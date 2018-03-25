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16:03, 25 марта 2018

По уточненным данным, три ребенка и одна женщина погибли в результате пожара в ТЦ в Кемерово

По уточненным данным, три ребенка и одна женщина погибли в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Здание горит уже несколько часов, но пожарные пока не могут справиться с огнем.

Пожар начался на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня», позднее огонь распространился и охватил еще два этажа. Сначала сообщалось, что все посетители и сотрудники комплекса эвакуированы, но затем стало известно и о жертвах. В первых сообщениях говорилось о четырех детях, но в СК позднее уточнили, что погибли три ребенка и женщина.

По некоторым данным, возгорание началось в одном из кинозалов. Очевидец Алексей рассказал «Эху», что пожарная сигнализация в здании не сработала

Очевидица по имени Галина в эфире «Пятого канала» сказала, что посетителей кинотеатра фактически спасла некая женщина, предупредившая о пожаре

Количество жертв пожара может возрасти – одна из местных жительниц по имени Евгения в интервью «Пятому каналу» сказала, что в момент происшествия в торговом центре находился целый класс школьников и к этому моменту об их судьбе ничего неизвестно

О том, что в горящем торговом центре еще есть дети, сообщает также местное издание VSE42.Ru. Там находится как минимум пять несовершеннолетних, сообщила изданию их мать. Между тем утверждается, что спасатели прошли уже все здание, кроме правого крыла.

В МЧС утверждают, что весь торговый центр был эвакуирован. Пожару была присвоена третья категория сложности.

Комментарии

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ctalincnami 25 марта 2018 | 16:08

сегодня праздник у либерастов сегодня у них будут танцы

anemon 25 марта 2018 | 16:18

ctalincnami: Это у тебя праздник, свою пайку за этот высер получишь.

piter_ug 25 марта 2018 | 16:19

ctalincnami: //сегодня у них будут танцы//

Танцы будут у едропутов-чиновников, которые выйдут сухие из воды.
Накажут каких-нибудь стрелочников, а не тех, кто брал взятки за пуск в эксплуатацию и при текущих проверках.

shlevet 25 марта 2018 | 16:10

Пусть дети спасутся!

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