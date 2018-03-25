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15:31, 25 марта 2018

Выброс газа произошел на полигоне «Ядрово» минувшей ночью, подтвердили в пресс-службе губернатора

Выброс газа произошел на подмосковном мусорном полигоне «Ядрово» минувшей ночью, подтвердили в пресс-службе губернатора. Вместе с тем, там заверили, что превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было кратковременным, сообщает агентство «Интерфакс».
Минувшей ночью жители Волоколамска вновь стали жаловаться на сильный запах от свалки.

Комментарии

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meister_luvin 25 марта 2018 | 15:37

Задача
Дано:
Япония: плотность населения 336,6 чел/кв.км
Россия: плотность населения 8,56 чел/кв.км
Вопрос:
Где и во сколько раз острее проблема мусора?

evgolius7 25 марта 2018 | 15:39

Парадокс в том, что жители Волоколамска хотят Путина, а вони не хотят.
Но, Путина без вони не бывает!
(с)

perestarok 25 марта 2018 | 15:41

evgolius7: "Но, Путина без вони не бывает! "

Пока Путин не пришёл к власти, в стране не было ни одной свалки.

pyfrjvsqfldjrfn 25 марта 2018 | 15:49

perestarok: Ну, теперь значит спасибо Путину за свалки.

evgolius7 25 марта 2018 | 15:53

perestarok:
Путин:
Нам необходим настоящий прорыв.
Какой-то козёл до меня 18 лет, занимался ненастоящим прорывом.

perestarok 25 марта 2018 | 16:19

evgolius7: "Какой-то козёл до меня 18 лет, занимался ненастоящим прорывом. "

Козёл разгребал то, что оставили Горбачёв и Ельцин.

sergeev67 25 марта 2018 | 15:59

perestarok: Пока Путин не пришёл к власти, в стране не было ни одной свалки.

За 18 лет высоких цен на нефть мог убрать хотя одну. Но не это главные приоритеты. Если дружки получают именно за вывоз мусора, то чем больше свалок - тем больше доходы семьи Чаек.

perestarok 25 марта 2018 | 16:23

sergeev67: "Если дружки получают именно за вывоз мусора"

То для того, чтобы было больше мусора, Путин создал общество потребления, которое отличается обилием мусора.

navsegda 25 марта 2018 | 16:08

perestarok: На нормальных свалках оборудуют газоотводную сис-му , а путинские кореша на таких сис-мах экономят , пилят деньги

perestarok 25 марта 2018 | 16:29

navsegda: " На нормальных свалках "

Нормальные свалки, там где нормальное население. А у нас ненормальный царь был, ненормальные генсеки, теперь ненормальные президенты. А может всё-таки народ ненормальный?

aviator69 25 марта 2018 | 15:49

evgolius7: Волоколамск не голосовал ни за путена, ни за кого-то другого - они в этот день были у вьезда на свалку. Голосовали только бюджетники по принуждению и тупые ватники, но их не много.

evgolius7 25 марта 2018 | 15:56

aviator69:
ЦИК говорит другое....
Посмотрите на результаты прошедших выборов. По району ВВП набрал больше 70 %....

ha12raz 25 марта 2018 | 15:39

"Ядрово".........название путинской ракеты.

kryymsdyk 25 марта 2018 | 15:41

превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было кратковременным
недолго травили, чего возмущаются?
А непредельные дозы идут на пользу организму?

neyexo 25 марта 2018 | 15:42

Откуда?
там никогда не было газов - неделю назад проверяли

gvs 25 марта 2018 | 15:46

Последний пук господина ПэЖе )))

aviator69 25 марта 2018 | 15:51

Если бы в Ядрово не было свалки, то там была бы американская база. (с)

mjau 25 марта 2018 | 15:56

Реакция Всевышнего на итоги выборов не заставила долго ждать...

abuvgrobu 25 марта 2018 | 15:57

либеральная общественность опять ждет революции из-за свалки в Волоколамске. Она ждала революции дальнобойщиков из-за "Платона". Потом революции фермеров на Кубани. Потом революции экологов в Новохоперске. Революции кущевских из-за Цапков. Революции шахтеров в Гуково.Не будет здесь никакой революции.Революции они ждут. Россия вспрянет ото сна, оковы рухнут и свобода... Ага, щас...

kryymsdyk 25 марта 2018 | 16:02

нет, конечно. Просто прикольно наблюдать раздвоение сознания людей, которые за путина, за крымнаш, но травиться газом не хотят. Они не понимают, что это всё в одном комплекте.

perestarok 25 марта 2018 | 16:14

kryymsdyk: "Просто прикольно наблюдать раздвоение сознания людей, которые за путина, за крымнаш, но травиться газом не хотят. Они не понимают, что это всё в одном комплекте."

Конечно, если Путина убрать, то уже на следующий день свалки перестанут вонять.

kryymsdyk 25 марта 2018 | 16:20

perestarok: ну не на следующий.. но если путина убрали бы 6 лет назад. сейчас было бы зашибись

poluputing 25 марта 2018 | 16:26

abuvgrobu: Рассея не воспрянет, она загнётся, отравленная собственными миазмами

mordechai_blinchikov 25 марта 2018 | 16:10

докатились -сероводородный бунт !

sarbus 25 марта 2018 | 16:13

На Скрипаля тоже недолго...

sasass 25 марта 2018 | 16:17

Чернобыльский реактор сумели обуздать , а тут какой-то мусорный курган не по зубам теперешней власти - хуже всяких слепых мышат......)))

equus 25 марта 2018 | 16:29

sasass:
Чернобыльский реактор - он один... (Ну, пусть всего четыре...)
А мусорных курганов - очень много!.. И все, как назло, рядом с людьми...

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