Четверо детей, по данным источников, погибли во время пожара в торговом центре в Кемерово

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Собеседник в экстренных службах рассказал, что тела детей нашли в одном из залов кинотеатра. Официального подтверждения данных о жертвах пока нет.

В МЧС заявили, что эвакуируют посетителей из крупного торгового центра «Зимняя вишня» из-за пожара и задымления. По данным «Интерфакса», горят три этажа четырехэтажного здания.