При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли три ребенка и женщина

В больницах находятся около 26 пострадавших. Среди них есть дети. Такие данные приводит региональное управление СК. Между тем, кемеровский сайт «Все42.ру», ссылаясь на свой источник в медицинских кругах, сообщает, что погибли 6 человек – двое взрослых и четверо детей.

Одна из местных жительниц, Евгения, в интервью «Пятому каналу» рассказала, что в момент происшествия в торговом центре находился целый класс школьников и к этому моменту об их судьбе ничего неизвестно.

Очевидцы говорят, что не было сигнала пожарной тревоги.

По последним данным, пожар частично локализован. Огонь охватил полторы тысячи кв.м., частично обрушились перекрытия. Возбуждено уголовное дело. Оно передано в центральный аппарат СК.