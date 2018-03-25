Пять человек скончались от пневмонии в психоневрологическом интернате в Биробиджане
Это подтвердили в Следственном комитете. Всего, по данным источников, заболели больше 30 человек. В основном это подопечные инвалиды, а также два сотрудника учреждения. По словам источника, речь идет о случаях гриппа, ОРВИ и внебольничной пневмонии.
Ведется эпидемиологическое расследование, передает агентство «Интерфакс».
Комментарии3
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sunday_refugee 25 марта 2018 | 13:14
Биробиджан, психоневрологический интернат, пневмония...С самого начала что-то не задалось.
sergey_mp 25 марта 2018 | 13:28
sunday_refugee: Россия - один большой Биробиджан...С самого начала что-то не задалось....То дома престарелых , беспомощно стариков горят, то призывников массово пневмонии болеют, то гробы из дружеских стран привозят. Но кругом один платный патриотизм, особенно среди шестерок-троллей.
n_a_t_a7777777 25 марта 2018 | 13:22
Позор власти. Туберкулёз расползается из тюрем и психушек по российским городам.... Нет денег, а власть и олигархи жируют...