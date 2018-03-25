В эти выходные в Волоколамске было зафиксировано превышение предельно допустимой нормы выброса газа в 7 раз...

Об этом сказал зампред губернатора Московской области Александр Чупраков на оперативном совещании с инициативной группой. Он уточнил, что станция экомониторинга зафиксировала превышение в половине первого ночи в субботу. Сегодня жители Волоколамска проводят новые акции против местного мусорного полигона «Ядрово». Один из митингов должен начаться в ближайшие минуты у здания городской администрации.