В поселке Первомайском местные жители перекрыли дорогу к свалке «Воловичи»

В поселке Первомайском местные жители перекрыли дорогу мусоровозам к свалке «Воловичи». Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» член инициативной группы Вячеслав Егоров.

«Сейчас на полигоне «Воловичи» под Коломной стихийно вышли люди, стоят более 100 человек, и еще едут. Жители окрестных деревень в ночь почувствовали в очередной раз сильную вонь, они вышли и перекрыли дорогу, ходят по пешеходному переходу, не пропуская гигантские мусоровозы. Грузовики разворачиваются, жители пока пропускают только местный мусор, а фуры отправляют обратно», — сказал он.

В.Егоров добавил, что на полигон «Воловичи» ежедневно завозится по 200-300 машин с мусором. Местные власти пообещали решить проблему, но пока никаких реальных действий не произошло.

«Власти пока особо не реагируют. Приезжал заместитель главы, попытался всем объяснить, что все хорошо, что они проблему решат, но мы уже месяца три эту историю слышим. Наша инициативная группа, которая этим занималась, проводила переговоры с властями, пытались каким-то образом повлиять на то, чтобы закрыли свалку или хотя бы сократили этот поток. Но, к сожалению, результатов никаких нет», — отметил он.