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13:00, 25 марта 2018

В США отказались устанавливать памятник погибшим советским летчикам

Власти города Элизабет посчитали появление монумента неправильным в условиях охлаждения отношений с Россией и даже увидели в нем угрозу безопасности.

Хотя это памятник в честь павших героев Второй мировой войны, и многие американцы похоронены в России, сейчас другие времена, заявили в городском совете города Элизабет, штат Северная Каролина. При этом еще в прошлом году власти заключили соглашение с российским Минобороны об установке монумента. Он должен был быть посвящен 11 участникам проекта «Зебра», погибшим при доставке в СССР более 160 американских самолетов-амфибий. По соглашению с Минобороны администрация города брала на себя благоустройство парка, в то время как российское ведомство оплачивало установку монумента.

Однако власти Элизабет-сити не только сослались на охлаждение отношений между Россией и США, но и посчитали, что в памятнике может быть установлено хакерское устройство, пишет Associated Press. Оно, по словам одного из представителей городского совета, якобы сможет удаленно нарушить работу интернета или электроснабжения в городе.

Между тем более 500 местных жителей подписали онлайн-петицию в защиту памятника советским летчикам.

Комментарии

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echo_shar 25 марта 2018 | 13:13

Если бы во 2-й мировой побеждал Гитлер, то штаты спокойно поддержали бы его.

(комментарий скрыт)

prade 25 марта 2018 | 13:19

echo_shar: Не знаю насчет Штатов,а вот Сталин поддерживал Гитлера, когда он вступал во 2-ю мировую войну. Даже поздравлял его с взятием Фрации, обвинял Англию в разжигании войны в Европе.

komiccap_nkvd 25 марта 2018 | 13:31

prade: нет. это Англия поддерживала Гитлера. достаточно изучить книгу «Английские корни немецкого фашизма»

echo_shar 25 марта 2018 | 13:31

prade: Вы намеренно "забыли" про Мюнхенский сговор 1938 года между Гитлером и Британией, Францией, Италией и потом Францией? )))

tks 25 марта 2018 | 13:24

echo_shar: Это каким образом, позвольте спросить? В 1939-1942 как раз, Гитлер побеждал. Штаты его всё это время поддерживали? Вы больной?

antiboh 25 марта 2018 | 13:27

echo_shar: Абсолютная чушь,В битве за Москву участвовали американские танки и прочий ленд -лиз уже действовал. Не надо,надеюсь,напоминать,что перелом произошёл только в 43-м.

vaka257 25 марта 2018 | 13:14

Опять большой привет Путину,что делал себя и всю страну изгоем.

nanaryfive 25 марта 2018 | 13:20

vaka257: Путен ухади...ты каклам ненравишся...

poluputing 25 марта 2018 | 13:25

nanaryfive: из-за таких как вы, героизирующих мутина, страдает память о настоящих героях

nanaryfive 25 марта 2018 | 13:28

poluputing: Можно фамилии героев? Помнишь? Если такой пацриот - тролль.

shlevet 25 марта 2018 | 13:15

Это какими же надо быть мудлaнaми, чтобы видеть в памятнике угрозу своей безопасности

barky 25 марта 2018 | 13:18

shlevet: единая и неделимая достала всех даже в захолустном городке.

sisyan_mudachina 25 марта 2018 | 13:28

barky: Крым - Россия ! Обтекай чмо салоголовое,вместе с пиндосами !

omichka 25 марта 2018 | 13:25

shlevet:
Что - монумент. Российские спецслужбы в камешках угрозу находили.

lisitsa1962 25 марта 2018 | 13:29

shlevet: Это ж какую надо иметь репутацию чтобы люди не желали помнить даже такое недалёкое ( по историческим меркам) общее прошлое.

shlevet 25 марта 2018 | 13:32

lisitsa1962: У тех кто сносит памятники или вдруг сдает назад при их создании не репутации нет, а элементарного ума и воспитания

prade 25 марта 2018 | 13:17

Репутация России в мире становится все хуже.

tks 25 марта 2018 | 13:21

Ещё один наглядный итог победобесия.

stebinmaku 25 марта 2018 | 13:24

.."А тяжелые удары бронзовых подошв гремели уже совсем за спиной..."

(с) Се́льма Ла́герлёф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" Глава девятая - "Бронзовый и деревянный"

andy66 25 марта 2018 | 13:25

А в РФ много стоит памятников американцам погибшим во второй мировой?

kokapu 25 марта 2018 | 13:26

Вот что значит репутация. Кто там постоянно в заслугу Путину внешнеполитические успехи ставит?

riots 25 марта 2018 | 13:27

Почему раньше не установили ? Не было времени или повода ?
Американцы против ? Имеют право у себя дома. Значит ставьте
памятник в России. Россия большая - места хватит.

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