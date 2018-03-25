Трое детей и женщина погибли при пожаре в кемеровском ТЦ

Трое детей и женщина погибли при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе. 8 человек, в том числе трое детей остаются в больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести. Они отравились угарным газом и получили ожоги. По одной из версий, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Об этом заявил. первый замгубернатора области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия. Между тем, очевидцы рассказывают, что пожар начался на детской площадке, расположенной на 4 этаже торгового комплекса.