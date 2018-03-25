В Белоруссии несколько десятков человек задержаны перед митингом-концертом в рамках празднования Дня воли

Об этом «Эху» рассказал юрист правозащитного центра «Весна» Владимир Лабкович.

Лабкович уточнил, что власти Минска разрешили митинг-концерт, но отклонили заявки на проведение шествия. День воли в Белоруссии – это неофициальный праздник, посвященный годовщине объявления независимой белорусской народной республики 100 лет назад. Праздник ежегодно отмечается 25 марта и часто он сопровождается несанкционированными акциями.