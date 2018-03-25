На подмосковном мусорном полигоне «Ядрово» зафиксировали превышение нормы выброса газа в 7 раз
Об этом рассказал зампред правительства Московской области Александр Чупраков. Он уточнил, что станция экомониторинга зафиксировала превышение вчера в половине первого ночи. Сегодня жители Волоколамска вновь пожаловались на неприятный запах, исходящий от свалки.
Они считают, что данные табло, на котором в режиме реального времени демонстрируются результаты анализа воздуха не соответствуют действительности.
Комментарии9
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plank1957 25 марта 2018 | 12:34
Воняет наш наркокартель здесь и по всему миру.
meister_luvin 25 марта 2018 | 12:37
plank1957: "Они считают, что данные табло, на котором в режиме реального времени демонстрируются результаты анализа воздуха не соответствуют действительности".
назовите мне официальную цифру, которое имеет отношение к реальной действительности!
cite 25 марта 2018 | 12:41
meister_luvin: Может, Вам еще и по выборам президента страны назвать цифру, которая имеет отношение к реальной действительности?! Не кощунствуйте, ложь и полуправда наша скрепа номер один!
plank1957 25 марта 2018 | 12:47
meister_luvin:
Это вы не туда попали. Я не занимаюсь мониторингом чистоты воздуха.
kryymsdyk 25 марта 2018 | 12:50
Полигон имени Зощенко.
profi1962 25 марта 2018 | 12:51
МЧС говорит все отлично, МЧС не может врать или может? Вы определитесь там в свинарнике.
vtodorol 25 марта 2018 | 12:52
У воробьев,чаек,шоег и стерха не воняет....Они на яхтах вдыхают морской воздух... Ещё 6 лет спокойствия и безмятежности... Легко жить ,когда "имеешь" такой невзыскательный электорат...
world_nail 25 марта 2018 | 12:58
Предлагаю Воробьёву на свои бабки купить Шотландию и ... перевести туда жителей Москвичёвской области.
volandvovan 25 марта 2018 | 13:10
Всех митингующих потравить за ночь и нет проблем ...