Владимир Путин стал героем одного из эпизодов популярного мультсериала «Симпсоны»

По сюжету, американскому лидеру Дональду Трампу снится сон, в котором его российский коллега провозгласил себя госсекретарем США, пишет издание «Индепендент». После долгого разговора со своим отражением в зеркале Трамп читает секретное досье и звонит Владимиру Путину.

3-минутный ролик вышел под названием «История о двух Трампах».