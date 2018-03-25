Еще один стихийный пикет с требованием закрыть свалку проходит сегодня в Коломенском районе Подмосковья
Местные жители перекрыли дорогу грузовикам, которые везут отходы на полигон «Воловичи».
Новая точка на карте протеста в Московской области: едкий запах минувшей ночью почувствовали жители Коломны и окрестностей – это юго-восток региона. Как рассказал «Эху» один из активистов, минувшим утром дорогу, которая ведет на свалку, перекрыли около ста местных жителей. В какой-то момент к ним приехал заместитель главы районной администрации Евгений Машин, он попытался в очередной раз заверить людей в том, что власть слышит их жалобы, однако разговаривать с ним разгоряченные протестующие отказались – они стали в буквальном смысле прогонять чиновника.
Тем не менее, Машин успел сказать жителям, что они, по его мнению, действуют против закона. Чиновник добавил, что отныне по выходным мусор на свалку якобы свозить больше не будут. Местные жители утверждают, что к месту стихийного пикета приехало несколько экипажей полиции, а также автомобиль скорой помощи. Участники протеста продолжают организовываться в социальных сетях – в группе во «В контакте», которая насчитывает уже больше 12 тысяч человек, люди уже договорились изготовить значки на одежду с надписью «Мой город – не помойка». Кто-то даже предлагает сделать символом «мусорного» протеста против мусора ставшую известной «девочку в розовом» из Волоколамска.
Кстати, возле полигона «Ядрово» на западе области местные жители сегодня вновь проводят акцию протеста.
Комментарии13
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russkie_za_sverjenie 25 марта 2018 | 15:11
Какой пикет??? Русня, вы чего??? Вы ж привыкли терпеть. Подыхайте от отвралений и тд. Вы ж свою совесть ворам Кремля продали.
nikitin43 25 марта 2018 | 15:15
russkie_za_sverjenie: теперя кроме мультиков расеяне точно знает что производит путенская экономика.
patrik04 25 марта 2018 | 15:26
Еще один стихийный пикет с требованием закрыть свалку проходит сегодня в Коломенском районе Подмосковья...
Надо брать с каждого москвича и гостя столицы по 1 тысяче рублей в месяц мусорный сбор, платить эти деньги Петро Порошенко и вывозить всё дерьмо на Украину. Волоколомчане конечно взвоют, мол, за такие деньжища и мы могли бы вонь потерпеть, но вы им - нет уж, птичка улетела, место сгорело.
rampa 25 марта 2018 | 15:53
patrik04: а ты по всей видимости готов и за лишние 11-80 принимать мусор себе под дом ))) Так что к тебе дешевле. Пусть теперь Порошенко локти себе кусает. Все дерьмо - только тебе! (ничего лозунг получился?) ))))
sergeev67 25 марта 2018 | 15:54
patrik04: Надо брать с каждого москвича и гостя столицы по 1 тысяче рублей в месяц мусорный сбор, платить эти деньги Петро Порошенко и вывозить всё дерьмо на Украину.
Пока с каждого москвича берут по 1тыс.р. и отдают сынку прокурора Чайки. А дерьмо вывозят совсем недалече, тем россиянам под нос.
Такой вот бизнес. Из под носа одних другим подкладывают. И за это изволь еще заплатить путинским дружбанам.
mamapckoe_ky 25 марта 2018 | 15:13
За 18 лет много достижений удалось Путину достичь. Как и всякого россиянина, распирает гордость за столь великого президента.
luger_max_otto 25 марта 2018 | 15:26
Да, самые свалочные свалки- это безусловный успех 17 лет путинской вертикальной власти.
sergeev67 25 марта 2018 | 15:56
luger_max_otto: Да, самые свалочные свалки- это безусловный успех 17 лет путинской вертикальной власти.
Вы неправильно судите. По размерам свалки. А надо смотреть насколько семья Чаек стала богаче. Только за счет этого перекладывания мусора, ни много ни мало - а на 150млрд. рубликов. Вот это серьезное достижение!
Тут уж не поспоришь. Умеет Путин добиваться для своих всего всего и еще сверху. Как говорится "сыт, пьян , и нос в табаке".
abuvgrobu 25 марта 2018 | 15:18
Чтобы власти думали об экологическом благополучии России, нужно чтобы и недвижимое имущество власти находилось в России. А то им, из своих особняков в Европе, проблемы российских городов кажутся мелкими и несущественными.
midnightblues 25 марта 2018 | 15:41
А почему сразу не отвезти в Ново Огарево??
malinskii 25 марта 2018 | 15:57
Вести с помоек..... Терпилы готовы майданить... ,
abuvgrobu 25 марта 2018 | 16:01
Рейтинг Путина в Волоколамске, напомню, шестьдесят семь процентов. И это его реальный рейтинг в целом по стране.Когда ж вы уже наконец поймете, идеалистические либеральные гевогюционегы: они не решают политические вопросы. Их в целом всех всё устраивает. За исключением мелких точечных проблем. Например, одной отдельно взятой свалки. А в остальном они - за Путина, Крымнаш, против радикалов.
petrovitchcolyan 25 марта 2018 | 16:32
Похожн надо опять " выборы Путина " проводить...
Выбрали оказывается не того, Эллочка намухлевала.