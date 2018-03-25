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13:30, 25 марта 2018

В истории об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась женщина

В истории об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась женщина, которая фигурирует в британской прессе как его близкая подруга.

По данным «Телеграф», она напугана и боится общаться с полицией. При этом источникам издания неизвестно, обладает ли женщина какой-либо информацией о днях, предшествовавших отравлению Скрипаля.

Комментарии

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sg77g 25 марта 2018 | 13:39

Немудрено что боится общаться с британской полицией. Грохнут как хахаля и на Россию свалят..

glotov 25 марта 2018 | 13:46

sg77g: В условиях безнаказанности английские власти и спецслужбы действуют все циничнее. Убийства бывших граждан РФ с последующим обвинением РФ стали обыденным делом. Расследования не ведутся: вместо них миру представляют сфальсифицированные материалы. Выжившие жертвы добиваются в больницах. Британию нужно остановить.

dobro_vam_v_dom 25 марта 2018 | 13:47

Правильно она боится.
Сейчас ее англичане за компанию укокошат и потребуют объяснений от РФ...

gonduras_on_kolima 25 марта 2018 | 13:46

sg77g: // Немудрено что боится общаться с британской полицией. Грохнут как хахаля и на Россию свалят.. //
Да, удило, в твоей картине мира дождь идёт потому, что лужи на асфальте.
А на россиянском они просто огромные и их немерено.
Кстати, клоун, до появления пацаков-отравителей она общалась с полицией нормально. Как и все британцы.
Учи матчасть, подросток умственный.

serhio_25__ 25 марта 2018 | 13:51

gonduras_on_kolima: ""Кстати, клоун, до появления пацаков-отравителей она общалась с полицией нормально. Как и все британцы.
Учи матчасть, подросток умственный."" - ты-то откуда занашь? Ты английский полицейский? Или они перед тобой отчитываются и поэтому ты в курсе мат.части? Или ты обычный укропский подросток, который выдумывает на ходу?

gonduras_on_kolima 25 марта 2018 | 13:55

serhio_25__: Удило, ты же веришь путриотическим книжкам про Куликовскую битву.
При том, что её материальных следов пока что не удалось обнаружить.
Инфа, которой располагают британцы, была продемонстрирована их союзникам, и те согласились с её достаточностью в плане доказательств пацакского следа.
И этого уже достаточно для акций солидарности с Британием.
Вот так, детёшыш ватоцефала.

serhio_25__ 25 марта 2018 | 14:02

gonduras_on_kolima: ""Удило, ты же веришь путриотическим книжкам про Куликовскую битву"" - юный укропчик, какое отношение это имеет к Скрипалю? Скрипаля убили, чтобы скрыть "правду" о Куликовской битве?
""Инфа, которой располагают британцы, была продемонстрирована их союзникам"" - ты один из союзников, перед которым англичане отчитались?
""И этого уже достаточно для акций солидарности с Британием."" - помниться все были солидарны с Савченко, когда она сидела в России. Как только она села на Украине, так сразу солидарность куда-то делась.
Малолетние свидомые сальники, такие сальники.

sg77g 25 марта 2018 | 14:35

gonduras_on_kolima:
Не писти, дурак.
Телеграф пишет "Скрипаль сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях"
Вот так, клован. Ты тут визжишь грозно, борцуном себя считаешь, а когда тьвоего бойфренда грохнут, окажется что про тебя никто в ФСБ и не знал )))

stebinmaku 25 марта 2018 | 13:43

Она появилась из чемодана, с букетом цветов в руках..

nikitin43 25 марта 2018 | 13:51

человек живёт не в безвоздушном пространство и имеет много контактов .

scull 25 марта 2018 | 13:51

Писали, что перед отравлением он ходил в полицию и писал заявление, что боится за свою жизнь...
Судя по тому, что эту информацию не обнародывают, боялся он не мести Путина и ГРУ.

serhio_25__ 25 марта 2018 | 14:09

scull: Как бы странно,что британский шпион, который живет под охраной и наблюдением британских спецслужб получает угрозы, но обращается не к своим в спецслужбы, чтобы они разобрались, а в другое ведомство.

vsehporvem 25 марта 2018 | 13:54

Так это всем давно известно - это Бешеная Мэй!

abuvgrobu 25 марта 2018 | 14:02

То что отравили Скрипаля мы знаем со слов англичан, а было ли отравление на самом деле, ведь он жив. белые каски тоже вещают с Британии. белые каски хоть какие то трупы показывают, а тут ни чего нет(ни трупов, ни живых), одни слова.

margosher 25 марта 2018 | 14:05

Преподносят в заголовке так, как будто она подозреваемая. На самом деле, ничего существенного. Бывшая женщина, что вполне естественно для одинокого мужчины.

perche 25 марта 2018 | 14:12

Анка Чапмен???

ctalincnami 25 марта 2018 | 14:23

дурицкая молодец как и савченко

volkov_25 25 марта 2018 | 14:23

последний анекдот - "русские Скрипаля новичком не травили". Чего не смеётесь..........и далее по Жириновскому.

ctalincnami 25 марта 2018 | 14:25

вот такая она демократия

ivan127_4 25 марта 2018 | 14:26

В истории об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась женщина
__________

Гораздо интереснее - куда пропал пропал мужчина - друг Юлии Скрипаль? Ни словечка от него. А ведь это ненормально. Хоть бы отметился, что переживает за любимую.
Да и сама Юля, лежащая в коме с пятого вдруг засветилась в сети на своей страничке седьмого. Это как?! Прямо из комы сходила проверить поздравления к 8 марта?

sg77g 25 марта 2018 | 14:37

ivan127_4:
Это только в чекистких реанимациях кома строгого режима. В демократических странах коматозники могут в свободное делать все что заблагорассудится, в том числе и посещать соцсети.

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