В деревне под Великим Новгородом задержан подозреваемый в стрельбе по полицейским

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление СК. По версии МВД, в деревне Назарьино мужчина выстрелил в прибывшего на вызов сотрудника полиции. Пострадавшего с ранением головы госпитализировали. После этого началась перестрелка. Как пишет агентство ТАСС, всех четырех жителей деревни на время спецоперации эвакуировали.