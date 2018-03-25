Сотни тысяч американцев вышли на митинги по всей стране, выступая за ужесточение контроля над оружием

Самой масштабной стала акция в Вашингтоне. Поводом послужило недавнее нападение на школу во Флориде, в результате которого погибли 17 человек.

Протестующие говорили, что надеются убедить американских политиков принять решительные меры, среди которых запрет на продажу боевого оружия.