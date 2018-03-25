Зарплата работников культуры с 2011 года выросла почти в 3 раза, утверждают в профильном министерстве
Такие данные ведомство приводит агентство ТАСС. Цифры обнародовали перед сегодняшним праздником — Днем работника культуры. В отчете говорится, что в прошлом году в федеральных учреждениях сотрудники в среднем зарабатывали около 60 тысяч рублей ежемесячно, в региональных – около 38 тысяч и в муниципальных — около 25 тысяч.
Комментарии6
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evgeny_biolog 25 марта 2018 | 12:35
Российская культура дорого стоит, зато бескультурье бесплатное ...
gennomov 25 марта 2018 | 12:40
А культура это где, образец высокой культуры госдура?
kottigr1 25 марта 2018 | 12:46
Наверное просто в статус "работников культуры" включили орды российских пропагандонов с госканалов...
kinnlade 25 марта 2018 | 12:51
Во либеры!! о чем угодно, но только не о повышении зарплаты! но на то вы либеры и есть
profi1962 25 марта 2018 | 12:54
Очередную кость бросили, а вы теперь доказывайте, что меньше получается. Средний результат по больнице.
wuwer 25 марта 2018 | 13:03
Вместе с телебашней в Екатеринбурге похоронили еще одну историю.
На Уралмаше с землей сравняли первый звуковой кинотеатр в городе «Темп».
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А вы про зарплату