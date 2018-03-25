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13:00, 25 марта 2018

Кадыров опубликовал видео встречи с человеком, объявленным в розыск по подозрению в причастности к заказным убийствам

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи с человеком, объявленным в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказным убийствам. Об этом пишет «Новая газета». Видео со встречи с бывшим советником Шаа Турлаевым Кадыров разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Новая газета» напоминает, что Турлаева объявили в розыск по подозрению в причастности к заказному убийству депутата Госдумы Руслана Ямадаева в Москве и бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова в Вене, а также в покушении на убийство минимум трех человек. Издание также отмечает, что сейчас сведения о Турлаеве исчезли из базы розыска МВД. Газета пишет, что намерена направить запрос в министерство, чтобы прояснить ситуацию.

Комментарии

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tks 25 марта 2018 | 13:18

Нукер "пехотинца Путина" - нукер Путина.
"Хорошие" нукеры у Узурпатора.

vvietham 25 марта 2018 | 13:20

//Издание также отмечает, что сейчас сведения о Турлаеве исчезли из базы розыска МВД//

восстановили доброе имя и справедливость

а госдеповским иностранным агентам хочется 37-ого года в РФ

(комментарий скрыт)

horusdavin 25 марта 2018 | 13:28

Рафик нэувиновен!

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