Полиция Германии задержала экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона

Это было сделано после того, как Верховный суд Испании выдал международный ордер на его арест.

Пучдемон был задержан на германо-датской границе, пытаясь попасть в Бельгию, сообщил в «Твиттере» его адвокат Жауме Куэвильяс. Экс-глава Каталонии находится в полицейском участке, и вопросом о его экстрадиции в Испанию займется прокуратура Германии. Берлин, как сообщает газета «Паис», уже сообщил Мадриду о задержании Пучдемона. Накануне он выехал из Финляндии. Власти страны говорили, что не знают, где находится бывший лидер автономии. При этом его представитель утверждал, что Пучдемон готов прийти в финскую полицию, поскольку не бежит от испанского правосудия.

Пучдемон вместе с несколькими своими сторонниками обвиняется в организации незаконного референдума о независимости Каталонии и попытке поднять мятеж против официальных властей. В пятницу Верховный суд Испании, помимо выдачи ордера на арест Пучдемона, оставил под стражей пятерых бывших членов каталонского правительства. Среди них был Жорди Туруль, который являлся кандидатом на пост главы автономии и не был избран парламентом на этот пост в первом туре.

Пучдемон бежал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года. Верховный суд ранее уже давал ордер на его арест, но впоследствии отозвал его до окончания досудебного расследования дела о мятеже.