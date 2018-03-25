Власти Чечни обвинили «Новую газету» в травле и лжи после публикации о встрече Кадырова с бывшим советником...

Власти Чечни обвинили «Новую газету» в травле и лжи после публикации о встрече главы республики Рамзана Кадырова с бывшим советником Шаа Турлаевым. Издание обратило внимание на видеозапись, которую Рамзан Кадыров опубликовал в социальных сетях. На ней присутствует Турлаев, по данным «Новой газеты», объявленный в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказным убийствам.

При этом издание отметило, что по неизвестным причинам сведения о Турлаеве исчезли из базы розыска МВД.

Шаа Турлаев раскаялся и теперь учит молодежь, рассказал в интервью «Эху» министр печати Чечни Джамбулат Умаров.

Джамбулат Умаров добавил, что, возможно, после изучения всех обстоятельств, власти Чечни будут рекомендовать Шаа Турлаеву обратиться в суд с иском против «Новой газеты».