В Коломенском районе Подмосковья местные жители перекрыли дорогу к мусорному полигону «Воловичи»
В Коломенском районе Подмосковья местные жители перекрыли дорогу к мусорному полигону «Воловичи». Об этом «Эху» рассказал член инициативной группы Вячеслав Егоров.
Егоров подчеркнул, что местные власти обещали решить проблему, но до реальных действий так и не дошло.
Комментарии12
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luger_max_otto 25 марта 2018 | 14:09
Нормально, "Далее- везде".
oldpartizan 25 марта 2018 | 14:12
так и до майдана недолго...
только вот куда хунте бежать? в северную корею?
justlooking 25 марта 2018 | 14:10
Если вам обещали решить проблему и не решили ее, то довольно странно опять голосовать за того же кандидата.
bozk 25 марта 2018 | 14:11
Неужели им не нравится запах родины
shlevet 25 марта 2018 | 14:11
Правильно делают.
Может это наконец сподвигнет власть начать делать мусороперерабатывающие заводы
tag188 25 марта 2018 | 14:18
shlevet: Эй, савушкинское начальство, обратите внимание, ваша портянка shlevet поддерживает незаконные митинги и перекрытие дороги! Мало того, распространяет свои призывы в СМИ, путем комментирования на ЭМ. Это экстремизм и статья 282 в чистом виде!
p14 25 марта 2018 | 14:12
Молодцы!
sunday_refugee 25 марта 2018 | 14:12
Кому-то из друзей Путина светит нехило бабла поднять на мусоре. Как говорится, и вам хорошо, и нам.
ha12raz 25 марта 2018 | 14:12
Победу нюхать не хотят ?.
tag188 25 марта 2018 | 14:21
Напустите на эту пятую колонну Национальную гвардию! Зря им, из моих налогов огнеметы и водометы закупали, что ли?
Выбрали вЯличие, -- терпите!
petrovitchcolyan 25 марта 2018 | 14:35
Пора гаранту мусором заняться, а то так и до "перевыборов" недалеко.
ostanovka 25 марта 2018 | 14:36
Это их пиндосы подучили, стопудов. Хотят устроить в росиюшке мусорную революцию.
Но национальная гвардия, и чвк Вагнера, натренировавшись на уничтожении несогласных с идеалами русского мира, им живо вправят мозги. Тем более, у них есть законное право стрелять в толпу, а суд в России нынче может осуждать детей и свиная с 12 лет.
И вообще, двойные пиндосовские стандарты: почему травить газом сирийских детей это хорошо, и именами отравителей в росиюшке называют школы, а волоколамцев травить газом вдруг плохо!? А где же тогда русским героям учения дешёвые, выгодные для Полины, проводить!? Русские, завязывай с двойными стандартами!!