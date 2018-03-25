В Европе могут ограничить вещание РЕН ТВ и НТВ...

В адрес российских телеканалов звучат обвинения в распространении пропаганды и «теорий заговора».

Конкретные ограничительные меры российским телеканалам пока не грозят, но в Европе все чаще звучат призывы запретить транслировать пропаганду. Как пишет NEWSru.com со ссылкой на The Telegraph, РЕН ТВ и НТВ использовали Великобританию в качестве центра для распространения искаженной информации о недавнем отравлении в Солсбери. Телеканалы получили британскую регистрацию, что позволило им транслировать пропаганду на территории всех стран-членов Евросоюза. Несмотря на многочисленные нарушения, допущенные российскими вещателями, лицензию у них пока не отозвали.

Ситуацией, в частности, недовольны власти Латвии, которые уже сталкивались с пропагандистской кампанией российских телеканалов. При этом местные регуляторы не могут ничего с этим поделать, поэтому Латвия призывает к изменения в правилах ЕС, которые дадут властям самостоятельно ограничивать вещание пропагандистских СМИ.

В минувшем феврале власти Литвы на год ограничили вещание телеканала «РТР-Планета». В его передачах была обнаружена «пропаганда войны и разжигание ненависти».