Житель Калифорнии совершил полет на самодельной ракете с паровым двигателем
Как сообщает Associated Press, он пытается доказать, что Земля имеет плоскую форму. Майку Хьюзу удалось подняться на высоту около 570 метров, после чего ракета начала падать и американец приземлился на парашюте в пустыне. Хьюз сказал, что чувствует себя нормально.
Он также напомнил, что планировал совершить полет еще осенью прошлого года, но старт несколько раз откладывался из-за технических неполадок или отсутствия разрешения властей.
Комментарии20
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rqoswen 25 марта 2018 | 14:35
это типо американский "рогозин"? бгг
poluputing 25 марта 2018 | 14:40
rqoswen: он то за свои летает, а Рогозин за ваши
idruker 25 марта 2018 | 14:41
rqoswen: Я бы сказал Можайский. Тот тоже хотел запустить самолет на паровых двигателях.
val_9 25 марта 2018 | 14:42
rqoswen: Гундяев))
mitja_76 25 марта 2018 | 14:42
rqoswen: Не говорите глупостей.
Рогозину в жизни не пришло бы в голову самолично в ракету влезть и взлететь аж на 570 м.
Он бы таксу туда отправил.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 14:37
Страна и нация с мечтой. Уважаю. А наши помойный газ нюхают.
cattt 25 марта 2018 | 14:40
kryymsdyk: Так наши считают, что "самолетможайского" мог взлететь на паровой машине!!!
boseal 25 марта 2018 | 14:41
kryymsdyk: С мечтой о плоской земле? Мечта так себе, если честно. Взлетел бы с таким заявлением в России - назвали бы юродивым.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 14:47
boseal: а не важно, главное, высокая мечта. И разрешение власти дали. Не ограничили индивидуальность. А плоская, квадратная или шарообразная - каждый может сам выяснить для себя, не обязательно верить общему мнению.
zik14 25 марта 2018 | 14:41
kryymsdyk: И мечты то достойные такие - доказать, что Земля плоская. И методы адекватные. Главное шо без жертв)))
abuvgrobu 25 марта 2018 | 14:40
Вот так они и на Луну летали...
ura_123 25 марта 2018 | 14:43
abuvgrobu: Не,канешна не летали! Только у лунохода кто-то проколол шины)))
ura_123 25 марта 2018 | 14:41
С благословления гундяева?
don_ballon 25 марта 2018 | 14:44
Вот человек разумный! Представить себе Землю плоской или Вселенную конечной труднее, чем построить ракету... Казалось бы, плоская-значит, толщины не имеет. Сверли, убеждайся...
pit_heap 25 марта 2018 | 14:46
don_ballon: просто ради интереса,а вы бы смогли доказать, что земля круглая без ссылки на третьи лица?)
vvs_zel 25 марта 2018 | 14:50
pit_heap: Довольно легко. Сложного инструмента не понадобится.
aallttoo 25 марта 2018 | 14:47
Точно расеянин со скрепами на всю голову
ha12raz 25 марта 2018 | 14:49
Это ему к Рогозину
gvs 25 марта 2018 | 14:52
Аэронавт выяснил, что Земля не только плоская, но и квадратная )))
apatron 25 марта 2018 | 14:56
Безумству храбрых!!!