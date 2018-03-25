В Белоруссии в рамках «Дня Воли» задержаны несколько десяткой людей, в том числе журналисты и правозащитники
В Белоруссии в рамках празднования «Дня Воли» задержаны десятки людей, среди которых оппозиционный политик Николай Статкевич, а также журналисты и правозащитники. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» юрист незарегистрированного в республике правозащитного центра «Весна» Владимир Лабкович.
«Сегодня в Минске проходит ряд мероприятий, посвященных 100-летию Белорусской народной республики. И впервые за всю историю, когда Лукашенко находился у власти, это акция формально в Минске разрешена в виде большого пятичасового концерта в центре города. Однако надо отметить, что все равно происходят задержания десятков людей. Милиция решила провести спецоперацию, и когда региональные активисты политических партий направлялись на акцию, их задержали, также на выезде из города задерживаются журналисты», — сказал он.
Лабкович также добавил, что был задержан оппозиционный политик Николай Статкевич «на выходе из дома». Среди задержанных, по его словам, группа правозащитников, в том числе группа наблюдателей правозащитного центра «Весна».
«Сейчас они находятся в спецавтомобилях, и мы пытаемся выяснить их судьбу. В городе, конечно, беспрецедентное количество спецслужб, сотрудников милиции. Но пока в районе Оперного театра, где будет проходить разрешенный митинг-концерт, там достаточно спокойно, и задержания не проходят», — отметил Лабкович.
Белорусская оппозиция отмечает 25 марта «День воли», приуроченный к столетней годовщине основания Белорусской народной республики. Городские власти разрешили провести праздничный митинг и концерт, но отклонили заявки на проведение шествия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 марта заявил, что ни к чему хорошему демонстрации и шествия не приводят.
Комментарии10
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kinnlade 25 марта 2018 | 13:58
Всю такую шваль на украину
glotov 25 марта 2018 | 14:01
Подумаешь, задержания! Вон, в Германии митингующих сотнями избивают, разгоняют, водометами смывают.
ugiazov 25 марта 2018 | 14:03
glotov: А беларусь не Германия. Беларусы хотят демократии у себя.
ctalincnami 25 марта 2018 | 14:01
правозащитников на кол
ctalincnami 25 марта 2018 | 14:05
да и по колу они сначала пусть размажут свои сопли мы же не звери
abuvgrobu 25 марта 2018 | 14:05
Тамошней "оппозиции" тоже деньги на содержание получать нужно за что-то, вот и вынуждены изгибаться по-всякому, привлекая при этом стаи так называемых журналистов, как это и водится у подобного рода существ и в России, и в Белоруссии. Для отчетности перед хозяевами, так сказать..
ctalincnami 25 марта 2018 | 14:08
скрипаль на кол не захотел...
perche 25 марта 2018 | 14:08
Лукашенко и Путин - близнецы-братья. Оба закончат одинаково плохо.
ctalincnami 25 марта 2018 | 14:10
perche: да ещё лет через 20, либерасты недождутся
perche 25 марта 2018 | 14:18
ctalincnami:
"Сралин с вами"