В Белоруссии несколько десятков человек задержаны перед митингом-концертом в рамках празднования Дня воли
Об этом «Эху» рассказал юрист правозащитного центра «Весна» Владимир Лабкович.
Лабкович уточнил, что власти Минска разрешили митинг-концерт, но отклонили заявки на проведение шествия. День воли в Белоруссии – это неофициальный праздник, посвященный годовщине объявления независимой белорусской народной республики 100 лет назад. Праздник ежегодно отмечается 25 марта и часто он сопровождается несанкционированными акциями.
Комментарии10
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bozk 25 марта 2018 | 14:08
Белоруссо-бендера караул. Путин введи войска
oldpartizan 25 марта 2018 | 14:10
Жыве Беларусь!
kryymsdyk 25 марта 2018 | 14:14
oldpartizan: ай-ай-ай, Бацька, а еще в Европу собрался.
nikitin43 25 марта 2018 | 14:22
kryymsdyk: россия ежегодно субсидирут белоруссию 6 млрд зелени .... вот когда совсем мало будет тогда сам лука и поведёт страну в европу .
kryymsdyk 25 марта 2018 | 14:25
nikitin43: Вот, а хороший политик должен видеть на 5 лет вперед. Понятно, что момент. когда у Москвы не будет ресурсов на спонсирование Беларуси, уже недалёк. А вот перспектива вооруженного захвата, как в Крыму, только крепчает.
cattt 25 марта 2018 | 14:30
kryymsdyk: Колхозник и подполковник вовсе не политики, а диктаторы, им не надо ни чего видеть кроме угроз своей власти.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 14:33
cattt: ну и насидится Лукашенко в Лефортово, если не грохнут во время оккупации, дождется.
cockeyed 25 марта 2018 | 14:19
Лабкович, ну то есть лобок!
monroe777 25 марта 2018 | 14:43
В Беларуси закрыт последний оппозиционный сайт " Хартия 97",мы не имеем возможности организовать любое шествие или узнать настоящие новости.У нас- отработали,у вас - внедрят в ближайшее время......
kryymsdyk 25 марта 2018 | 14:45
monroe777: заведите сайт на украинском сервере или литовском