В Коломенском районе Подмосковья местные жители перекрыли дорогу к мусорному полигону «Воловичи». Об этом «Эху» рассказал член инициативной группы Вячеслав Егоров.

Егоров подчеркнул, что местные власти обещали решить проблему, но до реальных действий так и не дошло.