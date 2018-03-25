Четверо детей погибли на пожарев торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово, сообщили агентству «Интерфакс» в экстренных службах города.



«Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра», — сказал источник. Проводится эвакуация, на месте работают все службы города.