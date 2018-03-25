Власти Чечни обвинили «Новую газету» в травле после публикации о встрече главы республики Рамзана Кадырова с человеком, который числился в федеральном розыске. Министр печати Чечни Джамбулат Умаров сказал изданию РБК, что Шаа Турлаев, о котором шла речь, вернулся к мирной жизни и признал ошибки. Умаров назвал Турлаева примером великого покаяния.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеозапись со встречи с бывшим советником Шаа Турлаевым. «Новая газета» напомнила, что этого человека объявили в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказным убийствам депутата Госдумы Руслана Ямадаева и бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова.