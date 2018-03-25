Центризбирком начинает подготовку к единому дню голосования
Об этом в эфире НТВ сказала председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, формировать повестку ЦИК будет, начиная с понедельника.
Единый день голосования пройдет 9 сентября. В этот день в России состоятся выборы разных уровней.
Комментарии8
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abuvgrobu 25 марта 2018 | 13:44
Как же достали они уже со всеми своими "выборами".. (виртуозный и продолжительный мат)
petrovitchcolyan 25 марта 2018 | 13:45
Етить - колотить !
Опять ?
Не того выбрали что ли 18-го ?
molchun 25 марта 2018 | 13:59
petrovitchcolyan: Он один, без команды не может. Теперь ему команду подбирают
vaka257 25 марта 2018 | 13:49
Что толку от выборов,если Чурова всё равно напишет то,что скажут из Кремля...
vpu2011 25 марта 2018 | 14:00
Центризбирком начинает подтасовку к единому дню голосования
ha12raz 25 марта 2018 | 14:00
аппетит у жулья пришел.
vaka257 25 марта 2018 | 14:01
Самым сильным соперником Путина на выборах оказался не зарегистрированный ЦИКом Карл Фридрих Гаусс. Он, правда, умер в 1855г, но его кривая неопровержимо доказывает, что выборы были сфальсифицированы...
vaka257 25 марта 2018 | 14:03
А как умело Чурова маскировалась под милую демократку...