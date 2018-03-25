Впервые в истории совершен беспосадочный пассажирский перелет из Австралии в Великобританию
Впервые в истории совершен беспосадочный пассажирский перелет из Австралии в Великобританию. Накануне «Боинг 787-9» вылетел из австралийского города Перт и сегодня совершил посадку в лондонском аэропорту «Хитроу». Лайнер преодолел 14,5 тысяч км, сообщает ВВС.
Комментарии26
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gregor 25 марта 2018 | 15:36
Подумаешь........ , а у нас ак -47 усовершенствуют .
dataan 25 марта 2018 | 15:57
Ракета "Сармат" не имеет ограничений по дальности полета. Бу-га-га-га-га.
belmondo 25 марта 2018 | 16:09
dataan: Как же ты, касатик, на ентой сармате по миру передвигаться будешь? Верхом, что ли?
estamp 25 марта 2018 | 16:09
gregor: а у нас ак -47 усовершенствуют
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У кого это у "вас"?
У вас БМП на базе кроссовера Богдан разрабатывают.
sborisych 25 марта 2018 | 16:14
gregor:
Думаете он после усовершенствования тоже до Великобритании долетит? Да пусть и кужугетычи и не мечтают...
sergeev67 25 марта 2018 | 15:41
Конечно. Американская техника, как ни крути, лучше российской.
Сравнить с Суперджетом 100. Смешно становится.
navsegda 25 марта 2018 | 16:05
sergeev67: На суперджете только планер российский , авионика и двигатели импортные
polit_person 25 марта 2018 | 16:07
sergeev67: Суперджет 100 это ближнемагистральный самолет, чудило. Ты бы еще вертолет МИ-8 сравнил с Боингом 787
ze_danil 25 марта 2018 | 15:43
надо в ответ соорудить что-нибудь из душевых занавесок и ламината
с "лазером" из водопроводных и дымовых труб прокатило - так и здесь будет
sergeev67 25 марта 2018 | 16:01
ze_danil: с "лазером" из водопроводных и дымовых труб прокатило - так и здесь будет
Вот зачем так нагло врать? Не было там никаких водопроводных труб. Была канализационная, от унитаза. И то сверху. Так сказать, вишенка на торте!
sergeev67 25 марта 2018 | 16:23
Вообще, надо было вот такую трубу ставить: https://leroymerlin.ru/product/krestovina-odnoploskostnaya-politek-d-50-mm-l-160-mm-45-gradusov-polipropilen-11739011/
Тогда одним лазерным выстрелом можно сразу 3 американских самолета сбить!
arye_11 25 марта 2018 | 15:43
Американский супер-самолет совершил беспримерный рейс, но в реальности.
Российское супер-оружие побеждает всех, но в мультиках.
"Так выпьем же за то, чтобы их желания ни разу не совпали с их возможностями"(с)
ostrov_ok 25 марта 2018 | 15:48
а мы им в ответ- петуха из... , ну вы знаете
beobachter 25 марта 2018 | 15:48
За то у Путина есть такие ракеты, которые могут пролететь ещё большее расстояние и убить больше людей, чем перевёз этот Боинг. А пассажиров, в том числе российских, пусть Боинги и Аэробусы возят...
boseal 25 марта 2018 | 15:52
Пассажиры Москва - Владивосток наверняка восприняли новость, аки обыденную).
equus 25 марта 2018 | 16:07
boseal:
Если у них туго с математикой и географией, то да...
;-)
polit_person 25 марта 2018 | 16:12
boseal: У них от этой новости коленки загудели, наверное. Одно дело 6,5 тыс км лететь без пересадки, а тут аж 14,5 тысяч.
boseal 25 марта 2018 | 16:32
polit_person: Уж если быть точным, то 7951 км, но я, собственно, не это имел в виду. Любой человек, который мотается два раза в неделю по вышеобозначенному мною маршруту отнесется к этой новости с улыбкой, ибо знает, что такое затекшие ноги и споры на любые темы стоя в проходе).
putin_itogy 25 марта 2018 | 15:55
Две Системы.
Западная Цивилизация - и Большевистский Совок им. Сев. Кореи.
Смотрю внимательно, много чего вижу.
Намедни, эвакуировали из Лондона выкинутых за шкирку диплодоков. За ними пригнали единственный на ходу(кроме путинского) Ил-96 из правительственного отряда обслуживающего кокс и прочие президентский отряд.
Убогий коротышка, с чахлыми недо-двигателями(которые не могут поднять даже пустой самолёт, если площадка взлёта находится выше уровня 2000 метров над уровнем).
Прожорливый, толстенький коротышка, вмещающий 259 паксов, и летающий на расстояния не более 7 тыс. км.(в сравнение: среднемагистральный Боинг 737NG, и тот летает на более чем 7 тысяч км. Кое-как разогнался этот "буханка" по полосе, и заковылял в сторону родины. ))
Западные трансконтинентальные лайнеры, без дозаправки преодолевающие до 21 тысячи км.(Боинг 747, уже преодолевал это расстояние(21 т.км) в Австралию из Лондона) Красавцы, шедевры технического прогресса, с высочайшим комфортом на борту, как в хорошем отеле 4 звезды, западных цивилизаций. Боинги, с могучими двигателями, сила тяги которых такова, что один двигатель(GE90-115B) может тягой перевернуть 50 тонный танк!) Дримлайнер, и даже прошлого века, Боинг 747, имеют такие характеристики, что этим "военно-комическим" летунам, даже в 21 веке никогда не достичь. ))
polit_person 25 марта 2018 | 16:01
Представляю как у пассажиров ноги затекли.
putin_itogy 25 марта 2018 | 16:04
polit_person: Вряд-ли. Гулять по салону не воспрещено. Спать можно разложив кресло до уровня кровати. И массажёры для ног есть в бизнесах..))
don_ballon 25 марта 2018 | 16:06
polit_person: Про пассажиров ничего не сказано. Полёт-то испытательный. Манекены для балласта... Может, это сплошной бизнес-класс, тогда ноги есть. куда вытянуть.
polit_person 25 марта 2018 | 16:28
don_ballon: Да мутная какая-то новость. Расчетная дальность 787-9 14,1 тыс км. Преодолел больше расчетной, инженеры заложили запас и вся новость. А будет он так эксплуатироваться с таким риском для пассажиров? Если будет, то сколько пассажиров с массажерами, сколько время в пути и цена билета, а то может статься, что только саудовские принцы летать будут. По моему реальней уж Маска дождаться с его пассажирскими ракетами.
zemljanka 25 марта 2018 | 16:08
Поздравления.
Человечеству.
sasass 25 марта 2018 | 16:08
Бог не велит и поэтому авиационная и космическая наука топчется на месте - гравитационное тяготение табу для земного населения...
putin_itogy 25 марта 2018 | 16:11
В Канкун, тоже регулярно летают из Шарика. Те-же 14 часов. Расстояние только поменьше.
Дримлайнер совершенен, идёт на 12-13км. эшелона, с путевой скоростью достигающей иногда и 1200км/ч.(попутный ветерок)