В Биробиджане пятый за неделю случай смерти в психоневрологическом интернате

В управлении здравоохранении еврейского автономного округа заявили, что мужчине был поставлен диагноз пневмония, но еще предстоит дождаться результатов исследования. Накануне региональное управление СК объявил о начале проверки по факту смерти четырех пациентов интерната.

По данным источников, всего в учреждении заболели гриппом, ОРВИ и пневмонией около 30 человек.