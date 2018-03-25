Четверо детей, по данным источников, погибли во время пожара в торговом центре в Кемерово
Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Собеседник в экстренных службах рассказал, что тела детей нашли в одном из залов кинотеатра. Официального подтверждения данных о жертвах пока нет.
В МЧС заявили, что эвакуируют посетителей из крупного торгового центра «Зимняя вишня» из-за пожара и задымления. По данным «Интерфакса», горят три этажа четырехэтажного здания.
Комментарии8
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hrenvam 25 марта 2018 | 13:38
Ну теперь Губеру - точно, кирдык...
mmm_333 25 марта 2018 | 13:42
hrenvam: Что вы несете?
Там тулеев мордаворот в бессознательном состоянии "управляет"! Он дает 101% за путина и едресню. Подумаешь какие-то там дети погибли. (СОБОЛЕЗНУЮ РОДНЫМ ПОГИБШИХ)
ha12raz 25 марта 2018 | 13:58
hrenvam: Там неприкасаемая разложившаяся туша.......хан электората
krypton84 25 марта 2018 | 13:47
В Кемеровскую группу вконтакте сейчас заходил, видео смотрел, люди с окон прыгают, жутко это всё.
abuvgrobu 25 марта 2018 | 13:50
Там люди с четвертого этажа выпрыгивают, а пожарных и спасателей как-то не особенно видно.
https://www.youtube.com/watch?v=Av2XmaBsnJA
vaka257 25 марта 2018 | 13:54
Неужели и сейчас Тулеев усидит?!...
demokrat62 25 марта 2018 | 13:59
vaka257: Дерьмо не тонет. Нужный человек -от слова нужник.
aps2 25 марта 2018 | 13:58
В Кемерове.