом состоянии.
Комментарии10
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tks 25 марта 2018 | 16:42
Скорее, это дело рук исламской мерзости... Надеюсь, копы расстреляют этих уродов при задержании.
Скорейшего выздоровления пострадавшим...
olenenok_zed 25 марта 2018 | 16:51
tks: Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий (с)
вам надо лечиться )))
metslag 25 марта 2018 | 16:58
olenenok_zed: тебе дружок не надо лечиться. У тебя идиотизм врожденный, он не лечится.
Практически 100-% умышленных наездов на людей совершили исламисты и человек делает логический
sg77g 25 марта 2018 | 17:25
metslag:
А что же вся Европа в едином порыве во главе с сша бросилась бомбить сербов, которые с этими исламистами боролись как могли? И бомбили не исламистов, а православных христиан.. Что на это скажешь?
raffal 25 марта 2018 | 18:02
sg77g: Что на это скажешь?
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А скажу то, что Вы лжёте!
Если бы не вмешательство НАТО, то на пространстве, которое раньше называлось Югославия, продолжалось бы кровавое месиво до последнего серба, хорвата, боснийца....и далее всех многочисленных народов этой распадавшейся балканской мини-империи.
После 10 лет уговоров угомониться, после 10 лет самой страшной войны в Европе после окончания 2WW только вмешательтво НАТО прекратило войну. С тех пор на Балканах МИР!
tks 25 марта 2018 | 17:08
olenenok_zed: Тока опосля Вас )))
nikvol 25 марта 2018 | 16:59
Угадываем с трех раз, кто окажется highly likely.
shlevet 25 марта 2018 | 17:19
Пострадавшим детям выздоровления!
neon999 25 марта 2018 | 17:31
Очередная акция мусульманских фанатиков, которых отмазывает "политкорректная" полиция, или все же обычный местный маньяк порезвился ?
gruzin12 25 марта 2018 | 17:37
Поймать эту мразоту и раскатать по асфальту катком! Здоровья пострадавшим и скорейшего выздоровления.