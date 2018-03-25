На подмосковном мусорном полигоне «Ядрово» зафиксировали превышение нормы выброса газа в 7 раз

Об этом рассказал зампред правительства Московской области Александр Чупраков. Он уточнил, что станция экомониторинга зафиксировала превышение вчера в половине первого ночи. Сегодня жители Волоколамска вновь пожаловались на неприятный запах, исходящий от свалки.

Они считают, что данные табло, на котором в режиме реального времени демонстрируются результаты анализа воздуха не соответствуют действительности.