Еще один стихийный пикет с требованием закрыть свалку проходит сегодня в Коломенском районе Подмосковья...

Местные жители перекрыли дорогу грузовикам, которые везут отходы на полигон «Воловичи».

Новая точка на карте протеста в Московской области: едкий запах минувшей ночью почувствовали жители Коломны и окрестностей – это юго-восток региона. Как рассказал «Эху» один из активистов, минувшим утром дорогу, которая ведет на свалку, перекрыли около ста местных жителей. В какой-то момент к ним приехал заместитель главы районной администрации Евгений Машин, он попытался в очередной раз заверить людей в том, что власть слышит их жалобы, однако разговаривать с ним разгоряченные протестующие отказались – они стали в буквальном смысле прогонять чиновника.

Тем не менее, Машин успел сказать жителям, что они, по его мнению, действуют против закона. Чиновник добавил, что отныне по выходным мусор на свалку якобы свозить больше не будут. Местные жители утверждают, что к месту стихийного пикета приехало несколько экипажей полиции, а также автомобиль скорой помощи. Участники протеста продолжают организовываться в социальных сетях – в группе во «В контакте», которая насчитывает уже больше 12 тысяч человек, люди уже договорились изготовить значки на одежду с надписью «Мой город – не помойка». Кто-то даже предлагает сделать символом «мусорного» протеста против мусора ставшую известной «девочку в розовом» из Волоколамска.

Кстати, возле полигона «Ядрово» на западе области местные жители сегодня вновь проводят акцию протеста.