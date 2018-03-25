Москва сэкономила около 30 мегаватт часов электроэнергии в рамках всемирной акции «Час Земли»
При этом организаторы подчеркивают, что главное не экономия, а привлечение внимания к экологическим проблемам. Об этом рассказал советник министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Беланович.
Россия присоединилась к акции «Час Земли» в 10-й раз. Мероприятие проводи Всемирный фонд дикой природы. Участники в одно и то же время на час отключают в домах свет, электроприборы, на крупных зданиях гасят внешние подсветки.
Комментарии5
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olegleon 25 марта 2018 | 12:11
сэкономили? и куда их сложили на хранение?
wild82 25 марта 2018 | 12:13
olegleon: В трасформаторную будку слазий, поищи там.））））
book_publisher 25 марта 2018 | 12:14
Идиоты
serge_ivanoff 25 марта 2018 | 12:23
На всю Москву маловато будет - это часовой простой одной турбины средней мощности.
wild82 25 марта 2018 | 12:28
serge_ivanoff: Но, это лучше, чем ничего.