В Минске задержан оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Там уточняют, что Статкевичу было отказано в проведении шествия в рамках Дня воли.

В Минске оппозиция сегодня готовится провести разрешенный властями митинг-концерт по случаю 100-летия белорусской народной республики.