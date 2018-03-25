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12:00, 25 марта 2018

В эти выходные в Волоколамске было зафиксировано превышение предельно допустимой нормы выброса газа в 7 раз

Об этом сказал зампред губернатора Московской области Александр Чупраков на оперативном совещании с инициативной группой. Он уточнил, что станция экомониторинга зафиксировала превышение в половине первого ночи в субботу. Сегодня жители Волоколамска проводят новые акции против местного мусорного полигона «Ядрово». Один из митингов должен начаться в ближайшие минуты у здания городской администрации.

Комментарии

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kypykyky 25 марта 2018 | 12:07

ЭКСКЛЮЗИВ ЭХА11:00 МЧС: превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе в Волоколамске не зафиксировано

К 10 утра сегодняшнего дня провели 12 замеров…

5 12 6 700 7

как так то?

sceptik 25 марта 2018 | 12:15

kypykyky: А вот попробуй включить голову и сам поймешь как

patrik04 25 марта 2018 | 12:19

В эти выходные в Волоколамске было зафиксировано превышение предельно допустимой нормы выброса газа в 7 раз...

Что за газ, название у него есть, может кислород?

navsegda 25 марта 2018 | 12:29

patrik04:
50 % метана CH4,
50 % CO2, включая небольшие примеси H2S и органических веществ.

dicklyu 25 марта 2018 | 12:30

patrik04:
*

СЕРОВОДОРОД. Серой воняет.
Правильный газ из Кремля. Из Преисподней.
Проголосовали за Сатану на троне ? Нюхайте ! ! !

*

gs1112 25 марта 2018 | 12:46

patrik04: И это еще жара не пришла. Летом почувствуете запах отечества. Хотя говорят свое не воняет. Вот пусть Патрик поближе перебирается к этой куче и оттуда умничает.

plank1957 25 марта 2018 | 12:11

Запашок отечественного наркокартеля.

bekipp 25 марта 2018 | 12:15

Является ли государственной тайной то, сколько выделяется средств на утилизацию мусора и сколько тратится? И кто может узнать эти цифры, если депутаты заняты сексуальными проблемами?

travmatolog 25 марта 2018 | 12:18

У низ куча голосов и процентов за Путина. Пускай нюхают свой собственный газ и дальше.

evgeny_biolog 25 марта 2018 | 12:22

"в Волоколамске было зафиксировано превышение предельно допустимой нормы"

Сколько трупов зафиксировано?

neon999 25 марта 2018 | 12:23

Чу ! Неужели в первый раз кто-то обнаружил какие-то нарушения ? Сейчас какой-нибудь толстомордый грозно насупит брови и призовет к ответу какого-нибудь техника или инженера.

dicklyu 25 марта 2018 | 12:24

*

А в чём проблема ?
Да, пахнет. СЕРОВОДОРОДОМ, и что ?
Сероводород - это правильный запах из Кремля. В честь "выборов".
В Кремле кто сидит ? Вот !
Царь Мира Сего, Лежащего Во Зле. Князь Тьмы. Сын Погибели.
Папа Питерский Вовасий-III.
Говорят, у него уже рога, копыта и хвост растут - досиделся .

*

koshkairina 25 марта 2018 | 12:30

Во как действуют на правдивость информации пара льдин в голову да очки в жопу! До этого было только "не нашли превышения"(((

alo0000 25 марта 2018 | 12:40

Злобный враг идет на нас! А они - какой-то газ! Вот народ, не хочет знать, Тяжело нам устоять! Надо нам сплотить себя Вокруг главного царя! Газу плотненько вдохнуть И вражине в морду дуть!

alo0000 25 марта 2018 | 13:30

alo0000: А они не хочут слышать. Детки этим газом дышуть! Нет сознания в народе Вот как, Ваше благородье! Вслед снежки тебе летять, Нет народ те не понять! "Я ж в Германии лечусь, Непонятливая Русь! Чтобы местному народу Не стоять в больничку годы!"

ostrov_ok 25 марта 2018 | 12:59

" и дым Отечества нам сладок и приятен!"(С)

eduard53 25 марта 2018 | 12:59

* * *
Суетятся трясогузы,
Заседая там и тут.
А к смердящей свалке мусор
Круглосуточно везут
(а куда его везти?
спецзаводов нетути),
Не надыбали пока
Вещий выход вожака.

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