Москва сэкономила около 30 мегаватт часов электроэнергии в рамках всемирной акции «Час Земли»

При этом организаторы подчеркивают, что главное не экономия, а привлечение внимания к экологическим проблемам. Об этом рассказал советник министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Беланович.

Россия присоединилась к акции «Час Земли» в 10-й раз. Мероприятие проводи Всемирный фонд дикой природы. Участники в одно и то же время на час отключают в домах свет, электроприборы, на крупных зданиях гасят внешние подсветки.