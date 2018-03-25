Максим Цветков завершил сезон первой в карьере победой на этапе Кубка Мира по биатлону

В Тюмени последней гонкой сезона у мужчин стал масс-старт на 15 километров. Для Максима Цветкова все сложилось наилучшим образом. Он чисто отстрелял на всех рубежах и был достаточно быстр. Мартен Фуркад уже на первом рубеже допустил два промаха, а на втором добавил к ним еще один. Лидеры менялись . В этом качестве успели побывать многие, в том числе и наши Антон бабиков и Александр Логинов, но каждая новая стрельба отодвигала их в глубины пелотона, а Цветков продолжал держаться среди первых. После четвертой стрельбы в лидеры неожиданно выбился Эрлан Бьонтегорт, тот самый, кто вытеснил великого Бьеорндалена из олимпийского состава Норвегии, но тут Максим включился на полную и обошел норвежца, став победителем.

Менее чем через час в Тюмени стартует заключительная гонка сезона у женщин – масс старт на 15 с половиной киолометров.