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Эксклюзив Эха 15:00, 25 марта 2018

Власти Чечни обвинили «Новую газету» в травле и лжи после публикации о встрече Кадырова с бывшим советником

Власти Чечни обвинили «Новую газету» в травле и лжи после публикации о встрече главы республики Рамзана Кадырова с бывшим советником Шаа Турлаевым. Издание обратило внимание на видеозапись, которую Рамзан Кадыров опубликовал в социальных сетях. На ней присутствует Турлаев, по данным «Новой газеты», объявленный в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказным убийствам.

При этом издание отметило, что по неизвестным причинам сведения о Турлаеве исчезли из базы розыска МВД.
Шаа Турлаев раскаялся и теперь учит молодежь, рассказал в интервью «Эху» министр печати Чечни Джамбулат Умаров.

Джамбулат Умаров добавил, что, возможно, после изучения всех обстоятельств, власти Чечни будут рекомендовать Шаа Турлаеву обратиться в суд с иском против «Новой газеты».

Комментарии

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kryymsdyk 25 марта 2018 | 15:09

Скоро увидим, чему молодежь научилась. Они нам еще операцию Чечевица не простили.

patrik04 25 марта 2018 | 15:16

Власти Чечни обвинили «Новую газету» в травле и лжи после публикации о встрече Кадырова с бывшим советником...

"Новая газета" столько уже чудес про власти Чечни написала, что этим джигитам давно пора надеть юбки своих жён и помалкивать, когда говорит Дмитрий Муратов.

nikitin43 25 марта 2018 | 15:18

patrik04: ты ещё про обещания нацлидера вспомни и как должны нагнуться расеяне когда говорит вован опсирийский .

luger_max_otto 25 марта 2018 | 15:24

Рамзанку Дырова травят? Полонием? Новичком? Солями таллия? А то его нукеров кочевряжит, как тараканов от дихлофоса.

danko1 25 марта 2018 | 15:25

nikitin43: Рамзан, причастный к убийцу Немцова ( без его указания его головорезы бы не действовали) сам встречается с заказчиком убийств.
Ничего нового. Для него Конституция и УК не указ, у него свои бандитские понятия и тёрки.

matros__koshkin__21 25 марта 2018 | 15:29

А теперь, дамы и господа, я прошу вас представить себе такую ситуёвину. Допустим, некий обвиняемый в убийствах и находящийся в розыске гр. Кукушкин (фамилия вымышленная) обнаруживается в окружении абсолютно равнозначного с гр. Кадыровым губернатора Тамбовской губернии, пьющим с губером водку и кушающего с ним русские народные растегаи и кулебяки. Представили? Хорошо. Это на самом деле в окружении губернаторов легко представить, не так ли?

А теперь представьте, что губернаторская пресс-секретутка заявляет, что говно вопрос, этот убийца Кукушкин покаялся и все (?) тамбовчане его простили, так что нех на хорошего человека Кукушкина наезжать, а если какая сука все-таки наедет, то в суд будет подана заява не на Кукушкина и скрывающего его губера, а на наехавшего. Думаю, такую абассаку вам с Тамбовом сложно будет представить, а с Чечней и представлять не надо. А с куяли?

poluputing 25 марта 2018 | 15:11

убийца раскаялся и учит детей убивать. Чикатило бедняга, обманули, не дали детей учить

gvs 25 марта 2018 | 15:16

Разбойник, которому покровительствует Дыров, автоматически становится патриотом-пехотинцем )))

profi1962 25 марта 2018 | 15:26

Раскаялся, это что за определение, в детском садике? Прокуратура ты есть или тебя нет? А балдею от оправдании. Самого за укрывательство судить.

olenenok_zed 25 марта 2018 | 15:29

profi1962: разве статья на ЭХЕ это оф. документ?

metslag 25 марта 2018 | 16:15

olenenok_zed: начальник охраны Масхадова Шаа Турлаев
По данным издания, Турлаев был объявлен в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказному убийству депутата Госдумы Руслана Ямадаева в Москве. Австрийская прокуратура называла Турлаева причастным к убийству бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова в Вене.

«Росбалт» со ссылкой на источник также сообщал, что Турлаев был объявлен в федеральный розыск в 2010 году. По версии следствия, Турлаев был заказчиком покушения на мэра дагестанского Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова.​ По этому делу к 11 и девя​ти годам лишения свободы были приговорены жители Чечни Рамзан Качаев и Бадруди Джабраилов.

Подробнее на РБК:
Шаа Турлаев джруг муфтия Чечни Ахматав Кавдырова, который объявил джихад России и призывал каждого чеченца убить всего 100 русских и тогда русских не станет.
Сейчас его именем называют улицу в столице России.
Прогиб засчитан, прогибают дальше пока хребет не треснет.

zor 25 марта 2018 | 16:18

profi1962: А че вам непонятно?
Наемный убийца,понял что живет неправильно,что профессия, которую он выбрал ,не ползьзуется уважением, нет переспектив роста .Работа нервная,не постоянная(от случая к случаю),большая конкуренция со стороны ФСБ и МВД.
Он решил стать сельским учителем ,передавать мастерство молодому поколению.Но профессия наемных убийц одиночек постепенно умирает.
Чеченскую молодежь больше тянет работать убийцами на госслужбе-ФСБ.

abraz 25 марта 2018 | 15:31

Конечно, молодежь учить надо. Мало ли как оно там повернется.

hangman19 25 марта 2018 | 15:33

Что значит раскаялся, как в детском саду, сказал, больше так не буду и его больше не ищут?)

testmeter 25 марта 2018 | 15:35

"Затравленные и оклеветанные власти Чечни" - классно звучит ;)

kapitankolbaskin 25 марта 2018 | 15:39

а извиниться без штанов на Красной площади не надо ?!

cypher 25 марта 2018 | 15:53

//Шаа Турлаев раскаялся и теперь учит молодежь, рассказал в интервью «Эху» министр печати Чечни Джамбулат Умаров.//
Культурный вклад Чечни в УК: "оне раскаялись".

Второе место после Мединского с его "лишней хромосомой".

sergeismirnov 25 марта 2018 | 15:54

Как интересно: "Шаа Турлаев раскаялся и теперь учит молодежь, рассказал в интервью «Эху» министр печати Чечни Джамбулат Умаров."
Наверно Умарову следует напомнить, что преподавание лицам, у которых была статья УК РФ, запрещена. Или слова Умарова можно воспринимать, как на территории Чеченской Республики не действует законодательство РФ? Тогда получаем законный вопрос к СК РФ и Прокуратуре РФ - пожалуйста, дайте определение позиции официального лица Чечни.

(комментарий скрыт)

porvana_v_klochya 25 марта 2018 | 15:55

Эхо, это не та ли "Новая газета", что весь прошлый год искала замученных Кадыровым чеченских геев? И ни одного не нашла? Достойное СМИ.

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