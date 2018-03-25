Пол Маккартни присоединился к уличной акции против продажи оружия «Марш за наши жизни» в Нью-Йорке
Сотни тысяч американцев, а также жители крупных европейских городов вышли на акции за ужесточение контроля над оружием. В Нью-Йорке к шествию под названием «Марш за нашу жизнь» присоединился музыкант Пол Маккартни. Он сказал, что не мог остаться в стороне: «Один из моих лучших друзей был убит в результате вооруженного насилия тут неподалеку, поэтому это для меня важно».
Поводом для массовых протестов стала атака на школу во Флориде, в результате которой в прошлом месяце погибли 17 человек. Тогда стрельбу открыл один из бывших учеников.
Комментарии3
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kryymsdyk 25 марта 2018 | 16:21
Сколько у него телохранителей интересно?
dude_lebowsky 25 марта 2018 | 16:30
kryymsdyk: три.
alehan00074 25 марта 2018 | 16:22
Да, как говорится почуствуйте разницу! 800 тыс человек в центре Вашингтона на центральной улице прямо между Белым домом и Капитолием. Политические, часто оскорбительные плакаты и выступления против Трампа...рядом полиция, которая не только никого не вертит и не кидает в автозаки и не бьет по морде, а охраняет протестующих людей от любых эксцесов и нейтрально соблюдает порядок. При этом кортеж президента Трампа вынужден искать другую дорогу....Отличаетя от зачищенной под ботоксного вовика Москвы, правда?
Я кстати был там вчера на конституюшен авеню в Ди-Си...Не то, чтобы специально на марш, но просто хотели с мамой, которая у меня в гостях, зайти в один музей. И хотя музей был открыт, мы в него так и не смогли попасть из-за огромного количества людей - не знаю 800тыс или нет, но было очень МНОГО народу...Она, приехав, естесвенно, не в первый раз в Америку, в первый раз тем не менее попала на политическую демонстрацию и была поражена 1) огромным количеством людей 2) как все было направлено против Трампа и конгресса (республиканцев) 3) как все мирно и культурно проходило под присмотром полиции. Сказала, что нам в Питере/России до этого далеко и что такую полицию можно уважать в отличие от российских ментов:)))
Хорошо, что Эхо прокручивает эту новость про демонстрации в США. Пусть нормальные люди в России знают, что система выхода на улицу и мирного протеста работает по всему миру! Ну, а путирашинских говно портянок тоже пусть корежет от злобы - поржем над ними:)))