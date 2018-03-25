В поселке Первомайском местные жители перекрыли дорогу к свалке «Воловичи»
В поселке Первомайском местные жители перекрыли дорогу мусоровозам к свалке «Воловичи». Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» член инициативной группы Вячеслав Егоров.
«Сейчас на полигоне «Воловичи» под Коломной стихийно вышли люди, стоят более 100 человек, и еще едут. Жители окрестных деревень в ночь почувствовали в очередной раз сильную вонь, они вышли и перекрыли дорогу, ходят по пешеходному переходу, не пропуская гигантские мусоровозы. Грузовики разворачиваются, жители пока пропускают только местный мусор, а фуры отправляют обратно», — сказал он.
В.Егоров добавил, что на полигон «Воловичи» ежедневно завозится по 200-300 машин с мусором. Местные власти пообещали решить проблему, но пока никаких реальных действий не произошло.
«Власти пока особо не реагируют. Приезжал заместитель главы, попытался всем объяснить, что все хорошо, что они проблему решат, но мы уже месяца три эту историю слышим. Наша инициативная группа, которая этим занималась, проводила переговоры с властями, пытались каким-то образом повлиять на то, чтобы закрыли свалку или хотя бы сократили этот поток. Но, к сожалению, результатов никаких нет», — отметил он.
Комментарии23
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antimrakobes 25 марта 2018 | 14:15
Да замучила эта пятая калонна! Не хочет в помойке жить!
ivan127_4 25 марта 2018 | 14:37
antimrakobes: В России вообще людей с детства учат ненавидеть либералов, вычислять их и сразу обижать.
Как только либерал заходит в магазин, доброжелательные кассирши начинают ему хамить, а перед этим нажимают снизу секретную тревожную кнопку: с полок исчезает 90% товара, остаются только продукты с пальмовым маслом и куриные шкурки. Ещё мутная жидкость в пыльных трехлитровых банках под названием томатный сок. Всё это за дикие деньги без скидок.
Редкий гаишник не возьмет взятку у либерала, а если не возьмет, то заведет на либерала дело — за то, что либерал взятку предложил.
В избиркомах прямо по лицам определяют тех, кто будет голосовать за Собчак — и нагло прямо на их глазах начинают нарушать избирательное законодательство. При помощи наблюдателей от коммунистов и ЛДПР.
Никто в России не любит либералов. Кроме таксистов и военных в штатском. Таксисты рассказывают либералам, что скоро перевешают всю сволочь и добьют её монтировками. А военные в штатском доверительно рассказывают о военных тайнах, о том, где они преступно воевали, как тайно хоронят погибших и как травят предателей вместе с их семьями.
Удивительно: стоит только человеку перестать быть либералом, как он тут же оказывается в совершенно другой стране, никуда при этом не переезжая. Верно и обратное: стоит человеку обратиться в либерализм, как лица окружающих из обычных делаются лицами вырожденцев — некрасивыми, опустошенными, злобными, а глаза — пустыми и ничего не выражающими.
На либералах в России всё и всегда заканчивается.
nikitin43 25 марта 2018 | 14:16
папашка чайка перья загадил коррупцией , сынок дерьмом подмосковье завалил.
vaka257 25 марта 2018 | 14:16
Вот почему всегда путиноиды и замалчивают события стихийных выступлений - знают,что пойдёт по нарастающей...Разозленные могут не только очки разбить,но и...
vezdehod 25 марта 2018 | 14:34
Что могут сделать местные власти с, самим. сыном Генерального прокурора Игорем Чайкой?
nikitin43 25 марта 2018 | 14:37
vaka257: очевидно что количество неподсудно и незаконно битого народа прибывает и будет прибывать . как известно за битого двух небитых дают . никто не забудет цинизм путенской власти .
ihtamnet 25 марта 2018 | 14:19
Пусть везут Чайкам во дворцы, там и сваливают.
servelat 25 марта 2018 | 14:19
Вот уж кому наплевать на мусорную проблему, так это тем кто живёт внутри Мкада.
sasass 25 марта 2018 | 14:19
Теперь выход один - свалку надо организовать на Красной площади и только тогда власть кое-что поймет...
budweiser23 25 марта 2018 | 14:20
Всё началось с мусорного бунта....
vaka257 25 марта 2018 | 14:20
Страшная беда России в том,что политическое устройство превратилось в монополию без малейшего балансира и сдержек. Монополия,как любая монополия,сгнила,утратила мозги и совесть. И второе в том, что общество умерло.Путинизм и его умертвил.Дело даже хуже, чем в СССР перед кончиной...
liberal_vulgaris 25 марта 2018 | 14:24
vaka257: Общество не умерло. Оно от всей души ненавидит явлинского, навального, гозмана etc и ждет когда их начнут вешать рядом с жуликами их ер :)
kulikdim 25 марта 2018 | 14:30
liberal_vulgaris: +11.80
liberal_vulgaris 25 марта 2018 | 14:31
kulikdim: Вам счет дать куда деньги переводить? ;)
vaka257 25 марта 2018 | 14:31
liberal_vulgaris: и тебе 2.95.
vaka257 25 марта 2018 | 14:22
Парадокс в том, что жители Волоколамска хотят Путина, а вони не хотят. Но Путина без вони не бывает...
vinibi 25 марта 2018 | 14:30
vaka257: Овощи не способны мыслить и видеть причинно-следственную связь!!!
nikitin43 25 марта 2018 | 14:31
vaka257: это уже не парадокс а отсутствие разума у большого количества народа , так было всегда и народ никогда не спрашивали куда пойдёт расея . предложить референдум с вопросом - расстрелять всю власть и поделить деньги результат будет известный -те же 86 % "за "
greeg1 25 марта 2018 | 14:27
Процесс пошёл. Тут надо не дороги перекрывать, а брать эти помойки в собственные руки. Коллективно акционироваться и брать хорошую мзду под видом тарифов с мусорной мафии. Тут тебе и дополнительные рабочие места и хорошие денежки на нужды жителей поселка, покупку перерабатывающего оборудования и вооруженную охрану.
vaka257 25 марта 2018 | 14:28
Плохие ароматы также в Клину, Серпухове, Ногинске, Подольске и Балашихе (1,5 млн. людей)...
horusdavin 25 марта 2018 | 14:30
"И дым отечества нам сладок и приятен"
ivan127_4 25 марта 2018 | 14:33
Эхо в десятый раз пишет про свалку.....
А вот про это молчат:
"Завершена сборка второго прототипа пассажирского самолета МС-21
Как сообщает АО "Объединенная авиастроительная корпорация", 25 марта на Иркутском авиационном заводе АО Корпорация "Иркут" завершена постройка второго опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний. При производстве нового самолета учтены результаты тестирования первой опытной машины. 25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия."(с)
oleg_andreevich 25 марта 2018 | 14:38
Не беспокойтесь. Вам все объяснят: идет информационная война, пятая колонна устроила травлю руководства области на деньги Госдепа. И вообще, в Украину мусор из Европы завозят.