Бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Германии
Бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Германии. Как сообщает издание «Эль паис», он направлялся в Бельгию. В пятницу сообщалось, что Верховный суд Испании в очередной раз решил выдать международный ордер на арест Пучдемона и нескольких его соратников, покинувших страну.
Комментарии8
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glotze7 25 марта 2018 | 15:52
Эх, не дотянул. Немцы ведь сепаратиста выдадут. Посидит на родине в тюрьме, подумает об отчизне.
dataan 25 марта 2018 | 16:00
Никакие посадки не задушат стремление жителей Каталонии к свободе!
testmeter 25 марта 2018 | 16:19
dataan: А также жителей Ичкерии, Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Кёнигсбеской, Уральской и Сибирской Народных Республик, Курильских островов, Камчатки.., Ну и других свободных народов
metslag 25 марта 2018 | 16:20
dataan: Какой идиот тебе это внушил?
neyexo 25 марта 2018 | 15:55
наверно испанская тюрьма хуже норвежской, но лучше украинской или российской
buzukin939 25 марта 2018 | 16:02
Трус Пучдемон. Не Троцкий. Так, дешевка. Ну и население - тоже дешевки. Поиграли в самостоятельность - оказалось, полное фуфло. Не нужно им ничего - и так хорошо, с жиру бесятся. Ну а кровавый королевский режым их имеет - и поделом! Ибонепуйзрягундеть!
testmeter 25 марта 2018 | 16:28
buzukin939: "королевский режым их имеет... Пуй, Гундяй" Аналогию, знаете ли навеяло
testmeter 25 марта 2018 | 16:24
Добро пожаловать в Германию и другие страны ЕС Аксенову, Захарченко, Плотницкому и другим вяликим "борцам за независимость". Нехай щастить!