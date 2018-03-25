Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщает ТАСС.

Тела нашли в детской комнате, сообщает следственный комитет. По данным источника агентства FlashSiberia, погиб также один взрослый – это мужчина, который, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна. Пострадали, по данным источников, 10 человек. Кроме того, заживо сгорели все обитатели контактного зоопарка, который располагался в торговом центре.

Очевидцы рассказали агентству «Интерфакс», что огонь вспыхнул неподалеку от территории, где были размещены животные. Площадь пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», по последним данным, достигла полутора тысяч кв.м.