В Биробиджане пятый за неделю случай смерти в психоневрологическом интернате
В управлении здравоохранении еврейского автономного округа заявили, что мужчине был поставлен диагноз пневмония, но еще предстоит дождаться результатов исследования. Накануне региональное управление СК объявил о начале проверки по факту смерти четырех пациентов интерната.
По данным источников, всего в учреждении заболели гриппом, ОРВИ и пневмонией около 30 человек.
Комментарии7
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archibald_dandy_esquire 25 марта 2018 | 14:41
При Адольфе Гитлере сумасшедших в нацистской Германии не было.
Не выживали.
nikitin43 25 марта 2018 | 14:42
гитлер тоже плохо относился к псих больным .
poluputing 25 марта 2018 | 14:43
главное, что все пятеро успели проголосовать как надо
ctalincnami 25 марта 2018 | 14:44
ужас евреи убивают друг друга это Путин виноват
poluputing 25 марта 2018 | 14:51
ctalincnami: а что, состояние медпомощи не имеет отношения к власти, её прерогатива только агрессия по всему миру? А психически больные не граждане?
don_ballon 25 марта 2018 | 14:50
Походу, это те несколько шлымазлов, что вернулись в ЕАО из Израиля оттого, что там сало невкусное. Нормальный еврей разве вернётся?
profi1962 25 марта 2018 | 14:57
Опять Обама всех перезарозил. Твари вводите там ЧС. Сидите Скворцову ждете или Пучкова с МЧС.