Цукерберг выкупил полосы в нескольких рекламных газетах, чтобы извиниться за утечку данных пользователей Фейсбук

Основатель Фейсбук Марк Цукерберг выкупил рекламные полосы в нескольких рекламных газетах, чтобы извиниться за утечку данных пользователей. Бизнесмен признал, что 4 года назад стороннему приложению удалось собрать данные 50 миллионов пользователей Фейсбука.

По некоторым данным, эти сведения были использованы в политической рекламе во время кампании Дональда Трампа.