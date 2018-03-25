В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли четверо детей

На месте работают пожарные, но потушить огонь пока не удается.

Пожар начался на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня», позднее огонь распространился и охватил еще два этажа. Сообщалось, что все посетители и сотрудники комплекса эвакуированы, но позднее источник «Интерфакса» сообщил о телах четырех детей, найденных в одном из залов кинотеатра. Собеседник РИА добавил, что жертвы задохнулись от дыма.

В соцсетях распространяются видеоролики с места событий, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон горящего торгового центра. В экстренных службах города между тем отчитались об эвакуации 250 человек. Пожару был присвоен второй номер сложности. Движение транспорта в районе места происшествия перекрыто. Причина возникновения пожара пока неизвестна. По некоторым данным, возгорание возникло в одном из кинозалов.

Площадь пожара достигла 500 квадратных метров. На месте работают больше 10 экипажей скорой помощи.

МЧС России увеличило группировку по тушению пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Всего к тушению пожара от МЧС России привлечены более 210 человек и 48 единиц техники», — сказал собеседник агентства.

Из горящего торгового центра спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Как сообщили в экстренных службах, погибли четверо детей. «В здании возможно могут оставаться люди», — сказал источник.

На месте ЧП организована работа оперативного штаба Главного управления МЧС России по Кемеровской области. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.