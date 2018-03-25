Полиция Германии задержала экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона
Это было сделано после того, как Верховный суд Испании выдал международный ордер на его арест.
Пучдемон был задержан на германо-датской границе, пытаясь попасть в Бельгию, сообщил в «Твиттере» его адвокат Жауме Куэвильяс. Экс-глава Каталонии находится в полицейском участке, и вопросом о его экстрадиции в Испанию займется прокуратура Германии. Берлин, как сообщает газета «Паис», уже сообщил Мадриду о задержании Пучдемона. Накануне он выехал из Финляндии. Власти страны говорили, что не знают, где находится бывший лидер автономии. При этом его представитель утверждал, что Пучдемон готов прийти в финскую полицию, поскольку не бежит от испанского правосудия.
Пучдемон вместе с несколькими своими сторонниками обвиняется в организации незаконного референдума о независимости Каталонии и попытке поднять мятеж против официальных властей. В пятницу Верховный суд Испании, помимо выдачи ордера на арест Пучдемона, оставил под стражей пятерых бывших членов каталонского правительства. Среди них был Жорди Туруль, который являлся кандидатом на пост главы автономии и не был избран парламентом на этот пост в первом туре.
Пучдемон бежал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года. Верховный суд ранее уже давал ордер на его арест, но впоследствии отозвал его до окончания досудебного расследования дела о мятеже.
Комментарии4
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ura_123 25 марта 2018 | 15:20
Эх,немного не дотянул до Ростовского кума...
abuvgrobu 25 марта 2018 | 15:23
Король Испании как настоящий демократ посадит его в тюрьму. А мог бы и четвертовать.
nemez1 25 марта 2018 | 15:28
Скорее всего, сепаратист расскажет, кто его духовный вдохновитель и кто давал ему деньги на организацию путча.
minerr 25 марта 2018 | 15:36
nemez1: Забыл сокровенное "скоро".