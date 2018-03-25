На подмосковном мусорном полигоне «Ядрово» зафиксировали семикратное превышение нормы выброса газа

Такие данные привел зампред правительства Московской области Александр Чупраков. Минувшей ночью жители Волоколамска вновь стали жаловаться на неприятный запах от свалки «Ядрово». Они писали в социальных сетях, что данные табло, на котором в режиме реального времени должны выводить результаты анализа воздуха не соответствуют действительности.