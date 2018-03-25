При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли три ребенка и женщина
В больницах находятся около 26 пострадавших. Среди них есть дети. Такие данные приводит региональное управление СК. Между тем, кемеровский сайт «Все42.ру», ссылаясь на свой источник в медицинских кругах, сообщает, что погибли 6 человек – двое взрослых и четверо детей.
Одна из местных жительниц, Евгения, в интервью «Пятому каналу» рассказала, что в момент происшествия в торговом центре находился целый класс школьников и к этому моменту об их судьбе ничего неизвестно.
Очевидцы говорят, что не было сигнала пожарной тревоги.
По последним данным, пожар частично локализован. Огонь охватил полторы тысячи кв.м., частично обрушились перекрытия. Возбуждено уголовное дело. Оно передано в центральный аппарат СК.
Комментарии6
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podpindosny_homyachok 25 марта 2018 | 15:38
в КемеровО
дебилы
poluputing 25 марта 2018 | 15:43
а чёрные лебеди цугом , жаль только невинных
oldpionerka 25 марта 2018 | 15:47
Господи, не надо!!!
Патриоты все равно не поймут.
Про Волоколамск в фейсбуке написали,что это оппозиция распыляет в школе...
vasya_von_smetankin 25 марта 2018 | 15:50
А выборы ведь прошли уже... поэтому старым-новым "хозяевам жизни" пофиг.
vtodorol 25 марта 2018 | 16:00
МК:"Страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни четверых детей, но жертв может быть и больше. Об этом «МК» сообщил источник в правоохранительных органах города.По данным источника, загорание началось на 3-м этаже в районе игровой комнаты для детей. На этом же этаже расположен развлекательный центр и несколько кинотеатров. Предварительно причиной загорания стала неисправная электропроводка. Примечательно, что буквально неделю назад в этом торговом центре проводились учения по эвакуации людей при пожаре.Однако на сей раз, по словам очевидцев, эвакуация людей была организована плохо. Началась она не со срабатывания сигнализации, а с объявления билетерши в кинотеатре со словами «Уважаемые гости». Среди людей началась паника. Многие выбегали из торгового центра на улицу без одежды.
Те, кто оказался отрезан огнем от входа, были вынуждены прыгать из окон с высоты 3-го этажа. При падении они также получили травмы."
Только что передали по радио КП: остались заблокированными дети в помещениях этого центра.Они плачут и звонят родителям и родственникам со словами прощания
shlevet 25 марта 2018 | 16:05
Надеюсь остальных спасут.
Скорейшего выздоровления пострадавшим!