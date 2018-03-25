Вещание российских телеканалов «РенТВ» и НТВ могут ограничить в Европе
Их уличили в распространении пропаганды на европейскую аудиторию, сообщает газета «Телеграф». Каналы используют лицензию, полученную в Великобритании. Как отмечает издание, они используют соединенное королевство в качестве центра для распространения теории заговора о недавнем отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Решение о конкретных мерах пока не принято. Однако звучат призывы предпринять шаги, добавляет газета.
Комментарии53
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nemez1 25 марта 2018 | 15:37
Охрененный майстер третьяков создал телевидение от которого разумный мир стремиться огородится
kryymsdyk 25 марта 2018 | 15:39
nemez1: лобков на всех не напасешься, пора дать по рукам
minerr 25 марта 2018 | 15:41
nemez1: "Разумный мир" таким образом отгораживает свое население от альтернативной точки зрения, т.е. считает свое население поголовно дебилами, которое самостоятельно не сможет отличить фейк от правды. Так удобней вешать лапшу на уши.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 15:43
minerr: Майн кампф тоже запрещен, странно, да? Альтернативная точка зрения.
minerr 25 марта 2018 | 15:48
kryymsdyk: С каких это пор в Залежной запретили настольную книгу киевских властителей?
А в штатах и Том Сойр запрещен. И че?
kryymsdyk 25 марта 2018 | 15:56
minerr: ты еще скажи, там Карлсон запрещен
alehan00074 25 марта 2018 | 16:11
minerr: зачем врешь говно-портяночная сволочь? заходишь на барнс анд нобле (barnesandnoble) - самый большой книжный магазин в Америке и набираешь "The Adventures of Tom Sawyer". $5 за бумажную версию и $14 за твердую....вот так всегда с тупыми путирашинскими пизд#$^аболами:))) ваши гoвно-каналы выкидывают не из-за свободы слова, а просто за тупую и никому не нужную лживую пропаганду, за контент плохого качества...позорище и посмешище одновременно и просто отстой. Поражет другое -зачем Россия на этот отстой тратит млд $. Сложно обьяснить - не иначе как симонянша сунула кому-то откат в презиковсой админстрации рашки:)))
shakhtar 25 марта 2018 | 16:15
alehan00074: не отвечайте минеру он тот еще троль
metslag 25 марта 2018 | 16:25
minerr: Ты удачно изображаешь идиота или им являешься.
И сделало тебя таким российское ТВ.
А на Западе не хотят превращения своих граждан в аналогичных тебе идиотов.
estamp 25 марта 2018 | 16:04
Я так понимаю, т.н. Свобода слова уже перешла в категорию "Пережитки ьемного прошлого".
kolovrat_ 25 марта 2018 | 16:08
estamp: американские господа продиктовали своим европейским рабам двойные демократические стандарты
kryymsdyk 25 марта 2018 | 16:08
estamp: например, рижане бесплатно ездят в трамвае, а не-рижане в рижском трамвае бесплатно не ездят. Свобода слова - европейская ценность и завоевание, Россия к нему никаким боком, а равно и российские средства массового оболванивания
r88w556xl4 25 марта 2018 | 16:15
kryymsdyk: Вот и дискриминация по месту рождения. Твои "рижане" ещё раз доказывают, что фашистская психология пропитала их до мозга костей.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 16:19
r88w556xl4: они налоги платят, и содержат на них транспорт.
vilingrad 25 марта 2018 | 16:29
r88w556xl4: фашистская психология пропитала их до мозга костей."
Так оно и есть! Защищать светлые источники истины типа НТВ вплоть до применения ядерного оружия- всего лишь мера воздействия стороны Света; закрывать правдивый канал типа "Россия 1"- нацизм, фашизм, коллаборационизм с Госдепом и гнилой либерализм!
vilingrad 25 марта 2018 | 16:24
minerr: Ещ два светлых ключа правды засцут проклятые гейропейцы! Может, ядерным ударом защитим наши незамутненные источники? А потом, если что останется, сообщим, что Запад первый начал. Во имя правды не оставим камня на камне в гнилой Европе!
detul 25 марта 2018 | 16:00
nemez1: Затыкать рот оппонентам - это так демократично. А еще демократичнне распространять свои фейки и не давать распространять фейки противные.
shlevet 25 марта 2018 | 15:38
Европейские власти определенно считают европейцев дебилами, не способными самим сделать выбор, что смотреть, а что нет, что является для них пропагандой, а что нет
kryymsdyk 25 марта 2018 | 15:39
shlevet: то ли дело Роскомнадзор
r88w556xl4 25 марта 2018 | 16:17
kryymsdyk: Ну тут-то Мордор, знамо дело. Так значит и воя Европа вровень поспешает.
rifles 25 марта 2018 | 15:41
shlevet:
Видимо вам нравится смотреть на срущую жопу,а вот в Европе решили ,что эта пропагандистская задница уже осточертела.
shlevet 25 марта 2018 | 15:57
rifles: //Видимо вам нравится смотреть на срущую жопу,...//
Нет.
Канал Дождь" я не смотрю =)):-)
kolenval99 25 марта 2018 | 16:27
shlevet: Просто ты жопой смотришь.
shlevet 25 марта 2018 | 16:32
kolenval99: //...жопой смотришь.//
Ну почему оппы сразу все темы на жопу переводят?
Это тот орган, которым вы зарабатываете?
=)):-)
kolovrat_ 25 марта 2018 | 15:58
в европейские головы можно вбивать только местное дерьмо из местных телеканалов
midnightblues 25 марта 2018 | 15:39
Мы,русские в Черногории,неоднократно просили власти убрать эту тошниловку
На днях нам написали,что процесс пошел
minerr 25 марта 2018 | 15:44
midnightblues: А не пробовал не переключать на это канал, раз считаешь его тошниловкой? Или ты как та мышь, что ела кактус?
shlevet 25 марта 2018 | 15:59
minerr: Оно просто мазохист =)):-)
sisyan_mudachina 25 марта 2018 | 15:46
midnightblues: Везет вам , а у нас всякие европейские пропагандоны спокойно вещают и закрывать их ни кто не собираются - свобода слова говорят ! Нам бы такой же фашистский режим как в твоей черножопии !
midnightblues 25 марта 2018 | 16:14
sisyan_mudachina: у вас не просто фашистский-а обычный дебилобольшевизм
так что удачи-нищеброды
rampa 25 марта 2018 | 16:19
sisyan_mudachina: ну да. У нас только сайты типа Открытая Россия блокируют. И то исключительно потому, что на них уже по телевизору каждый день смотреть надоело
physik 25 марта 2018 | 16:19
sisyan_mudachina: Почему ты боишься сообщить список этих самых "европейских пропагандонов"?
Судя по всему это "Animal planet" и версии канала "Discovery", так как там идут в основном западные фильмы. Ах да, есть еще Евроньюс и "Da Vinci".
poluputing 25 марта 2018 | 15:40
демократиям тяжело противостоять беспределу, Но беспредел, в конце концов, всё равно проиграет
minerr 25 марта 2018 | 15:46
poluputing: Считаешь, что "запретить" это из арсенала демократии? Это как раз оружие тоталитарных режимов. Хотя, что я объясняю идейному большевику.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 15:57
minerr: демократии захотел? Может, тебе еще гейпарад организовать для вашего офиса?
poluputing 25 марта 2018 | 16:22
minerr: оружие тоталитарных режимов- беззастенчивая пропаганда. вот и подумайте в каком режиме вы обитаете
krs_sk 25 марта 2018 | 15:43
Казалось бы применение спецпропаганды и методов спецопераций дают отличный эффект... но только до тех пор, пока их не начинают применять против тебя...
Поэтому в приличных странах полагаются на репутацию, а не на спецоперации...
polba 25 марта 2018 | 16:22
krs_sk: Вообще-то новость как раз о том, что в "приличных странах" полагаются не на репутацию, а на жесткий запрет.
mystar 25 марта 2018 | 15:45
Ну да конечно же западным сми можно распространять "версии" покушения. Российским сми нельзя.
rampa 25 марта 2018 | 16:29
mystar: почему российским СМИ нельзя? Включи дома телевизор и слушай хоть целый день. А вот английскую версию от английского же канала не слышала ни разу по нашему ТВ
val_9 25 марта 2018 | 15:47
Ну что вы взъелись? Не первый анал, не "рассея-брехня", а именно те два анала, которые пропагандируют (путем сериалов и "разоблачений") взаимоистребление хомо-нихуйанесапиенс
krysodav2 25 марта 2018 | 15:49
Давно пора. Очухались. Разрешали им 6 лет нести ахинею в массы. Заодно и про RT не забудьте, самый вредный источник дезы, замаскированный под приличный телеканал.
polba 25 марта 2018 | 16:24
krysodav2: Полностью присоединяюсь к вашему мнению. Евростадо должно жрать только то, что дают ему специально подготовленные пастухи.
anemon 25 марта 2018 | 15:56
Почему этих путинских пропагандонов до сих пор терпят в Европе?
mystar 25 марта 2018 | 16:00
anemon: Почему этих путинских пропагандонов до сих пор терпят в Европе?
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Бабуль, потому что кроме истерик о "пропаганде" предьявить в суде нечего.
rampa 25 марта 2018 | 16:22
mystar: дедуль, так подай ты на них в суд. Так мол и так - свободу слова попирают. У меня доказательства есть )))
pravdatut 25 марта 2018 | 16:09
Давно пора еще отключить ОРТ, Р1--24.
shlevet 25 марта 2018 | 16:29
pravdatut: Так иди и отключи, балаболка
vatanen 25 марта 2018 | 16:13
НТВ и Рен ТВ - это мусорные полигоны нашего телевидения. Прошу ограничить их вещание внутри РФ ввиду их особой перманентной вредности для населения нашей страны.
terens 25 марта 2018 | 16:14
ну так бритосам можно распространять свои теории о россии-агрессоре. почему нам нельзя? Когда европа бомбила югославию это почему-то было совсем не агрессией а демократией. но нужна ли демократия мертвым?
poluputing 25 марта 2018 | 16:31
terens: исходя из ваших сентенций, бритосы вам ничего не распространили кроме технологий, благодаря коим вещаете ересь. Крам чё, бритосы отчахнули, хоть и победили в крымской заварушке, если помните
vilingrad 25 марта 2018 | 16:32
terens: бритосам можно распространять свои теории о россии-агрессоре"...исключительно на своей территории. А раша тв пусть гадит на своей. Все справедливо, дядя:)
zhrv 25 марта 2018 | 16:22
И шо, пропагандо... пропагандисты, тоже потеряют работу? Ну, блин, стабильность!