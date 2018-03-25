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Эксклюзив Эха 12:59, 25 марта 2018

Жители Волоколамска сегодня вновь выходят на акцию протеста

Жители Волоколамска сегодня вновь выходят на акцию протеста. Они говорят, что был новый выброс газа на мусорном полигоне «Ядрово».

Пикеты жители Волоколамска, как и вчера, намерены устроить на центральной площади города и возле въезда на полигон «Ядрово». В социальных сетях, тем временем, люди вовсю обсуждают, куда и как эвакуироваться из города – в группе во «В контакте», которая уже насчитывает больше 8 тысяч участников, жители Волоколамска и окрестностей рассказывают, что всерьез опасаются за свое здоровье. И даже публикуют фотографии пострадавших детей – у многих покраснение на лице и отеки вокруг глаз.

Тем временем, по сообщениям государственных информагентств, в больницу, куда на минувшей неделе с симптомами отравления попали десятки, приехали специалисты из Москвы – в частности, дерматологи и пульмонологи. В Волоколамске они будут дежурить ближайшие недели. Региональные власти заявили, что, начиная с завтрашнего дня в районе начнется диспансеризация населения. Процесс, правда, может занять несколько месяцев.

На мусорном полигоне «Ядрово» зафиксировано превышение предельно допустимой нормы выброса газа в 7 раз. Об этом сказал зампред правительства Московской области Александр Чупраков. Жители Волоколамска почувствовали новый выброс минувшей ночью, рассказала «Эху» местная активистка Людмила Моргунова.

МЧС сегодня утром обнародовало данные, согласно которым превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

Местные жители пишут в социальных сетях, что данные табло, на котором в режиме реального времени должны демонстрироваться результаты анализа воздуха, не соответствуют действительности. Изменения ситуации можно ожидать к концу мая, когда корпорация Multriwell из Нидерландов смонтирует и запустит систему дегазации на мусорном полигоне, рассказал коммерческий директор предприятия Юджин Тиммерманс.

Тиммерманс добавил, что система дегазации рассчитана на работу в течение минимум 10-15 лет.

Комментарии

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mamapckoe_ky 25 марта 2018 | 13:09

Если б россиянам страну величиной с Японию, 3-5 метров дерьма по всей поверхности уже было бы.

kryymsdyk 25 марта 2018 | 13:13

mamapckoe_ky: У нас если город старше 600 лет, так в историческом центре именно метра 4-3 "культурный слой".

captain_ 25 марта 2018 | 13:11

Русские, всё! НЭП кончился.
Начался военный путинизм...

shlevet 25 марта 2018 | 13:13

России как воздух нужны мусороперерабатывающие заводы в необходимом объеме

pukkk 25 марта 2018 | 13:15

Так это же Путин распорядился перенаправить мусор с Балашихи на Едрово.
Главное не политизируйте митинг и придите голосовать через 6 лет.

viktorova 25 марта 2018 | 13:16

Где ваши грёбаные технологии? Роснано, Ростех, ау???
Вставшие с колен и доказавшие.
Снова в гейропу за помощью побежали? Ракетой Кинжал газ с помойки утилизируйте.

nuvseunasok 25 марта 2018 | 13:17

МЧС не обнаружило превышений? А кто и как зафиксировал превышение норм выбросов газа в 7 раз?! Ау, тов. "эксклюзивщики" ЭХА, можно ли писать адекватно?
Снег стаял, чиновников снимают... Что кидать? В кого кидать? Них... а не меняется. В нормальных странах ( уж простите за каламбур) -прзнают экол. катастрофу, снимают министров, правительство в отставку уходит. Страна лимония *ля.

nile999 25 марта 2018 | 13:22

опять Голландцы...сами ну не хренища не умеем...уроды

pergamsky Георгий Пичугин 25 марта 2018 | 13:24

Мусороперерабатывающие заводы нужны по всей России, однако деньги на их покупку (есть изобретения и в "Роспатенте) Д.Медведев, Э.Набиуллина и пр. переводят на счета США. Пока эта братия не уйдет в отставку, экология в России продолжит стагнировать...

servelat 25 марта 2018 | 13:28

При совке были авоськи и стеклянная тара. И никаких выбросов газа.

sg4032 25 марта 2018 | 13:28

Как?? На несогласованную акцию протеста? Это же радикализм, надо идти договариваться с властью.

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