В США отказались устанавливать памятник погибшим советским летчикам
Власти города Элизабет посчитали появление монумента неправильным в условиях охлаждения отношений с Россией и даже увидели в нем угрозу безопасности.
Хотя это памятник в честь павших героев Второй мировой войны, и многие американцы похоронены в России, сейчас другие времена, заявили в городском совете города Элизабет, штат Северная Каролина. При этом еще в прошлом году власти заключили соглашение с российским Минобороны об установке монумента. Он должен был быть посвящен 11 участникам проекта «Зебра», погибшим при доставке в СССР более 160 американских самолетов-амфибий. По соглашению с Минобороны администрация города брала на себя благоустройство парка, в то время как российское ведомство оплачивало установку монумента.
Однако власти Элизабет-сити не только сослались на охлаждение отношений между Россией и США, но и посчитали, что в памятнике может быть установлено хакерское устройство, пишет Associated Press. Оно, по словам одного из представителей городского совета, якобы сможет удаленно нарушить работу интернета или электроснабжения в городе.
Между тем более 500 местных жителей подписали онлайн-петицию в защиту памятника советским летчикам.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
echo_shar 25 марта 2018 | 13:13
Если бы во 2-й мировой побеждал Гитлер, то штаты спокойно поддержали бы его.
prade 25 марта 2018 | 13:19
echo_shar: Не знаю насчет Штатов,а вот Сталин поддерживал Гитлера, когда он вступал во 2-ю мировую войну. Даже поздравлял его с взятием Фрации, обвинял Англию в разжигании войны в Европе.
komiccap_nkvd 25 марта 2018 | 13:31
prade: нет. это Англия поддерживала Гитлера. достаточно изучить книгу «Английские корни немецкого фашизма»
echo_shar 25 марта 2018 | 13:31
prade: Вы намеренно "забыли" про Мюнхенский сговор 1938 года между Гитлером и Британией, Францией, Италией и потом Францией? )))
tks 25 марта 2018 | 13:24
echo_shar: Это каким образом, позвольте спросить? В 1939-1942 как раз, Гитлер побеждал. Штаты его всё это время поддерживали? Вы больной?
antiboh 25 марта 2018 | 13:27
echo_shar: Абсолютная чушь,В битве за Москву участвовали американские танки и прочий ленд -лиз уже действовал. Не надо,надеюсь,напоминать,что перелом произошёл только в 43-м.
vaka257 25 марта 2018 | 13:14
Опять большой привет Путину,что делал себя и всю страну изгоем.
nanaryfive 25 марта 2018 | 13:20
vaka257: Путен ухади...ты каклам ненравишся...
poluputing 25 марта 2018 | 13:25
nanaryfive: из-за таких как вы, героизирующих мутина, страдает память о настоящих героях
nanaryfive 25 марта 2018 | 13:28
poluputing: Можно фамилии героев? Помнишь? Если такой пацриот - тролль.
shlevet 25 марта 2018 | 13:15
Это какими же надо быть мудлaнaми, чтобы видеть в памятнике угрозу своей безопасности
barky 25 марта 2018 | 13:18
shlevet: единая и неделимая достала всех даже в захолустном городке.
sisyan_mudachina 25 марта 2018 | 13:28
barky: Крым - Россия ! Обтекай чмо салоголовое,вместе с пиндосами !
omichka 25 марта 2018 | 13:25
shlevet:
Что - монумент. Российские спецслужбы в камешках угрозу находили.
lisitsa1962 25 марта 2018 | 13:29
shlevet: Это ж какую надо иметь репутацию чтобы люди не желали помнить даже такое недалёкое ( по историческим меркам) общее прошлое.
shlevet 25 марта 2018 | 13:32
lisitsa1962: У тех кто сносит памятники или вдруг сдает назад при их создании не репутации нет, а элементарного ума и воспитания
prade 25 марта 2018 | 13:17
Репутация России в мире становится все хуже.
tks 25 марта 2018 | 13:21
Ещё один наглядный итог победобесия.
stebinmaku 25 марта 2018 | 13:24
.."А тяжелые удары бронзовых подошв гремели уже совсем за спиной..."
(с) Се́льма Ла́герлёф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" Глава девятая - "Бронзовый и деревянный"
andy66 25 марта 2018 | 13:25
А в РФ много стоит памятников американцам погибшим во второй мировой?
kokapu 25 марта 2018 | 13:26
Вот что значит репутация. Кто там постоянно в заслугу Путину внешнеполитические успехи ставит?
riots 25 марта 2018 | 13:27
Почему раньше не установили ? Не было времени или повода ?
Американцы против ? Имеют право у себя дома. Значит ставьте
памятник в России. Россия большая - места хватит.