На подмосковном мусорном полигоне «Ядрово» зафиксировали семикратное превышение нормы выброса газа
Такие данные привел зампред правительства Московской области Александр Чупраков. Минувшей ночью жители Волоколамска вновь стали жаловаться на неприятный запах от свалки «Ядрово». Они писали в социальных сетях, что данные табло, на котором в режиме реального времени должны выводить результаты анализа воздуха не соответствуют действительности.
Комментарии14
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shlevet 25 марта 2018 | 14:36
Мусороперерабатываюие заводы - единственный выход из проблемы
russkie_za_sverjenie 25 марта 2018 | 14:38
shlevet: Да. Только сперва наказать тех, кто детей травит.
Всё что, нужно знать обо всех намерениях и обещаниях президента Путина:
• Путин говорит, что нужно избавлять экономику РФ от кумовства.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/56a653499a79476cf48fd0a7
• Племянник Путина оказался в руководстве главной государственной энергетической компании страны.
https://www.rbc.ru/business/23/03/2018/5ab5105c9a794718d045a94e
shlevet 25 марта 2018 | 14:52
russkie_za_sverjenie: //...от кумовства...//
так ведь и у светлолицыхнеравнодушных с этим далеко не всё в порядке.
Ну взять хотя бы Гудковых
nikitin43 25 марта 2018 | 14:39
shlevet: вот те раз , чтож МЧС с " всё хорошо " ?
ura_123 25 марта 2018 | 14:47
shlevet: Да-да,конечно! Ты не в курсе случайно,Португалию уже догнали,как завещал великий лилипутин в недалёком мае 2012 года?
zapadnay 25 марта 2018 | 14:50
shlevet:
Они сами себе выбрали власть, почему теперь жалуются?!
poluputing 25 марта 2018 | 14:37
и ещё неоднократно газом будем вас травить. От вас не убудет - только закалитесь к следующим выборам
lenin3 25 марта 2018 | 14:42
Ну что, мля,за люди:им табло, почти зомбоящик,который никогда не врет ,показывает,что всё в норме,а они, панимашь,ходють, гадость всякую вынюхивають,на здоровье жалуются. Их уже санаториями затыкают, а они всё никак не угомонятся...
seryj_wolk 25 марта 2018 | 14:53
lenin3: Во времена Г. Уэлса Россия была во мгле. Во времена Путина рфия стала в дерьме!
nitsahon 25 марта 2018 | 14:40
путина,похоже, забыли позвать в Волоколамск..."свежим " воздухом после выборов подышать..
и послушать крики "благодарных" избирателей...
keep_moving 25 марта 2018 | 14:42
Наглому полигону плевать на сборища и обсуждения Общественного совета при губернаторе МО и на табло.))) Он живет своей жизнью.
abuvgrobu 25 марта 2018 | 14:49
Чтобы власть думала о экологическом благополучии России, нужно чтобы и недвижимое имущество власти находилось в России. А то им, из своих особняков в Европе, проблемы российских городов кажутся мелкими и несущественными.
mark60n 25 марта 2018 | 14:56
Вместо того чтобы строить мусороперерабатывающие заводы,Москва строит новые ветки метро.
val_9 25 марта 2018 | 14:56
Ботоксный пердеж...