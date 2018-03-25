На месте нападения на сотрудника полиции под Великим Новгородом идет перестрелка

Об этом со ссылкой на региональное управление СК сообщает агентство ТАСС. Силовики берут дом подозреваемого штурмом. СОБР закидывает здание шумовыми гранатами, подозреваемый отстреливается.

Полицейского ранили сегодня из ружья, когда он приехал по вызову в деревне Назарьино. Пострадавший в тяжелом состоянии. У него ранение головы. Вертолетом МЧС полицейского собираются доставлять в Москву.