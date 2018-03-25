Пилота крупнейшей авиакомпании Португалии задержали пьяным перед вылетом из немецкого города Штутгарт
Пилота крупнейшей авиакомпании Португалии задержали пьяным перед вылетом из немецкого города Штутгарт. Об этом сообщает издание The Local. Оно отмечает, что второй пилот был сильно пьян. На борту находились более 100 пассажиров.
Рейс в Лиссабон отменили. Пилота компании Tap Portugal задержали. Он лишен лицензии.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
stebinmaku 25 марта 2018 | 12:39
"оно отмечает, что второй пилот был сильно пьян.."
==
..оно ещё не видело первого, и стюардесс..
servelat 25 марта 2018 | 12:50
stebinmaku: Скорей всего стюардессы сдали пилота.
twenty_two 25 марта 2018 | 13:08
servelat: И правильно.
serg2010 25 марта 2018 | 12:59
Там же всё на автопилоте. Справился бы.
world_nail 25 марта 2018 | 13:00
А фамилиё у пилота не Шувалов?
manofoffice 25 марта 2018 | 13:05
world_nail: Нет, Путин.
etofeasko 25 марта 2018 | 13:08
manofoffice:
забавны немощные высеры прокладок к любой новости привязать их божество.
nanaryfive 25 марта 2018 | 13:09
world_nail: путенские хакеры спаивают европейских пилотов отравляющими веществами.