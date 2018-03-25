Пилота крупнейшей авиакомпании Португалии задержали пьяным перед вылетом из немецкого города Штутгарт. Об этом сообщает издание The Local. Оно отмечает, что второй пилот был сильно пьян. На борту находились более 100 пассажиров.

Рейс в Лиссабон отменили. Пилота компании Tap Portugal задержали. Он лишен лицензии.