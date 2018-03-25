В Европе могут ограничить вещание РЕН ТВ и НТВ
В адрес российских телеканалов звучат обвинения в распространении пропаганды и «теорий заговора».
Конкретные ограничительные меры российским телеканалам пока не грозят, но в Европе все чаще звучат призывы запретить транслировать пропаганду. Как пишет NEWSru.com со ссылкой на The Telegraph, РЕН ТВ и НТВ использовали Великобританию в качестве центра для распространения искаженной информации о недавнем отравлении в Солсбери. Телеканалы получили британскую регистрацию, что позволило им транслировать пропаганду на территории всех стран-членов Евросоюза. Несмотря на многочисленные нарушения, допущенные российскими вещателями, лицензию у них пока не отозвали.
Ситуацией, в частности, недовольны власти Латвии, которые уже сталкивались с пропагандистской кампанией российских телеканалов. При этом местные регуляторы не могут ничего с этим поделать, поэтому Латвия призывает к изменения в правилах ЕС, которые дадут властям самостоятельно ограничивать вещание пропагандистских СМИ.
В минувшем феврале власти Литвы на год ограничили вещание телеканала «РТР-Планета». В его передачах была обнаружена «пропаганда войны и разжигание ненависти».
Комментарии27
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ginbin_ 25 марта 2018 | 12:12
Овно только для внутреннего использования. Но с проникновением интернета, власти придётся вводить обязательный просмотр передач киселя-соловья под страхом уголовного преследования.
rktq 25 марта 2018 | 12:16
ginbin_: Как любит говорит главред Алеша.. У вас есть право выбора .. не нравится нажмите кнопку....
А бриты просто бзззздят.
vinibi 25 марта 2018 | 12:34
rktq: Слушайте пригожинец-а почему право выбора путин не предоставил телеканалу Дождь, предпочёв выдавить его в интернет-бздит???
patrik04 25 марта 2018 | 12:17
В Европе могут ограничить вещание РЕН ТВ и НТВ...
Идёт украинизация Европы, скоро они начнут прыгать на площадях "кто не скачет, тот москаль", "москалей на ножи", запретят гастроли Ани Лорак и обвинят Надьку-наводчицу в подготовке теракта в Европарламенте.
nikitin43 25 марта 2018 | 12:18
ginbin_: теперя в европе поняли поди что надо противодействовать расейской геббельщине .
nikitin43 25 марта 2018 | 12:21
nikitin43: гитлер агрессию в европе начинал с пропаганды социальных проектов и получил в результате некоторую поддержку во многих странах , на это он не жалел денег , провёл олимпийские игры , потом начал с анщлюсса австрии . параллели очевидны , это в расеи забывают историю .
arye_11 25 марта 2018 | 12:28
nikitin43:
Так у Гитлера и пропагандисты мощные были.
Наработками Рейхминистерства Пропаганды неофашисты всего мира, включая и Россию, пользуются до сих пор.
А что Россия может предоставить?
На внешнем формате - недалекая Маргоша со своей командой, а на внутреннем - занудных и туповатых дебилов, типа Патрика.
Вот и вся российская "пропаганда"
nikitin43 25 марта 2018 | 12:31
arye_11: как видите к сожалению на маргиналов определённо действует , это те кто жгёт машины и грабит магазины в европе. плохому легко научиться . так же и в россии пропаганда злобы и ненависти фактически основное для сохранения власти воров .
vlabumur 25 марта 2018 | 12:44
arye_11: Наработками Рейхминистерства Пропаганды неофашисты всего мира, пользуются до сих пор..
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И не только они,
идею эстафеты с факелом из Олимпии до места проведения Олимпийских игр. придумали немецкие пропагандисты в 1936г.
Говорят лично доктор Г.
midnightblues 25 марта 2018 | 12:24
ginbin_: Господи,спаси планету от большевистого помоечного наследия!!!
eternity88 25 марта 2018 | 12:27
ginbin_: И ведь что примечательно, дело не в самой тупой и лживой пропаганде - пропагандонов пнут не за их собственные, а за путинские неумные и опасны выходки. Это не просто ограничение агрессивной недружественной пропаганды, а часть куда более масштабного процесса изоляции путинской своры по всем направлениям. и по мере усиления этого ослиного упрямства Кремля в нежелании нести ответственность даже за свои косвенные по отношению к Западу косяки типа бомбардировок гражданских объектов в Сирии, не говоря уже об прямом убийстве мирных граждан других государств на их территории, процесс изоляции нашего царька будет только разгоняться.
rktq 25 марта 2018 | 12:12
Правда глаза колет.
navsegda 25 марта 2018 | 12:26
rktq: этот шлак смотрят только русскоязычные иммигранты
olegleon 25 марта 2018 | 12:13
"для распространения теории заговора"
т.е. когда СМИ распространяют теорию заговора со стороны России то это хорошо, а если кто-то сказал "могут быть и другие заинтересованные", то это плохо.
"1. командир всегда прав.
2. если командир не прав, читай пункт 1."
snikkersnepper 25 марта 2018 | 12:35
olegleon:
Это, конечно, полный шизопередоз:
Английская газета (автор сенсационного материала о чемодане Юлии Скрипаль, высмеянного всеми химиками мира) написала пасквиль на российские каналы за "неправильное"(С) освещение деля Скрипаля (они-то ведь знают, какое "правильное"), перехваченное израильским Ньюсру.ком (с умилительным определением "телеканалы уличили") и оттуда, разумеется, стыбзенное "российским" ЭМ. Все это подается вперемешку с любовницей Скрипаля, американским туристом в Помпеях и новым эпизодом Симпсонов. Но при ПОЛНОМ отсутствии материалов по ходу технического или криминального следствия (при том, что даже в британских СМИ они ЕСТЬ). То есть пока РТ (при всех его недостатках) показывает интервью со специалистом по ОВ, Эхо печатает агитки про то, что латышская послиха пожаловалась британским властям какой РТ плохой (серьезно - это реальные материалы РТ и Telehraph).
После этого вряд ли стоит удивлятся, что при слове "пресса" рука тянется не то что к револьверу, а к огнеметной системе "Буратино" (причем не меньше дивизиона). Церковь Макаронного Монстра, не иначе. ЧЕМ, вообще, думают все эти люди? ЧТО они, по их мнению, делают?
perche 25 марта 2018 | 12:15
Мало что в рф работает хорошо, но Агитпроп, отлаженный еще во времена ссср, работает как часы, точнее как очень опасное для западной цивилизации оружие.
ivfn 25 марта 2018 | 12:18
perche:
А как же свобода слова?
perche 25 марта 2018 | 12:23
ivfn:
Свобода слова и свобода вранья и пропаганды - разные вещи.
shlevet 25 марта 2018 | 12:28
ivfn: Свобода слова на Западе, это такая же мулька как и демократия
eternity88 25 марта 2018 | 12:30
ivfn: а что, неужели на российские зомбоканалы убежала? Во сколько там Навальный сегодня на !-ом???
testmeter 25 марта 2018 | 12:27
perche: Мусорные свалки тоже неплохо "работают" - они вместе с РосСМИ свое дело исправно выполняют - заваливают дерьмом все окружающее пространство
fedor55 25 марта 2018 | 12:18
Эти российские СМИ ничтожны по своему охвату в Европе, их почти никто не смотрит. Ну ограничат наши пропагандистские СМИ, наши власти ограничат все западные телеканалы и сайты, кому от этого станет легче? Никому. Но вот российские граждане останутся без альтернативных источников информации dhzl kb tdhjcj.p d 'njv pfbynthtcjdfy/
neon999 25 марта 2018 | 12:19
На Западе ограничений еще никаких нет, а на ЭМ истерика уже есть. А в России ограничения давно уже есть, но ЭМ это сильно не беспокоит.
horusdavin 25 марта 2018 | 12:23
НТВ - Наглость Тупость Враньё
shlevet 25 марта 2018 | 12:26
Жаль европейцев
smith_1984_ 25 марта 2018 | 12:30
цензура что ли ?
alexejart 25 марта 2018 | 12:30
В странах, в которых действительно ценят принцип свободы распространения информации, предназначенной для получения неограниченным кругом лиц (массовой информации), которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО строго следуют этому принципу и власть в которых гарантирует реализацию этого принципа, делает все возможное, создает механизмы для реализации этого права - в таких странах деятельность субъектов распространения информации, которые подконтрольны властям других стран ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПРЕЩЕНА. Особенно если эти распространители подконтрольны властям тех стран, где не уважается, не гарантируется принцип свободы распространения информации.