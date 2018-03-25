Министр печати Чечни Умаров: Мы рекомендуем Турлаеву подать в суд на «Новую газету»
Министр печати Чечни Джамбулат Умаров высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что намерен рекомендовать Шаа Турлаеву подать в суд на «Новую газету».
Власти Чечни обвинили «Новую газету» в травле после публикации о встрече главы республики Рамзана Кадырова с Шаа Турлаевым, который, по утверждению газеты, находится в федеральном розыске по подозрению в причастности к заказным убийствам Руслана Ямадаева и бывшего охранника Кадырова.
«Я считаю, что это очередная бессовестная ложь «Новой газеты». Шаа Турлаев — это человек, который покаялся перед своим народом и по призыву Ахмада Хаджи приступил к мирной жизни. Мы привыкли к травле «Новой газеты», но в данном случае речь идет о чести и достоинстве человека, инвалида — Шаа Турлаев потерял ногу в этой страшной войне. Я не исключаю, что этот человек подаст в суд. Во всяком случае, мы рекомендуем ему это, и я не исключаю, что он воспользуется нашими рекомендациями», — сказал Умаров.
Министр также отметил, что Турлаев является «блестящим примером для тех, кто еще не успел одуматься, и для тех, кто вообще мыслит в направлении террористической деятельности». «Мы о нем везде рассказываем, и детям тоже, приводим жизненные примеры, очень часто приглашая его на эти выступления о том, каким нельзя быть, и каким должен быть настоящий чеченец, что мы не должны поддаваться пропаганде террористов, пропаганде сепаратизма. Мы должны жить в единой семье народов России, с чем Турлаев прекрасно справляется», — подчеркнул он.
Также Д.Умаров выразил уверенность, что Турлаев «ни в чем не виноват». «Если там и появился какой-то правовой казус — в розыске или не в розыске, то я думаю, что это недоразумение очень скоро решится. Я думаю, что все в этом смысле будет нормально», — сказал он.
Комментарии11
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ha12raz 25 марта 2018 | 15:01
А в какой, Басманный или свой ......шариатский ?
И там и там надежно..
russkie_za_sverjenie 25 марта 2018 | 15:06
ha12raz: С повеления и одобрения великого скрепного нацлидера, русские с удовольствием и причмокиванием лижут анальные отверстия чеченским макакам. На том стояла и стоит гордая Русь!!
matros__koshkin__21 25 марта 2018 | 15:21
А теперь, дамы и господа, я прошу вас представить себе такую ситуёвину. Допустим, некий обвиняемый в убийствах и находящийся в розыске гр. Кукушкин (фамилия вымышленная) обнаруживается в окружении абсолютно равнозначного с гр. Кадыровым губернатора Тамбовской губернии, пьющим с губером водку и кушающего с ним русские народные растегаи и кулебяки. Представили? Хорошо. Это на самом деле в окружении губернаторов легко представить, не так ли?
А теперь представьте, что губернаторская пресс-секретутка заявляет, что говно вопрос, этот убийца Кукушкин покаялся и все (?) тамбовчане его простили, так что нех на хорошего человека Кукушкина наезжать, а если какая сука все-таки наедет, то в суд будет подана заява не на Кукушкина и скрывающего его губера, а на наехавшего. Думаю, такую абассаку вам с Тамбовом сложно будет представить, а с Чечней и представлять не надо. А с куяли?
matros__koshkin__21 25 марта 2018 | 15:12
«Мы должны жить в единой семье народов России, с чем Турлаев прекрасно справляется», — подчеркнул Умаров.
Ааааааааааааааааааа!!!! Такую стилистическую прелесть надо долго высерать! С чем мы т.Умарова поздравляем. Роисся, вперде!
nikitin43 25 марта 2018 | 15:02
чечня всего лишь последовательный плагиатор действий расеи в мире , хоть ссы в глаза .
val_9 25 марта 2018 | 15:02
В суд?!
Может, всех их - на мост?!
ura_123 25 марта 2018 | 15:03
Убийца одумался и теперь является примером...
"Они там что,с ума посходили?"(с) Цитатник Путина с иллюстрациями,том 3
oleg_andreevich 25 марта 2018 | 15:04
"- А прокурор у вас? - У нас, у нас! Все у нас." (с)
natogrek 25 марта 2018 | 15:42
Может сначала хотя бы для прилику и для истории пусть какой-нить суд постановит отменить то, что он в розыске, а не просто "это правовое недоразумение очень скоро разрешиться". Совсем обалдели. Уж и ручной суд в Чечне побоку.
physik 25 марта 2018 | 15:32
Так Турлаев был/есть в федеральном розыске?
Это что, именно за обнародование этого факта Умаров рекомендует подать в суд на "Новую газету"?
ostanovka 25 марта 2018 | 15:49
Ррррашки!! К ноге!!
Ещё будете на хозяина пасти разевать, получите ремня!!