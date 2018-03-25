В истории об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась женщина, которая фигурирует в британской прессе как его близкая подруга.

По данным «Телеграф», она напугана и боится общаться с полицией. При этом источникам издания неизвестно, обладает ли женщина какой-либо информацией о днях, предшествовавших отравлению Скрипаля.