Пол Маккартни присоединился к уличной акции против продажи оружия «Марш за наши жизни» в Нью-Йорке

Сотни тысяч американцев, а также жители крупных европейских городов вышли на акции за ужесточение контроля над оружием. В Нью-Йорке к шествию под названием «Марш за нашу жизнь» присоединился музыкант Пол Маккартни. Он сказал, что не мог остаться в стороне: «Один из моих лучших друзей был убит в результате вооруженного насилия тут неподалеку, поэтому это для меня важно».



Поводом для массовых протестов стала атака на школу во Флориде, в результате которой в прошлом месяце погибли 17 человек. Тогда стрельбу открыл один из бывших учеников.