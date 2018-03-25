Впервые в истории совершен беспосадочный пассажирский перелет из Австралии в Великобританию. Накануне «Боинг 787-9» вылетел из австралийского города Перт и сегодня совершил посадку в лондонском аэропорту «Хитроу». Лайнер преодолел 14,5 тысяч км, сообщает ВВС.