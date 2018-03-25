Житель Калифорнии совершил полет на самодельной ракете с паровым двигателем

Как сообщает Associated Press, он пытается доказать, что Земля имеет плоскую форму. Майку Хьюзу удалось подняться на высоту около 570 метров, после чего ракета начала падать и американец приземлился на парашюте в пустыне. Хьюз сказал, что чувствует себя нормально.

Он также напомнил, что планировал совершить полет еще осенью прошлого года, но старт несколько раз откладывался из-за технических неполадок или отсутствия разрешения властей.