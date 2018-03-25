Четверо детей погибли на пожарев торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово
Четверо детей погибли на пожарев торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово, сообщили агентству «Интерфакс» в экстренных службах города.
«Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра», — сказал источник. Проводится эвакуация, на месте работают все службы города.
Комментарии3
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kryymsdyk 25 марта 2018 | 13:14
Ну, как поразвлекались? спросил бы Астахов.
a_111111 25 марта 2018 | 13:15
Соболезнования родителям. Как такое вообще может быть?!
vtodorol 25 марта 2018 | 13:26
Что ни день ,то либо дети сгорели,либо их родитель убил,либо погибли в ДТП.. Убожество и безисхордность при невиданных понтах правителя- основная характеристика всего путинского лихолетья...