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13:30, 25 марта 2018

Сироткин сошел с дистанции в своей первой гонке «Формулы-1» из-за пакета, попавшего в тормозную систему автомобиля

Россиянин Сергей Сироткин сошел с дистанции в своей первой гонке «Формулы-1» из-за пакета, попавшего в тормозную систему автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба команды «Уильямс». Сироткин сошел с дистанции на 6-м круге гонки.

Гран-при Австралии выиграл Себастьян Феттель из «Феррари». Второй пилот команды Кими Райкконен пришел третьим.

Комментарии

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mmm_333 25 марта 2018 | 13:44

На украденные деньги от ротенбергов не совсем удачный дебют.

stebinmaku 25 марта 2018 | 13:51

Жевать чипсы за штурвалом болида опасно..

doomandgloom 25 марта 2018 | 13:52

Это как? Пакет попал в тормозную систему!?

aallttoo 25 марта 2018 | 14:02

Плохому танцору всегда что-то мешает

sasass 25 марта 2018 | 14:31

Чего только не пишут , чтобы оправдать свое явное головотяпство ....

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