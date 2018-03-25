В деревне под Великим Новгородом задержан подозреваемый в стрельбе по полицейским
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление СК. По версии МВД, в деревне Назарьино мужчина выстрелил в прибывшего на вызов сотрудника полиции. Пострадавшего с ранением головы госпитализировали. После этого началась перестрелка. Как пишет агентство ТАСС, всех четырех жителей деревни на время спецоперации эвакуировали.
Комментарии9
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tag188 25 марта 2018 | 14:37
Как пишет агентство ТАСС, всех четырех жителей деревни на время спецоперации эвакуировали.
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Большие и густонаселенные деревни во "вставшей с колен", надо отметить.
solonko 25 марта 2018 | 14:40
tag188: Вот это урбанизация, я понимаю! Наверное, только в Ватикане, Гонконге да Сингапуре круче.
servelat 25 марта 2018 | 14:47
tag188: В такой глубинке без разницы кто президент. Хоть Путин, хоть Навальный - ничего не изменится.
don_ballon 25 марта 2018 | 14:48
tag188: Мы же не знаем... Может быть, это фермеры, обрабатывающе сотни гектаров своей земли, как в США. Высочайшая производительность труда...
servelat 25 марта 2018 | 14:41
"В деревне под Великим Новгородом" вообще-то между ними 310 км, совсем рядом.
abuvgrobu 25 марта 2018 | 14:45
А теперь прикинуть, сколько ещё бюджетных денег уйдет на расследование, суд над этим ушлёпком, а сколько его ещё надо будет лет кормить в колонии за счет бюджета.
А ведь выстрел из снайперской винтовки при задержании столько бы сэкономил бюджетных средств,
solonko 25 марта 2018 | 14:51
abuvgrobu: Выстрел по тебе, как пенсионеру, тоже сэкономил бы немало бюджетных средств. И с экологией на форуме стало бы лучше.
hrenvam 25 марта 2018 | 14:47
Интересно, сколько было голосов на "выборах", и за кого ?
guerrilleros 25 марта 2018 | 14:57
Отпускайте мужика , он уже раскаялся , вернулся к мирной жизни и признал ошибки .
Это пример великого покаяния.
Или у вас только абреки могут безнаказанно палить в кого попало ?