Россиянин Сергей Сироткин сошел с дистанции в своей первой гонке «Формулы-1» из-за пакета, попавшего в тормозную систему автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба команды «Уильямс». Сироткин сошел с дистанции на 6-м круге гонки.

Гран-при Австралии выиграл Себастьян Феттель из «Феррари». Второй пилот команды Кими Райкконен пришел третьим.