Трое детей и женщина погибли при пожаре в кемеровском ТЦ
Трое детей и женщина погибли при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе. 8 человек, в том числе трое детей остаются в больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести. Они отравились угарным газом и получили ожоги. По одной из версий, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Об этом заявил. первый замгубернатора области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия. Между тем, очевидцы рассказывают, что пожар начался на детской площадке, расположенной на 4 этаже торгового комплекса.
Комментарии10
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vtodorol 25 марта 2018 | 16:42
Каждый день в Путирашке горят дома,а в них и дети.Страшные ДТП с жертвами,в том числе детьми.КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!!!!!И в то же время за последние 3 года олигархи и путинские друзья -миллиардеры нарастили свои состояния...
milyimilyi 25 марта 2018 | 16:47
vtodorol: первый пошёл
komiccap_nkvd 25 марта 2018 | 17:03
vtodorol: в соседней новости тоже самое напиши. о городе Глазго
milyimilyi 25 марта 2018 | 16:44
Сейчас демшиза будет брызгая соплями вякать, что так вам и надо, вы голосовали за Путина
tks 25 марта 2018 | 16:59
milyimilyi: Так это ты, путираст и сказал. Как в воду пёрнул. Любите вы лгать и свои мысли за чужие выдавать. "Обвинение в зеркале" - родовой признак упоротого путиста.
tks 25 марта 2018 | 16:57
Жесть... Соболезнования семьям погибших и сочувствие пострадавшим...
shlevet 25 марта 2018 | 17:00
Выздоровления пострадавшим!
anemon 25 марта 2018 | 17:07
Пишут, что погибли ещё все звери из контактного зоопарка, который гастролировал в этой вишне. Да, milyimilyi, именно этого человека я обвиняю в происходящем, ибо именно он взял на себя всю ответственность за все, что происходит в стране. Не подло ли теперь с его стороны сваливать все беды на "плохих бояр"?
gruzin12 25 марта 2018 | 17:34
Модераторы вы заткнёте рот мрази vtodorol, или он ваш человечек? То тогда люди заткнут рот ему и вам хамам от либералов!
anemon 25 марта 2018 | 17:48
gruzin12: А что, лахтинским мало места для маневров? Я бы и тебе с удовольствием рот заткнула, путинскому, нехило оплачиваемому, человечку.