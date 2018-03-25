Z Архив новостей новости
5 23 6 1543
Эксклюзив Эха 14:12, 25 марта 2018

В поселке Первомайском местные жители перекрыли дорогу к свалке «Воловичи»

В поселке Первомайском местные жители перекрыли дорогу мусоровозам к свалке «Воловичи». Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» член инициативной группы Вячеслав Егоров.

«Сейчас на полигоне «Воловичи» под Коломной стихийно вышли люди, стоят более 100 человек, и еще едут. Жители окрестных деревень в ночь почувствовали в очередной раз сильную вонь, они вышли и перекрыли дорогу, ходят по пешеходному переходу, не пропуская гигантские мусоровозы. Грузовики разворачиваются, жители пока пропускают только местный мусор, а фуры отправляют обратно», — сказал он.

В.Егоров добавил, что на полигон «Воловичи» ежедневно завозится по 200-300 машин с мусором. Местные власти пообещали решить проблему, но пока никаких реальных действий не произошло.

«Власти пока особо не реагируют. Приезжал заместитель главы, попытался всем объяснить, что все хорошо, что они проблему решат, но мы уже месяца три эту историю слышим. Наша инициативная группа, которая этим занималась, проводила переговоры с властями, пытались каким-то образом повлиять на то, чтобы закрыли свалку или хотя бы сократили этот поток. Но, к сожалению, результатов никаких нет», — отметил он.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

antimrakobes 25 марта 2018 | 14:15

Да замучила эта пятая калонна! Не хочет в помойке жить!

ivan127_4 25 марта 2018 | 14:37

antimrakobes: В России вообще людей с детства учат ненавидеть либералов, вычислять их и сразу обижать.
Как только либерал заходит в магазин, доброжелательные кассирши начинают ему хамить, а перед этим нажимают снизу секретную тревожную кнопку: с полок исчезает 90% товара, остаются только продукты с пальмовым маслом и куриные шкурки. Ещё мутная жидкость в пыльных трехлитровых банках под названием томатный сок. Всё это за дикие деньги без скидок.
Редкий гаишник не возьмет взятку у либерала, а если не возьмет, то заведет на либерала дело — за то, что либерал взятку предложил.
В избиркомах прямо по лицам определяют тех, кто будет голосовать за Собчак — и нагло прямо на их глазах начинают нарушать избирательное законодательство. При помощи наблюдателей от коммунистов и ЛДПР.
Никто в России не любит либералов. Кроме таксистов и военных в штатском. Таксисты рассказывают либералам, что скоро перевешают всю сволочь и добьют её монтировками. А военные в штатском доверительно рассказывают о военных тайнах, о том, где они преступно воевали, как тайно хоронят погибших и как травят предателей вместе с их семьями.
Удивительно: стоит только человеку перестать быть либералом, как он тут же оказывается в совершенно другой стране, никуда при этом не переезжая. Верно и обратное: стоит человеку обратиться в либерализм, как лица окружающих из обычных делаются лицами вырожденцев — некрасивыми, опустошенными, злобными, а глаза — пустыми и ничего не выражающими.
На либералах в России всё и всегда заканчивается.

nikitin43 25 марта 2018 | 14:16

папашка чайка перья загадил коррупцией , сынок дерьмом подмосковье завалил.

vaka257 25 марта 2018 | 14:16

Вот почему всегда путиноиды и замалчивают события стихийных выступлений - знают,что пойдёт по нарастающей...Разозленные могут не только очки разбить,но и...

vezdehod 25 марта 2018 | 14:34

Что могут сделать местные власти с, самим. сыном Генерального прокурора Игорем Чайкой?

nikitin43 25 марта 2018 | 14:37

vaka257: очевидно что количество неподсудно и незаконно битого народа прибывает и будет прибывать . как известно за битого двух небитых дают . никто не забудет цинизм путенской власти .

ihtamnet 25 марта 2018 | 14:19

Пусть везут Чайкам во дворцы, там и сваливают.

servelat 25 марта 2018 | 14:19

Вот уж кому наплевать на мусорную проблему, так это тем кто живёт внутри Мкада.

sasass 25 марта 2018 | 14:19

Теперь выход один - свалку надо организовать на Красной площади и только тогда власть кое-что поймет...

budweiser23 25 марта 2018 | 14:20

Всё началось с мусорного бунта....

vaka257 25 марта 2018 | 14:20

Страшная беда России в том,что политическое устройство превратилось в монополию без малейшего балансира и сдержек. Монополия,как любая монополия,сгнила,утратила мозги и совесть. И второе в том, что общество умерло.Путинизм и его умертвил.Дело даже хуже, чем в СССР перед кончиной...

liberal_vulgaris 25 марта 2018 | 14:24

vaka257: Общество не умерло. Оно от всей души ненавидит явлинского, навального, гозмана etc и ждет когда их начнут вешать рядом с жуликами их ер :)

kulikdim 25 марта 2018 | 14:30

liberal_vulgaris: +11.80

liberal_vulgaris 25 марта 2018 | 14:31

kulikdim: Вам счет дать куда деньги переводить? ;)

vaka257 25 марта 2018 | 14:31

liberal_vulgaris: и тебе 2.95.

vaka257 25 марта 2018 | 14:22

Парадокс в том, что жители Волоколамска хотят Путина, а вони не хотят. Но Путина без вони не бывает...

vinibi 25 марта 2018 | 14:30

vaka257: Овощи не способны мыслить и видеть причинно-следственную связь!!!

nikitin43 25 марта 2018 | 14:31

vaka257: это уже не парадокс а отсутствие разума у большого количества народа , так было всегда и народ никогда не спрашивали куда пойдёт расея . предложить референдум с вопросом - расстрелять всю власть и поделить деньги результат будет известный -те же 86 % "за "

greeg1 25 марта 2018 | 14:27

Процесс пошёл. Тут надо не дороги перекрывать, а брать эти помойки в собственные руки. Коллективно акционироваться и брать хорошую мзду под видом тарифов с мусорной мафии. Тут тебе и дополнительные рабочие места и хорошие денежки на нужды жителей поселка, покупку перерабатывающего оборудования и вооруженную охрану.

vaka257 25 марта 2018 | 14:28

Плохие ароматы также в Клину, Серпухове, Ногинске, Подольске и Балашихе (1,5 млн. людей)...

horusdavin 25 марта 2018 | 14:30

"И дым отечества нам сладок и приятен"

ivan127_4 25 марта 2018 | 14:33

Эхо в десятый раз пишет про свалку.....
А вот про это молчат:
"Завершена сборка второго прототипа пассажирского самолета МС-21
Как сообщает АО "Объединенная авиастроительная корпорация", 25 марта на Иркутском авиационном заводе АО Корпорация "Иркут" завершена постройка второго опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний. При производстве нового самолета учтены результаты тестирования первой опытной машины. 25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия."(с)

oleg_andreevich 25 марта 2018 | 14:38

Не беспокойтесь. Вам все объяснят: идет информационная война, пятая колонна устроила травлю руководства области на деньги Госдепа. И вообще, в Украину мусор из Европы завозят.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 438 6 6561 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 330 6 7272 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 352 6 9036 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 262 6 7129 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 102 6 7780 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 210 6 15957 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

+ Вброс на избирательном участке в подмосковных Люберцах Вброс на избирательном участке в подмосковных Люберцах Все бюллетени были аннулированы, а сама урна – опечатана…

5 71 6 20904 18.03
8читать ;смотреть
Kполитика, выборы, видео, общество, события
Блоги

Виталий Третьяков: Как «борцы с домогательствами» меня домогались Первое: всё, что я сказал, я сказал и отрекаться ни от чего не намерен…

5 200 6 18047 12:17
Kсми, общество, скандалы, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Невыученные уроки национальной катастрофы Восстановление ростков политической демократии и основ верховенства права в принципе возможны только в результате совместных (скоординированных, коллективных) действий многих политических сил и лидеров…

5 376 6 34258 20.03
Kобщество, политика, рф, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 78 6 7321 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23500 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 164 6 15823 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия. Но пока NRA не сдается и отбивается самыми низкими методами, что говорит о том, что борьба будет тяжелой…

5 77 6 7470 08:40
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 84 6 9042 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 53 6 5767 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 518 6 56566 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события

Популярное за неделю

Новости

Петр Порошенко считает, что разоблачение Надежды Савченко и Михаила Саакашвили можно записать в учебники для спецслужб В минувшую пятницу суд Киева арестовал на два месяца Савченко по подозрению в попытке организации госпереворота и подготовке к убийству представителей власти Украины, в том числе и Петра Порошенко…

5 19 6 22012
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 85 6 149105 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 195 6 29911 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 583 6 286411 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Явка провалена Но это значит, что даже после 18 лет правления, почти половина избирателей России за Путина, так или иначе, не проголосовала…

5 255 6 118839 19.03
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, политика, путин, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6818967
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3367976

Сегодня в эфире