10 пострадавших, в том числе двое детей госпитализированы после пожара в торговом центре в Кемерово

Об этом сообщил глава города Илья Середюк. Источник информационного агентства FlashSiberia сообщает, что погибли четверо детей и один взрослый – это мужчина, который выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. Площадь пожара, по последним данным, достигла полутора тысяч кв.м. Уровень сложности повышен со второго до третьего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В СК официально подтвердили, что во время спасательных работ нашли тела четверых детей, которые находились в детской комнате.