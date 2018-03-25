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13:30, 25 марта 2018

На месте нападения на сотрудника полиции под Великим Новгородом идет перестрелка

Об этом со ссылкой на региональное управление СК сообщает агентство ТАСС. Силовики берут дом подозреваемого штурмом. СОБР закидывает здание шумовыми гранатами, подозреваемый отстреливается.

Полицейского ранили сегодня из ружья, когда он приехал по вызову в деревне Назарьино. Пострадавший в тяжелом состоянии. У него ранение головы. Вертолетом МЧС полицейского собираются доставлять в Москву.

Комментарии

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a_111111 25 марта 2018 | 13:38

Это теперь Чечня?

vilingrad 25 марта 2018 | 14:03

a_111111: Это эхо последней войны(песня)
Толко какой из последних, пока неясно. Русские граждане взялись за оружие...

piter_ug 25 марта 2018 | 13:40

Великий Новгород - это в Сириии под Итлибом?

vaka257 25 марта 2018 | 13:45

Полицейского в голову - это не страшно...И вообще ничего не понятно из-за чего весь сыр бор...

shlevet 25 марта 2018 | 14:03

vaka257: //Полицейского в голову - это не страшно...//
Не страшно это когда твоих родителей и детей перестреляют аки скот

vaka257 25 марта 2018 | 14:05

shlevet:лишь 2.95 тебе за работу.Халтуришь ватоголовый....

shlevet 25 марта 2018 | 14:08

vaka257: //2.95 тебе за работу....//
Милая, оставь на похороны своей семье =)):-)

lnmanusnostras1 25 марта 2018 | 14:21

vaka257: не страшно, когда тебя и твоих ублюдков родителей пристрелят и выкинут в печь, как бесполезный мусор.

vezdehod 25 марта 2018 | 14:46

shlevet:
/Полицейского в голову - это не страшно...//
Не страшно это когда твоих родителей и детей перестреляют аки скот
===============================================================================
Где ПРИЧИНА данного инцидента и на кого брошены такие силы, что приходится выкуривать его шумовыми гранатами? Усёк?

aleksandr39 25 марта 2018 | 13:45

Ополченцы начали процесс образования ВННР ( Велико Новгородская Народная Республика ) .

abuvgrobu 25 марта 2018 | 13:46

Надеюсь, цацкаться с ним не будут и благополучно отстрелят идиоту башку. "А скрипач не нужен, родной.." (с)

kottigr1 25 марта 2018 | 14:09

abuvgrobu: «Задачи отрядов революционной армии Отряды должны вооружаться сами, кто чем может (ружье, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога пироксилиновая шашка, колючая проволока, гвозди (против кавалерии) Даже и без оружия отряды могут сыграть серьезнейшую роль: 4) забираясь на верх домов, в верхние этажи и т.д. и осыпая войско камнями, обливая кипятком и т.д. К подготовительным [работам – Г.Х.] относится раздобывание всякого оружия (кислот для обливания полицейских) как можно скорее переходить и к военным действиям, в целях добычи средств на восстание (конфискации правительственных денежных средств) Начинать нападения, при благоприятных условиях не только право, но и прямая обязанность всякого революционера. Убийство шпионов, полицейских, жандармов, взрывы полицейских участков отнятие правительственных денежных средств Отряды революционной армии должны выступать и вооруженной силой, избивая черносотенцев, убивая их, взрывая их штаб-квартиры и т.д. и т.д.»

(Ленин, ПСС, т. 11, с. 339, 340. 341, 342).

abuvgrobu 25 марта 2018 | 14:16

kottigr1: Да успокойся уже, задержали твоего "революционера" живым и здоровым. Готовь передачки ему теперь..

lion64___3 25 марта 2018 | 13:48

Неужто партизан объявился?

polit_person 25 марта 2018 | 13:50

Все, кто покушаются на жизнь правоохранителя подлежат уничтожению на месте. Бандитам не место на земле. Это вам не бандерляндия.

vinibi 25 марта 2018 | 13:59

polit_person: То есть для троллей пригожинских- одел форму и можно творить бепредел- убивать и насиловать безнаказанно прикрываясь корочкой???

shlevet 25 марта 2018 | 14:05

vinibi: //...и можно творить бепредел-...//
Это Ты про навальненского активиста Руслана Алёхина?

vilingrad 25 марта 2018 | 14:05

polit_person: Все, кто покушаются на жизнь правоохранителя подлежат уничтожению"
Выдали пистолет и крутись как можешь. Для получения первого миллиона нужны или стартовый капитал, или пистолет. Хотя бы стартовый:)

kottigr1 25 марта 2018 | 14:07

polit_person: «Пусть тотчас же организуются отряды от 3-х до 10, до 30 и т.д. человек. Пусть тотчас же вооружаются они сами, кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога и т.д. Проповедники должны давать отрядам каждому краткие и простейшие рецепты бомб, элементарнейший рассказ о всем типе работ, а затем предоставлять всю деятельность им самим. Отряды должны тотчас же начать военное обучение на немедленных операциях, тотчас же. Одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие – нападение на банк для конфискации средств для восстания не бойтесь этих пробных нападений, Они могут, конечно, выродиться в крайность, но это беда завтрашнего дня, а сегодня беда в нашей косности, в нашем доктринерстве, ученой неподвижности, старческой боязни инициативы. Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избиении городовых»

(Ленин, ПСС, т. 11, с. 336, 337, 338).

polit_person 25 марта 2018 | 14:12

kottigr1: От вас - бандерюг колбасит. То памятники Ленину валите, то наизусть его учите и цитируете в свое оправдание. Клиника.

grigol331 25 марта 2018 | 14:57

polit_person: Бандитам не место на земле. Это вам не бандерляндия.
______
Да, на Сирию смахивает. Их там пиндосы мочат с крупным счетом в сухую.

petrovitchcolyan 25 марта 2018 | 13:50

Вызывайте авиацию.
Эскадрильи СУ-25 достаточно.

gvs 25 марта 2018 | 14:30

petrovitchcolyan: СОБР закидывает здание ШУМОВЫМИ гранатами, подозреваемый отстреливается ХОЛОСТЫМИ патронами. )))

margosher 25 марта 2018 | 13:57

Не могут с одним ружьём справиться. Целая стая, вооружённые до зубов. Для того, чтобы взять одного человека с ружьём, они разбомбят всё здание.

ha12raz 25 марта 2018 | 14:03

Так же не делается......вначале надо мужика убить, а уж потом обьявлять его террористом.

tag188 25 марта 2018 | 14:14

СОБР закидывает здание шумовыми гранатами, подозреваемый отстреливается. Полицейского ранили сегодня из ружья,
====================================
Несколько другие ощущения, чем ботаников и пенсионеров на митингах крутить, да, господа полицейские?

oleg_kievlyanin 25 марта 2018 | 14:18

"Террористы боевики"- сразу догадался Штирлиц.

aantipov067 25 марта 2018 | 14:20

Дальше всё как обычно- подозреваемого убьют и никто не докажет, что возможно, человек просто защищал честь или даже жизнь своей жены или дочери от ублюдка в форме...

sunday_refugee 25 марта 2018 | 14:24

Ширится и крепнет сопротивление.

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