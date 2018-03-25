Власти Чечни обвинили «Новую газету» в травле и лжи после публикации о встрече Кадырова с бывшим советником
Власти Чечни обвинили «Новую газету» в травле и лжи после публикации о встрече главы республики Рамзана Кадырова с бывшим советником Шаа Турлаевым. Издание обратило внимание на видеозапись, которую Рамзан Кадыров опубликовал в социальных сетях. На ней присутствует Турлаев, по данным «Новой газеты», объявленный в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказным убийствам.
При этом издание отметило, что по неизвестным причинам сведения о Турлаеве исчезли из базы розыска МВД.
Шаа Турлаев раскаялся и теперь учит молодежь, рассказал в интервью «Эху» министр печати Чечни Джамбулат Умаров.
Джамбулат Умаров добавил, что, возможно, после изучения всех обстоятельств, власти Чечни будут рекомендовать Шаа Турлаеву обратиться в суд с иском против «Новой газеты».
Комментарии19
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kryymsdyk 25 марта 2018 | 15:09
Скоро увидим, чему молодежь научилась. Они нам еще операцию Чечевица не простили.
patrik04 25 марта 2018 | 15:16
Власти Чечни обвинили «Новую газету» в травле и лжи после публикации о встрече Кадырова с бывшим советником...
"Новая газета" столько уже чудес про власти Чечни написала, что этим джигитам давно пора надеть юбки своих жён и помалкивать, когда говорит Дмитрий Муратов.
nikitin43 25 марта 2018 | 15:18
patrik04: ты ещё про обещания нацлидера вспомни и как должны нагнуться расеяне когда говорит вован опсирийский .
luger_max_otto 25 марта 2018 | 15:24
Рамзанку Дырова травят? Полонием? Новичком? Солями таллия? А то его нукеров кочевряжит, как тараканов от дихлофоса.
danko1 25 марта 2018 | 15:25
nikitin43: Рамзан, причастный к убийцу Немцова ( без его указания его головорезы бы не действовали) сам встречается с заказчиком убийств.
Ничего нового. Для него Конституция и УК не указ, у него свои бандитские понятия и тёрки.
matros__koshkin__21 25 марта 2018 | 15:29
А теперь, дамы и господа, я прошу вас представить себе такую ситуёвину. Допустим, некий обвиняемый в убийствах и находящийся в розыске гр. Кукушкин (фамилия вымышленная) обнаруживается в окружении абсолютно равнозначного с гр. Кадыровым губернатора Тамбовской губернии, пьющим с губером водку и кушающего с ним русские народные растегаи и кулебяки. Представили? Хорошо. Это на самом деле в окружении губернаторов легко представить, не так ли?
А теперь представьте, что губернаторская пресс-секретутка заявляет, что говно вопрос, этот убийца Кукушкин покаялся и все (?) тамбовчане его простили, так что нех на хорошего человека Кукушкина наезжать, а если какая сука все-таки наедет, то в суд будет подана заява не на Кукушкина и скрывающего его губера, а на наехавшего. Думаю, такую абассаку вам с Тамбовом сложно будет представить, а с Чечней и представлять не надо. А с куяли?
poluputing 25 марта 2018 | 15:11
убийца раскаялся и учит детей убивать. Чикатило бедняга, обманули, не дали детей учить
gvs 25 марта 2018 | 15:16
Разбойник, которому покровительствует Дыров, автоматически становится патриотом-пехотинцем )))
profi1962 25 марта 2018 | 15:26
Раскаялся, это что за определение, в детском садике? Прокуратура ты есть или тебя нет? А балдею от оправдании. Самого за укрывательство судить.
olenenok_zed 25 марта 2018 | 15:29
profi1962: разве статья на ЭХЕ это оф. документ?
metslag 25 марта 2018 | 16:15
olenenok_zed: начальник охраны Масхадова Шаа Турлаев
По данным издания, Турлаев был объявлен в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказному убийству депутата Госдумы Руслана Ямадаева в Москве. Австрийская прокуратура называла Турлаева причастным к убийству бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова в Вене.
«Росбалт» со ссылкой на источник также сообщал, что Турлаев был объявлен в федеральный розыск в 2010 году. По версии следствия, Турлаев был заказчиком покушения на мэра дагестанского Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова. По этому делу к 11 и девяти годам лишения свободы были приговорены жители Чечни Рамзан Качаев и Бадруди Джабраилов.
Подробнее на РБК:
Шаа Турлаев джруг муфтия Чечни Ахматав Кавдырова, который объявил джихад России и призывал каждого чеченца убить всего 100 русских и тогда русских не станет.
Сейчас его именем называют улицу в столице России.
Прогиб засчитан, прогибают дальше пока хребет не треснет.
zor 25 марта 2018 | 16:18
profi1962: А че вам непонятно?
Наемный убийца,понял что живет неправильно,что профессия, которую он выбрал ,не ползьзуется уважением, нет переспектив роста .Работа нервная,не постоянная(от случая к случаю),большая конкуренция со стороны ФСБ и МВД.
Он решил стать сельским учителем ,передавать мастерство молодому поколению.Но профессия наемных убийц одиночек постепенно умирает.
Чеченскую молодежь больше тянет работать убийцами на госслужбе-ФСБ.
abraz 25 марта 2018 | 15:31
Конечно, молодежь учить надо. Мало ли как оно там повернется.
hangman19 25 марта 2018 | 15:33
Что значит раскаялся, как в детском саду, сказал, больше так не буду и его больше не ищут?)
testmeter 25 марта 2018 | 15:35
"Затравленные и оклеветанные власти Чечни" - классно звучит ;)
kapitankolbaskin 25 марта 2018 | 15:39
а извиниться без штанов на Красной площади не надо ?!
cypher 25 марта 2018 | 15:53
//Шаа Турлаев раскаялся и теперь учит молодежь, рассказал в интервью «Эху» министр печати Чечни Джамбулат Умаров.//
Культурный вклад Чечни в УК: "оне раскаялись".
Второе место после Мединского с его "лишней хромосомой".
sergeismirnov 25 марта 2018 | 15:54
Как интересно: "Шаа Турлаев раскаялся и теперь учит молодежь, рассказал в интервью «Эху» министр печати Чечни Джамбулат Умаров."
Наверно Умарову следует напомнить, что преподавание лицам, у которых была статья УК РФ, запрещена. Или слова Умарова можно воспринимать, как на территории Чеченской Республики не действует законодательство РФ? Тогда получаем законный вопрос к СК РФ и Прокуратуре РФ - пожалуйста, дайте определение позиции официального лица Чечни.
porvana_v_klochya 25 марта 2018 | 15:55
Эхо, это не та ли "Новая газета", что весь прошлый год искала замученных Кадыровым чеченских геев? И ни одного не нашла? Достойное СМИ.