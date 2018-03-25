Владимир Путин стал героем одного из эпизодов популярного мультсериала «Симпсоны»
По сюжету, американскому лидеру Дональду Трампу снится сон, в котором его российский коллега провозгласил себя госсекретарем США, пишет издание «Индепендент». После долгого разговора со своим отражением в зеркале Трамп читает секретное досье и звонит Владимиру Путину.
3-минутный ролик вышел под названием «История о двух Трампах».
Комментарии5
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skanon 25 марта 2018 | 13:13
Ну, и где ссылка?
mamapckoe_ky 25 марта 2018 | 13:15
Главным героем больше ему подошло бы, великую Россию скален поднял, не хухры-мухры.
a_111111 25 марта 2018 | 13:17
Путин так низко не летает! Какой-то секретаришко, да ещё статс
n_a_t_a7777777 25 марта 2018 | 13:25
a_111111:
Надо наоборот. Путин возглавил пиндосов и борется с плохи парне Трапом- агентом Кремля.
putin_itogy 25 марта 2018 | 13:21
Кто знает что случилось с путиным, после"выборов"...?
Его почему-то стали одержимо "насиловать", по Россия-24 аж включили "обратный отсчёт"..
до, показа очередной серии фильма "путин".
И так уже несколько дней!
Что-то готовят..?
Кто знает. подскажите, что может затеваться Кремлём..?
Боюсь. войны..