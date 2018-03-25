10 пострадавших, в том числе двое детей госпитализированы после пожара в торговом центре в Кемерово
Об этом сообщил глава города Илья Середюк. Источник информационного агентства FlashSiberia сообщает, что погибли четверо детей и один взрослый – это мужчина, который выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. Площадь пожара, по последним данным, достигла полутора тысяч кв.м. Уровень сложности повышен со второго до третьего.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. В СК официально подтвердили, что во время спасательных работ нашли тела четверых детей, которые находились в детской комнате.
Комментарии8
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ctalincnami 25 марта 2018 | 14:37
либералам дети не интересны, постите про сисяна и собкак
kryymsdyk 25 марта 2018 | 14:40
Интересно, почему не соблюдены противопожарные правила в развлекательном центре и кто сконструировал детскую комнату из горючего говна и без системы автоматического пожаротушения? Сейчас что, 15 век? В Африке живем?
ctalincnami 25 марта 2018 | 14:42
kryymsdyk: дак иди сделай правильно
kryymsdyk 25 марта 2018 | 14:43
ctalincnami: главный по пожарному надзору города должен сесть пожизненно.
anemon 25 марта 2018 | 14:52
ctalincnami: Платят за "сделанное" руками из жопы - тебе, Крымздика туда на пушечный выстрел не подпустят, не с ним же бабло пилить!
ctalincnami 25 марта 2018 | 14:40
обсокканые либералы помогите детям у сисяна бабло и так в трусах в носках
profi1962 25 марта 2018 | 14:47
Верните пожарную охрану под руководство специалистов. Они определят все направления для исправления, того безпридела, что сделало МЧС с пожарной охраной. Не проверять ""кошмарить" объекты особой опасности, торговые и развлекательные центры, дома престарелых и лечебные заведения. Верните настоящих спецов на руководящие посты. И выгоните солдафонов в их бомбоубежища и места хранения резерва военной техники, валенок и сухих пайков.
commeilfaut 25 марта 2018 | 14:52
profi1962: Истину говорите, мчс-ники пусть в Сирию валят к хозяину.