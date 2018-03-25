В США отказались устанавливать памятник погибшим советским летчикам

Власти города Элизабет посчитали появление монумента неправильным в условиях охлаждения отношений с Россией и даже увидели в нем угрозу безопасности.

Хотя это памятник в честь павших героев Второй мировой войны, и многие американцы похоронены в России, сейчас другие времена, заявили в городском совете города Элизабет, штат Северная Каролина. При этом еще в прошлом году власти заключили соглашение с российским Минобороны об установке монумента. Он должен был быть посвящен 11 участникам проекта «Зебра», погибшим при доставке в СССР более 160 американских самолетов-амфибий. По соглашению с Минобороны администрация города брала на себя благоустройство парка, в то время как российское ведомство оплачивало установку монумента.

Однако власти Элизабет-сити не только сослались на охлаждение отношений между Россией и США, но и посчитали, что в памятнике может быть установлено хакерское устройство, пишет Associated Press. Оно, по словам одного из представителей городского совета, якобы сможет удаленно нарушить работу интернета или электроснабжения в городе.

Между тем более 500 местных жителей подписали онлайн-петицию в защиту памятника советским летчикам.