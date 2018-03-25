Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово
Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщает ТАСС.
Тела нашли в детской комнате, сообщает следственный комитет. По данным источника агентства FlashSiberia, погиб также один взрослый – это мужчина, который, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна. Пострадали, по данным источников, 10 человек. Кроме того, заживо сгорели все обитатели контактного зоопарка, который располагался в торговом центре.
Очевидцы рассказали агентству «Интерфакс», что огонь вспыхнул неподалеку от территории, где были размещены животные. Площадь пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», по последним данным, достигла полутора тысяч кв.м.
Комментарии10
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patrik04 25 марта 2018 | 15:11
Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово...
Журналисты-расследователи спешат обрадовать своих слушателей.
zapadnay 25 марта 2018 | 15:16
И что, Тулеев даже после такого усидит?!
kryymsdyk 25 марта 2018 | 15:19
patrik04: нет, мы молча должны подыхать, чтобы никто не омрачил триумф Tsar Putin
encopresis 25 марта 2018 | 15:22
patrik04: Патрик, ты хоть иногда ощущаешь, какая ты мразь?
patrik04 25 марта 2018 | 15:34
encopresis:
Если ты алкоголик, то все вокруг тебе видятся алкоголиками, если ты распутник, то все вокруг тебе кажутся распутниками, ну, а если ты мразь, то все вокруг тебе мерещатся мразями.
russkie_za_sverjenie 25 марта 2018 | 15:23
patrik04: ВСЕ В НОРМЕ!!! ЭТО ОЧЕРЕДНОЕ СКОЛЕНВСТАВАНИЕ И ПЛОДЫ НЕУСТАННОГО ТРУДА И ГЛУБОКОЙ МУДРОСТИ НАЦЛИДЕРА!!
profi1962 25 марта 2018 | 15:21
Гнать начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области ссаной тряпкой. И начальника надзорной деятельности по Кемеровской области им городу Кемерово. Почему такое большое количество погибших ведь день на дворе. Администрация почему не спасла деток.
abuvgrobu 25 марта 2018 | 15:25
Всех сажать надо тех кто строил, кто принимал и особенно хозяев иначе этот бардак не прекратится никогда и вся эта сволота будет наживаться за счёт жизней других.
mercer57 25 марта 2018 | 15:29
а сколько погибло сирийских детей от бомбёжек русской
авиации школ и больниц Алеппо и Гуты !? Сотни...тысячи !?
vtodorol 25 марта 2018 | 15:40
Только что передали по радио КП: остались заблокированными дети в помещениях этого центра.Они плачут и звонят родителям и родственникам со словами прощания