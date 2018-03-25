Полузащитник «Спартака» и футболист сборной Грузии Джано Ананидзе повредил крестообразную связку колена
Ему предстоит операция. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Спортсмен получил травму в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы.
О сроках восстановления пока ничего не говорится.
Комментарии4
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profi1962 25 марта 2018 | 12:56
Не играл давно, ну еще без него поиграет, справится Спартак. Этот игрок "хрустальный", у него вечно травмы, продали бы давно, да нормального молодого взяли.
kapitonovih_36 25 марта 2018 | 13:11
ананидце, эта фамилия характеризует всю суть хрузин....
kryymsdyk 25 марта 2018 | 12:57
Теперь будет год онанидзе в гипсе. Нехрен играть в стране-агрессоре.
lion64___3 25 марта 2018 | 13:31
За время лечения он сможет теоретически обосновать новое учение "ананизм".