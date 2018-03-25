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14:00, 25 марта 2018

Полиция Германии задержала бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона

Он пересекал границу с Данией, сообщил его адвокат. Сейчас Пучдемон находится в комиссариате.

Адвокат назвал отношение к своему подзащитному со стороны немецкой полиции корректным.

Комментарии

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abuvgrobu 25 марта 2018 | 14:07

Вот ведь, как "интересно" у них, "цивилизованных" и "демократичных" получается! Значит, Масхадов с Закаевым были "борцы за свободу и демократию" и не подлежали аресту и выдаче, а собственный Пучдемон - "сепаратист" и скорее его в клетку? Вот, поэтому то они Путина так до сих пор и ненавидят, что он ещё 18 лет назад сказал им В ЛИЦО правду про их лживость и двойные стандарты.

kryymsdyk 25 марта 2018 | 14:15

Были демоны. Мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались.
Ты лобок приготовил под осмотр бригадиру?

sunday_refugee 25 марта 2018 | 14:08

Что-то наш Путник давно в Германии не был.

timwlad68 25 марта 2018 | 14:29

Полиция Германии задержала бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона

sunday_refugee: Что-то наш Путник давно в Германии не был.
--------------
Ну так судят то те у кого власть демократии.
Этот господин Карлос Пучдемон по своей необразованности неверно истолковал значение слова Демократия .Демократия это власть большинства.
А то что творит господин Карлос Пучдемон называется диктатурой нацизма. А это преступление против человечества.
Говорилось же,эта партийная парламентская система снизила уровень образования у находящихся в партиях до уровня пещерных неардельтальцев и для них существуют только инстинкты борьбы за выживания своего пещерного клана.
Испанская Монархия не угрожала колониальному порабощением испанскому региону Каталонии, как это делает Киевская власть нацистов которые и пришли к власти на Украине как того же хочет и господин Карлос Пучдемон со своей командой.
Так что в этот раз путч нацистов в западной Европе не прошёл.
Но зато удался на Украине. Но они до того дебильны по причине нацистеого воспитания где каждый за себя и все против всех что понятия не имеют о каких либо законах без которых даже пещерную семью не создать так как перережут друг другу глотки в борьбе за своё выживание.
Такое вот нынче парламентское партийное светское либеральное образование, каждый за себя и все против всех. Потому и взбесился этот господин Карлось Пучдемон так как понятия не имеет о законах и демократия для него означает всё дозволенность для дебилов как он.

vezdehod 25 марта 2018 | 14:37

Надо было бы рвать в Россию - у нас бы его не выдали.

a_111111 25 марта 2018 | 14:16

Вот идиот, нашёл куда поехать! Ну, кстати, между Германией и Данией паспортного контроля нет... Ездил поездом и даже автобусом ( вместо поезда, мой вагон из-за праздника в Нидерландах до Дании не доехал). Так что сдал его кто-то...

greeg1 25 марта 2018 | 14:16

А я когда то говорил Пучдемону. Отделяться и делиться это не одно и тоже. И уж тем более невозможно одновременно возглавлять и руководить этими процессами под собственным началом.

ivan127_4 25 марта 2018 | 14:31

Ну вот и в Европе появился свой узник совести.

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