Выброс газа произошел на полигоне «Ядрово» минувшей ночью, подтвердили в пресс-службе губернатора

Выброс газа произошел на подмосковном мусорном полигоне «Ядрово» минувшей ночью, подтвердили в пресс-службе губернатора. Вместе с тем, там заверили, что превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было кратковременным, сообщает агентство «Интерфакс».

Минувшей ночью жители Волоколамска вновь стали жаловаться на сильный запах от свалки.