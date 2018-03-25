Министр печати Чечни Умаров: Мы рекомендуем Турлаеву подать в суд на «Новую газету»

Министр печати Чечни Джамбулат Умаров высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что намерен рекомендовать Шаа Турлаеву подать в суд на «Новую газету».

Власти Чечни обвинили «Новую газету» в травле после публикации о встрече главы республики Рамзана Кадырова с Шаа Турлаевым, который, по утверждению газеты, находится в федеральном розыске по подозрению в причастности к заказным убийствам Руслана Ямадаева и бывшего охранника Кадырова.

«Я считаю, что это очередная бессовестная ложь «Новой газеты». Шаа Турлаев — это человек, который покаялся перед своим народом и по призыву Ахмада Хаджи приступил к мирной жизни. Мы привыкли к травле «Новой газеты», но в данном случае речь идет о чести и достоинстве человека, инвалида — Шаа Турлаев потерял ногу в этой страшной войне. Я не исключаю, что этот человек подаст в суд. Во всяком случае, мы рекомендуем ему это, и я не исключаю, что он воспользуется нашими рекомендациями», — сказал Умаров.

Министр также отметил, что Турлаев является «блестящим примером для тех, кто еще не успел одуматься, и для тех, кто вообще мыслит в направлении террористической деятельности». «Мы о нем везде рассказываем, и детям тоже, приводим жизненные примеры, очень часто приглашая его на эти выступления о том, каким нельзя быть, и каким должен быть настоящий чеченец, что мы не должны поддаваться пропаганде террористов, пропаганде сепаратизма. Мы должны жить в единой семье народов России, с чем Турлаев прекрасно справляется», — подчеркнул он.

Также Д.Умаров выразил уверенность, что Турлаев «ни в чем не виноват». «Если там и появился какой-то правовой казус — в розыске или не в розыске, то я думаю, что это недоразумение очень скоро решится. Я думаю, что все в этом смысле будет нормально», — сказал он.