Кадыров опубликовал видео встречи с человеком, объявленным в розыск по подозрению в причастности к заказным убийствам

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи с человеком, объявленным в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказным убийствам. Об этом пишет «Новая газета». Видео со встречи с бывшим советником Шаа Турлаевым Кадыров разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Новая газета» напоминает, что Турлаева объявили в розыск по подозрению в причастности к заказному убийству депутата Госдумы Руслана Ямадаева в Москве и бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова в Вене, а также в покушении на убийство минимум трех человек. Издание также отмечает, что сейчас сведения о Турлаеве исчезли из базы розыска МВД. Газета пишет, что намерена направить запрос в министерство, чтобы прояснить ситуацию.