Сироткин сошел с дистанции в своей первой гонке «Формулы-1» из-за пакета, попавшего в тормозную систему автомобиля
Россиянин Сергей Сироткин сошел с дистанции в своей первой гонке «Формулы-1» из-за пакета, попавшего в тормозную систему автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба команды «Уильямс». Сироткин сошел с дистанции на 6-м круге гонки.
Гран-при Австралии выиграл Себастьян Феттель из «Феррари». Второй пилот команды Кими Райкконен пришел третьим.
Комментарии5
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mmm_333 25 марта 2018 | 13:44
На украденные деньги от ротенбергов не совсем удачный дебют.
stebinmaku 25 марта 2018 | 13:51
Жевать чипсы за штурвалом болида опасно..
doomandgloom 25 марта 2018 | 13:52
Это как? Пакет попал в тормозную систему!?
aallttoo 25 марта 2018 | 14:02
Плохому танцору всегда что-то мешает
sasass 25 марта 2018 | 14:31
Чего только не пишут , чтобы оправдать свое явное головотяпство ....