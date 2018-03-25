В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли четверо детей
На месте работают пожарные, но потушить огонь пока не удается.
Пожар начался на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня», позднее огонь распространился и охватил еще два этажа. Сообщалось, что все посетители и сотрудники комплекса эвакуированы, но позднее источник «Интерфакса» сообщил о телах четырех детей, найденных в одном из залов кинотеатра. Собеседник РИА добавил, что жертвы задохнулись от дыма.
В соцсетях распространяются видеоролики с места событий, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон горящего торгового центра. В экстренных службах города между тем отчитались об эвакуации 250 человек. Пожару был присвоен второй номер сложности. Движение транспорта в районе места происшествия перекрыто. Причина возникновения пожара пока неизвестна. По некоторым данным, возгорание возникло в одном из кинозалов.
Площадь пожара достигла 500 квадратных метров. На месте работают больше 10 экипажей скорой помощи.
МЧС России увеличило группировку по тушению пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.
«Всего к тушению пожара от МЧС России привлечены более 210 человек и 48 единиц техники», — сказал собеседник агентства.
Из горящего торгового центра спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Как сообщили в экстренных службах, погибли четверо детей. «В здании возможно могут оставаться люди», — сказал источник.
На месте ЧП организована работа оперативного штаба Главного управления МЧС России по Кемеровской области. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.
Комментарии13
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vaka257 25 марта 2018 | 14:08
Тулеева гнать ссаными тряпками,в шею,пинками,...чтобы духу его в области не осталось...
hrenvam 25 марта 2018 | 14:27
vaka257: И его начальника...
zapadnay 25 марта 2018 | 14:33
vaka257:
Жуть! В любой цивилизованной стране все начальники ушли бы сами, но эти, как показывает практика, будут сидеть. Сколько было историй с гибелью детей, кто-нибудь ответил?!
zemljanka 25 марта 2018 | 14:15
Соболезнования.
ulaz 25 марта 2018 | 14:16
А где же губернатор Обман Врулеев?
gvs 25 марта 2018 | 14:25
ulaz: Наверно, ПРИВЕЗЛИ на место происшествия...
vaka257 25 марта 2018 | 14:18
Самые искрение соболезнования родным и близким.
posta2006 25 марта 2018 | 14:23
Боже, сохрани людей!
sasass 25 марта 2018 | 14:28
У Тулеева шахты горят и гибнуть шахтеры , это нормальное явление для власти , но когда дети уже начали гореть - это уже совсем ненормальное его правление...
kryymsdyk 25 марта 2018 | 14:30
Теперь закроют все торговые центры, как закрывали все ночные клубы после Хромой лошади.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 14:32
kryymsdyk: нормальное здание, современной архитектуры. Там гореть-то нечему, кафель да гипсокартон. Ухитрились и в таком сгореть. Покрытия в кинозалах сейчас везде однотипные, сертифицированные. Стулья и те не горят.
gruzin12 25 марта 2018 | 14:30
Война между бизнесменами отражается на людях, когда же менты этих вонючих бизнесменов поставят на место! Пожар 100%-ые разборки между бизнесменами.
oleg_andreevich 25 марта 2018 | 14:33
Небеспокойтесь, крайних найдут. Невиновных накажут, а непричастных наградят.