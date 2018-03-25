В Минске задержан оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич
Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Там уточняют, что Статкевичу было отказано в проведении шествия в рамках Дня воли.
В Минске оппозиция сегодня готовится провести разрешенный властями митинг-концерт по случаю 100-летия белорусской народной республики.
Комментарии7
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vladimirbelarus 25 марта 2018 | 12:43
В Минске идут массовые задержания. Организаторы мероприятия были арестованы заранее. https://charter97.org/ru/news/2018/3/25/284017/
sisyan_mudachina 25 марта 2018 | 12:48
vladimirbelarus: Да насрать на вас чмырей бульбашных ,такое же гавно как и хохлы !)
kryymsdyk 25 марта 2018 | 12:58
sisyan_mudachina: одни ватники дартаньяны
cockeyed 25 марта 2018 | 12:58
vladimirbelarus: Гадить народу не надо, а вы твари если не нагадили спать не будете!
cockeyed 25 марта 2018 | 12:56
Надеюсь, что его не изнасиловали в подвалах гэбэшники белорусские и не пустил на шашлыки его кровавый Лукашенко!
vaka257 25 марта 2018 | 13:05
Лука ни в чём не уступает Путину...Авторитарные режимы всегда очень похожи...
kom01 25 марта 2018 | 13:09
vaka257: Да либеральные предатели все как на одно лицо.:)))