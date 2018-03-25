В Белоруссии в рамках «Дня Воли» задержаны несколько десяткой людей, в том числе журналисты и правозащитники

В Белоруссии в рамках празднования «Дня Воли» задержаны десятки людей, среди которых оппозиционный политик Николай Статкевич, а также журналисты и правозащитники. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» юрист незарегистрированного в республике правозащитного центра «Весна» Владимир Лабкович.

«Сегодня в Минске проходит ряд мероприятий, посвященных 100-летию Белорусской народной республики. И впервые за всю историю, когда Лукашенко находился у власти, это акция формально в Минске разрешена в виде большого пятичасового концерта в центре города. Однако надо отметить, что все равно происходят задержания десятков людей. Милиция решила провести спецоперацию, и когда региональные активисты политических партий направлялись на акцию, их задержали, также на выезде из города задерживаются журналисты», — сказал он.

Лабкович также добавил, что был задержан оппозиционный политик Николай Статкевич «на выходе из дома». Среди задержанных, по его словам, группа правозащитников, в том числе группа наблюдателей правозащитного центра «Весна».

«Сейчас они находятся в спецавтомобилях, и мы пытаемся выяснить их судьбу. В городе, конечно, беспрецедентное количество спецслужб, сотрудников милиции. Но пока в районе Оперного театра, где будет проходить разрешенный митинг-концерт, там достаточно спокойно, и задержания не проходят», — отметил Лабкович.

Белорусская оппозиция отмечает 25 марта «День воли», приуроченный к столетней годовщине основания Белорусской народной республики. Городские власти разрешили провести праздничный митинг и концерт, но отклонили заявки на проведение шествия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 марта заявил, что ни к чему хорошему демонстрации и шествия не приводят.