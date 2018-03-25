Власти Чечни обвинили «Новую газету» в травле
Власти Чечни обвинили «Новую газету» в травле после публикации о встрече главы республики Рамзана Кадырова с человеком, который числился в федеральном розыске. Министр печати Чечни Джамбулат Умаров сказал изданию РБК, что Шаа Турлаев, о котором шла речь, вернулся к мирной жизни и признал ошибки. Умаров назвал Турлаева примером великого покаяния.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеозапись со встречи с бывшим советником Шаа Турлаевым. «Новая газета» напомнила, что этого человека объявили в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказным убийствам депутата Госдумы Руслана Ямадаева и бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова.
Комментарии41
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romashka__ 25 марта 2018 | 13:35
Кадырова надо угомонить.
nanaryfive 25 марта 2018 | 13:37
romashka__: Бери ружо иди угаманивай или своим троллям поручи в палате.
dobro_vam_v_dom 25 марта 2018 | 13:44
Бульварная "Новая" газетенка даже не удосужилась проверить, что в базе данных МВД по розыску преступников Турлаев отсутствует...
pavelmistery 25 марта 2018 | 13:49
dobro_vam_v_dom:
"Обвиняемый в громких заказных убийствах чеченец попал на видеоотчет Рамзана Кадырова. А его данные исчезли из базы розыска МВД РФ"
matros__koshkin__21 25 марта 2018 | 13:51
« Министр печати Чечни Джамбулат Умаров сказал изданию РБК, что Шаа Турлаев, о котором шла речь, вернулся к мирной жизни и признал ошибки. Умаров назвал Турлаева примером великого покаяния. »
Эхбля, как жалко, что Чикатила не дожил нах до торжества гуманизма в Чечне. А то совершил бы свое великое покаяние - и на свободу с чистой совестью распивать чаи со всем руководством едирастической партии едирастов. Роисся, вперде!
ugiazov 25 марта 2018 | 14:41
dobro_vam_v_dom:
Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России,Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России Сулим Ямадаев был убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в Москве другими, пока еще не установленными Героями России.
СЛАВА ГЕРОЯМ РОССИИ!!!
oleg_andreevich 25 марта 2018 | 14:50
dobro_vam_v_dom: Слава Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Вот чего шариат животворящий делает!
remote456 25 марта 2018 | 14:18
nanaryfive: Его свои угомонят, когда кремлевский карлик отправится к Чаушеску на мирную беседу.
vezdehod 25 марта 2018 | 14:41
Тот, кто в Чечне вернулся "добровольно"к мирной - долго не живёт.
nikitin43 25 марта 2018 | 13:43
romashka__: деньги в расеи кончатся снова чечены войну зажгут , за 20 путенских лет выросло поколение ни дня не работавших янычаров , целое поколение готово убивать , насиловать и грабить , это 20 тыс янычаров .
kryymsdyk 25 марта 2018 | 13:49
nikitin43: ну что такое 20 тысяч? По меркам войны в Донбассе это три-два района Кубани или ставропольского края. Больше чеченцы не захватят. Есть еще, правда, дагестанцы.
А вот сможет ли Россия сопротивляться так же эффективно, как Украина - вот это вопрос.
oldcitizen 25 марта 2018 | 13:59
kryymsdyk: сможет ли Россия сопротивляться
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Только что показали, что Россия готова к полномасштабной ядерной войне со всем миром. Но тут появляются сомнения, сможет ли она СОПРОТИВЛЯТЬСЯ двадцати тысячам отморозков. И сомнения обоснованные. Что-то не так поняли "национального лидера"?
post_v 25 марта 2018 | 14:04
kryymsdyk:
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не совсем точно про Кубань:
в райцентрах типа Кореновск или Тимашевск проживает 45 и 55 тысяч человек
kryymsdyk 25 марта 2018 | 14:11
post_v: будут ли они защищаться, вопрос. там Кущевка и принцип "моя хата с краю"
ura_123 25 марта 2018 | 14:55
kryymsdyk: Кущёвское казачество...
ctalincnami 25 марта 2018 | 14:16
nikitin43: не переживай еврохохлов на долго хватит
shlevet 25 марта 2018 | 13:54
romashka__: //Кадырова надо угомонить.//
А угомонялка выросла, или так просто брякнула?
sborisych 25 марта 2018 | 14:29
romashka__:
Дык это терь, похоже, невозможно.. Наш вождь мудёр, политика яго мудра, и приведут оне невесть куда.. Как тока казна опустеет, и платить дань станет нечем...-
nikitin43 25 марта 2018 | 13:36
совсем кадырку фсбэшного затравили , хулиганы зрения лишают , бастрык спешит на помощь ...кровавые клоуны.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 13:37
Белые и пушистые дети гор и злые московские шайтаны.
sunday_refugee 25 марта 2018 | 14:06
kryymsdyk: nikitin43: Очень трогательный сюжет. Вторую часть фильма "Покаяние" можно снимать. Смело.
ura_123 25 марта 2018 | 14:58
kryymsdyk: Пушистые )))) Мохнатенькие!
kapitankolbaskin 25 марта 2018 | 13:40
не власть ,а импотенты.
Кого портянь вы выбрали ?!
sborisych 25 марта 2018 | 14:36
kapitankolbaskin:
Кого- кого... Знакомого, привычного.. Как старые дырявые башмаки- оне уж и не башмаки во'вcе, и прок от них-тока кАда сидишь на лавочке в сухую погоду...
gvzdk 25 марта 2018 | 13:41
" Признал ошибки..." - офигеть! А что там имеется в виду под ошибками, головы не тем "баранам" резал?
rihard 25 марта 2018 | 13:41
Известный вопрос- А что так можно было? Просто сказать , просто сказать что покаялся?
sborisych 25 марта 2018 | 14:39
rihard:
Это за'просто. Но тока когда кому надо, тот, кому можно, "покаивается"..
vladimirgornitsky 25 марта 2018 | 13:44
Затравленный прессой бандит и убийца. И наивная наивная уверенность в том, что если убийца признал свои ошибки, то с него и спроса быть не может.
Если бы такое показали в какой-нибудь сатирической абсурдистской комедии, было бы смешно. Беда в том, что это реальные убийцы, которые убивают реальных людей, пользуются при этом полной безнаказанностью и открыто плюют на законы страны.
apels 25 марта 2018 | 13:47
Зеркало виновато!
Так этот чел в розыске? - тогда по Закону его задерживать надо, а не комментарии и оценки давать!
vlabumur 25 марта 2018 | 14:25
apels:
Так этот чел в розыске?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Так пусть задерживают.У нас кто этим занимается? В чем проблема.
Чеченов боятся?.
vinibi 25 марта 2018 | 14:38
vlabumur: Полицая и фсб-шники способны лишь смело крутить очкариков студентов и пенсионеров- а чеченов боятся как черт ладана!!!
hrenvam 25 марта 2018 | 13:52
"вернулся к мирной жизни и признал ошибки"...
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Может Чикатилу зря расстреляли ?
ctalincnami 25 марта 2018 | 13:55
наградить эту с позволения сказать газету путёвкой в сибирь
gregor 25 марта 2018 | 14:00
Кадыров прав .., надо было Чикатило отпустить ,он же покаялся , как бы, в убийствах более 50 человек , и хотел вернуться к мирной жизни .
Так и этот Турлаев убивал ,убивал , давил давил , мы их давили ,давили ,он рассказывал ..убивал ,убивал ., а поговорил с Кадыровым и вернулся к мирной жизни .
Так в конституции России и написано . Вот Путин на этой конституции клялся .
Так и показывали ,как он говорит ;-" КЛЯНУСЬ " соблюдать конституцию , клялся Путин уже который раз .
Клятвопреступник видать .
margosher 25 марта 2018 | 14:00
"Покаялся..." Что-то я не припомню, чтобы покаявшийся преступник был отпущен на волю без суда и следствия, без отбывания срока наказания за убийства.
aantipov067 25 марта 2018 | 14:14
С каких это пор, раскаяние отменяет наказание?
nata_roo 25 марта 2018 | 14:17
Кадди респект! Продолжает развивать успех и в открытую наехал на кремлевский сливной бачок!
Владислав Юрьич, недоработочка! Надо было вчера Кадди хотя бы с помощью Юляхи прессануть, а Вы весь КД посвятили продвижению квази-оппонентов милому Сергей Семенычу в лице Илюши и Димусика да подслащиванию хомячковой виртуальной жизни "победившим" на "выборах" Алешей и, соответственно, его паствы...
don_ballon 25 марта 2018 | 14:18
Политковская травила Чечню, Эстемирова травила Чечню, Немцов травил Чечню, "Новой" приготовиться.
guerrilleros 25 марта 2018 | 14:18
Скоро видать депутатом в москвобад приедет. Золотым стечкиным по щам терпилам думским раздавать .
А где то , тихо плакал, зашуганный джавдедами , гарант законности и конституции.
"Разрушили мою тюрьму! Надругались над моим законом – нашим законом, дорогие друзья! " (c)
sborisych 25 марта 2018 | 14:25
Чё- чё, травля? . Затравили, гады, на'хрен, бедного...Смешно.
oleg_andreevich 25 марта 2018 | 14:44
Надо срочно защитить власти Чечни! Их совсем затравили враги на деньги Госдепа: то какие-то девушки, которые не хотят быть четвертыми женами в доме, то геи, которых вообще нет, да и те не чеченцы, то старички-правозащитники, с которых марихуана сыпется. А теперь еще и всесильная Новая Газета! Нужна срочная мобилизация армии и флота! Все в ЧВК Вагнера - стань пехотинцем Путина сегодня и сдохни завтра!