Жители Волоколамска сегодня вновь выходят на акцию протеста. Они говорят, что был новый выброс газа на мусорном полигоне «Ядрово».

Пикеты жители Волоколамска, как и вчера, намерены устроить на центральной площади города и возле въезда на полигон «Ядрово». В социальных сетях, тем временем, люди вовсю обсуждают, куда и как эвакуироваться из города – в группе во «В контакте», которая уже насчитывает больше 8 тысяч участников, жители Волоколамска и окрестностей рассказывают, что всерьез опасаются за свое здоровье. И даже публикуют фотографии пострадавших детей – у многих покраснение на лице и отеки вокруг глаз.

Тем временем, по сообщениям государственных информагентств, в больницу, куда на минувшей неделе с симптомами отравления попали десятки, приехали специалисты из Москвы – в частности, дерматологи и пульмонологи. В Волоколамске они будут дежурить ближайшие недели. Региональные власти заявили, что, начиная с завтрашнего дня в районе начнется диспансеризация населения. Процесс, правда, может занять несколько месяцев.

На мусорном полигоне «Ядрово» зафиксировано превышение предельно допустимой нормы выброса газа в 7 раз. Об этом сказал зампред правительства Московской области Александр Чупраков. Жители Волоколамска почувствовали новый выброс минувшей ночью, рассказала «Эху» местная активистка Людмила Моргунова.

МЧС сегодня утром обнародовало данные, согласно которым превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

Местные жители пишут в социальных сетях, что данные табло, на котором в режиме реального времени должны демонстрироваться результаты анализа воздуха, не соответствуют действительности. Изменения ситуации можно ожидать к концу мая, когда корпорация Multriwell из Нидерландов смонтирует и запустит систему дегазации на мусорном полигоне, рассказал коммерческий директор предприятия Юджин Тиммерманс.

Тиммерманс добавил, что система дегазации рассчитана на работу в течение минимум 10-15 лет.