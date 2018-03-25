Цукерберг выкупил полосы в нескольких рекламных газетах, чтобы извиниться за утечку данных пользователей Фейсбук
Основатель Фейсбук Марк Цукерберг выкупил рекламные полосы в нескольких рекламных газетах, чтобы извиниться за утечку данных пользователей. Бизнесмен признал, что 4 года назад стороннему приложению удалось собрать данные 50 миллионов пользователей Фейсбука.
По некоторым данным, эти сведения были использованы в политической рекламе во время кампании Дональда Трампа.
Комментарии3
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prof57 25 марта 2018 | 14:36
Не забудем не простим.....
zapadnay 25 марта 2018 | 14:59
Большой прокол. 50 миллионов пользователей - это десять таких стран, как Финляндиия. Не заметить сложно. Пусть теперь извиняется. Да что толку-то?!
greeg1 25 марта 2018 | 14:39
Молодец Марк. Больше так не делай. В следующий раз проверяй поставщика услуг на моральную чистоплотность.