Бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Германии. Как сообщает издание «Эль паис», он направлялся в Бельгию. В пятницу сообщалось, что Верховный суд Испании в очередной раз решил выдать международный ордер на арест Пучдемона и нескольких его соратников, покинувших страну.