Сотни тысяч американцев вышли на митинги по всей стране, выступая за ужесточение контроля над оружием
Самой масштабной стала акция в Вашингтоне. Поводом послужило недавнее нападение на школу во Флориде, в результате которого погибли 17 человек.
Протестующие говорили, что надеются убедить американских политиков принять решительные меры, среди которых запрет на продажу боевого оружия.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nelibermot16 25 марта 2018 | 12:39
Оружейное лобби, сросшееся с власью - Священно. Плевать на мнение быдла, ваши дети будут продолжать дохнуть пачками в классах
shlevet 25 марта 2018 | 12:41
Мой прогноз, запрета не будет
ze_danil 25 марта 2018 | 12:42
Протестующие говорили, что надеются убедить американских политиков принять решительные меры, среди которых запрет на продажу боевого оружия.
____________________________________
запрет оружия это как домофон - защита от честных людей (преступник всегда зайдёт, а честный будет топтаться на морозе, даже хозяин если забыл ключ)
ну запретят продажу и ношение оружия для честных людей. А вот как это собираются запретить для преступников?
serhio_25__ 25 марта 2018 | 13:01
ze_danil: А если больной честный человек вооружен, кто от него должен защищать? А если честный обиженный школьник, кто от него должен защищать?
Ты вместо недопущения попадания оружия психам и детям, вместо нормальной работы правоохранительных органов, предлагаешь устраивать войнушки в городах.
rampa 25 марта 2018 | 13:10
ze_danil: а зачем честным людям оружие?
hunterhead 25 марта 2018 | 13:10
ze_danil: "А вот как это собираются запретить для преступников?"
Например, если у тебя криминальное прошлое - крест на твоем ношении оружия.
rampa 25 марта 2018 | 13:30
ze_danil: вы анализировали число убийств преступниками, сознательно идущими на убийство, и честными людьми, убившими себя или других в пьяном виде или просто под влиянием момента? Сколько убийств было предотвращено честными людьми, имеющими оружие?
wattman 25 марта 2018 | 12:51
Надо им почаще крутить ролики про Россию.
Чтоб знали, в какое быдло их превратят без возможности их вооружённого сопротивления.
serhio_25__ 25 марта 2018 | 12:58
wattman: 2016г. кантри-фестивале в Лас-Вегасе. 59 трупов - вот же россияне быдло, которое лишено возможности вооруженного сопротивления против танцоров кантри.
servelat 25 марта 2018 | 12:56
В связи с возможным запретом полки оружейных магазинов стремительно опустеют
aau777 25 марта 2018 | 13:02
как только запретят оружие, через лет 50, Америка превратиться в Россию
vladimir1967 25 марта 2018 | 13:12
Не смотря на такие дикие случаи массового убийства , в США число умышленных убийств на 100 тыс жителей в 2 раза меньше чем в России.